جون بيرن - مردوخ

وسط حزمة البيانات الاقتصادية التي نشرت بالتزامن مع موازنة الحكومة البريطانية الشهر الماضي، حظيت إحصائية بعينها باهتمام واسع. فبينما كان العقد الأول من الألفية الثانية، عقد 2010، فترة قاتمة لأوضاع الأسر البريطانية المالية، إذ لم ينم متوسط الدخل سوى بنحو 1 % سنوياً بالقيمة الحقيقية، أي أقل من نصف وتيرة العقود القليلة السابقة، يبدو أن نتيجة عقد 2020 أسوأ على نحو ما. فمن المتوقع أن «يزحف» متوسط الدخل المتاح للأسر في المملكة المتحدة صعوداً بنسبة بالكاد تلحظ تبلغ عُشر في المئة سنوياً على مدار العقد الذي ينتهي في عام 2030.

وفي مواجهة الإحصائيات التي تكشف ركود مستويات معيشة الطبقة الوسطى، لجأ كثيرون إلى الإجابة بأحد الردود المعتادة: لا بد أن السبب هو استحواذ أصحاب الدخول الأعلى على المكاسب، تماماً كما يحدث في أمريكا. لكن العكس هو الصحيح. فإذا كنت تظن أن عقداً من النمو بنسبة 0.1 % أمر سيئ، فجرب انكماشاً بنسبة 0.1 %. هذا هو الرقم الخاص بالشريحة الأعلى دخلاً من الأسر البريطانية، التي لم يقتصر دخلها بعد الضرائب على الركود بل تراجع خلال عقد 2020، وعاد في الحقيقة إلى المستوى الذي كان عليه عام 2010. ولا يمثل هذا الانكماش لأعلى شريحة في بريطانيا مساراً أسوأ من أي فئة أخرى في المجتمع خلال الفترة نفسها فحسب، بل إنه أسوأ أداء لأي شريحة من حيث الدخل في أي عقد منذ بدء تسجيل البيانات في ستينيات القرن الماضي.

ويمكن إسقاط العبارة المنسوبة إلى جورج برنادر شو بشكل اقتصادي على هذا التباين الحاد بين الحقائق والسرديات عندما قال «إنجلترا وأمريكا بلدان تفصل بينهما لغة واحدة». ففي كلا البلدين، تنظر الأسرة المتوسطة حولها وتشعر بأن وضعها ليس جيداً بالقدر الذي ينبغي أن يكون عليه. وفي كلتا الحالتين، هي محقة في شعورها، لكن الأسباب مختلفة تماماً.

ففي الولايات المتحدة، تدعم البيانات السردية الشائعة حول ابتعاد الأكثر ثراءً عن الطبقة الوسطى في اقتصاد على شكل حرف (K)، حيث يستحوذ أصحاب القمة على المكاسب بصورة غير متناسبة. فقد كان نمو دخل الأسرة الأمريكية الأقوى لدى أعلى شريحة خلال عقدي 2010 و2020، والأضعف لدى أدنى شريحة، بينما ارتفع تركز الثروة في القمة تماماً.

لكن ما لا يؤخذ في الحسبان جيداً هو مدى استثنائية أمريكا في هذا الصدد. فلا تكاد دولة أخرى مرتفعة الدخل تظهر هذا النمط، بل إن معظمها يظهر العكس تماماً. فمن إسبانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، سجلت أعلى شريحة مجتمعية نمواً في الدخل أقل من الطبقة الوسطى أو الشريحة الأدنى منذ عام 2010.

وبينما حققت الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً قوياً، بلغ ضعف المتوسط الأوروبي عند الوسيط، لكن مع اتساع عدم المساواة، فإن الفجوة بين القمة والقاع في أوروبا قد ضاقت بالفعل. ويعني ضعف النمو أن الدخول قد ركدت عبر التوزيع السكاني بأكمله.

ومن الضروري أن يدرك السياسيون وصناع السياسات والجمهور على حد سواء هذا الفارق إذا كانت المملكة المتحدة وأوروبا ستعودان إلى مسار من التقدم واسع النطاق في مستويات المعيشة يشعر به الناس في مختلف شرائح المجتمع بصدق. فتحدي أمريكا هو توزيع نموها الاقتصادي القوي بصورة أكثر عدالة كي تحصل الطبقة الوسطى على نصيبها العادل. أما المملكة المتحدة وأوروبا فتواجهان عقبة مختلفة؛ ففي ظل التوزيع المتساوي لنمو ضئيل أو معدوم، يكمن حل محنة الطبقة الوسطى في إطلاق العنان للنمو، لا في المزيد من إعادة توزيع كعكة لا تنمو.

كما أن استعادة النمو عنصر أساسي لمعالجة المشكلات المتفاقمة التي يواجهها الشباب. فالرواية القائلة إن الشباب يمكنهم التقدم عبر الحصول على تعليم جيد والاجتهاد في العمل لم تكن صحيحة إلا جزئياً في أي وقت من الأوقات. وأصبحت الآن أقل صحة بشكل متزايد. إذ كان المحرك الأكبر لتقدم مستويات المعيشة من جيل إلى جيل هو النمو الإجمالي في العموم.

وحتى مع ارتفاع حصة الشباب الحاصلين على تعليم جامعي بقوة، تراجعت نسبة الشباب في المملكة المتحدة وغرب أوروبا الذين يحققون دخلاً أعلى مما حققه آباؤهم في العمر نفسه من 80 % إلى أقل من 70 % مع جفاف النمو. وكانت ستبلغ 77 % لو جارى النمو الكلي نظيره في الولايات المتحدة.

تمتلك الطبقة الوسطى على ضفتي الأطلسي أسباباً وجيهة للشعور بالغبن بعد عقدين محبطين، لكن أوجه التشابه تنتهي عند هذا الحد. وكثيراً ما يمتعض الأوروبيون من هيمنة أمريكا على السردية، وسيكون من الأفضل لهم أن يدركوا أن القصص المتعلقة بمحنة طبقتهم الوسطى ليست سوى مثال آخر على ذلك.