إيملي هيربرت

سارت أسهم أشباه الموصلات وأسهم البرمجيات جنباً إلى جنب في الأداء منذ مطلع العام، بعد انقلاب حاد في نظرة المستثمرين إلى الرابحين والخاسرين من طفرة الذكاء الاصطناعي، مع موجة بيع عنيفة في قطاع التكنولوجيا قلبت رأساً على عقب الصفقات الأكثر رواجاً هذا العام.



وقد نجت أسهم البرمجيات نسبياً من الانهيار الحاد، الذي ضرب قطاع التكنولوجيا هذا الشهر، وتركز في أسهم أشباه الموصلات، التي كانت حتى وقت قريب محبوبة المستثمرين.



وقال ماكس أولير، رئيس استراتيجية الأصول المتعددة في «دويتشه بنك»: «النظرة إلى أشباه الموصلات اليوم هي بعينها النظرة، التي كانت سائدة تجاه البرمجيات قبل ستة إلى تسعة أشهر»، فقد تخلص المستثمرون من أسهم شركات البرمجيات في وقت سابق من العام خشية أن تقوّض تطورات الذكاء الاصطناعي نماذج أعمالها، لكن القطاع عوّض تلك الخسائر في النصف الثاني من العام، وحافظ على مكاسبه في موجة التقلب الأخيرة، ما يعكس تغيراً في تفكير المستثمرين بشأن أثر ثورة الذكاء الاصطناعي في السوق.



وقال لورنس جيميسون، الرئيس المشارك لأسواق الأسهم في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «باركليز»: «لا جدال في أن السردية تحولت بالنسبة للبرمجيات، من قطاع كان ينظر إليه على أنه يواجه تحديات شاملة، إلى مجموعة محددة، تضم من سيكونون رابحين هيكلياً، ومن لن يكونوا كذلك».



وقالت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في «مان جروب»: «الصورة من ارتفاع أربعين ألف قدم هي أن الأسواق لا تعرف من هم الرابحون والخاسرون (من الذكاء الاصطناعي) في نهاية المطاف».



وأضافت أن عام 2026 كان «لعبة تخمين، أصدر فيها المستثمرون أحكاماً متسرعة، نوعاً ما، مثل افتراض أن شركات البرمجيات ومنتجاتها ستصبح بالية»، وتابعت: «تطور التفكير مع الوقت إلى التشكيك في تلك الفرضية، وانتهى إلى القلق على أشباه الموصلات».



وأصبحت المؤشرات الفرعية للبرمجيات وأشباه الموصلات في «ستاندرد آند بورز 500» معاً في المنطقة السلبية قليلاً منذ بداية العام، مع تفوق أسهم البرمجيات على الرقائق.



وكانت موجة بيع البرمجيات في مطلع 2026 قد تسارعت بعد إطلاق مختبر الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» أدوات جديدة، تتيح للمستخدمين تنفيذ مهام قانونية ومبيعاتية وتسويقية معقدة بسهولة أكبر.



ومع تعمق عمليات البيع صار الرهان المفضل لدى صناديق التحوط في وقت سابق من العام هو رفع الوزن النسبي لأسهم أشباه الموصلات في المحافظ فوق وزنها في المؤشرات المرجعية، وخفض وزن أسهم البرمجيات دون وزنها فيها،

غير أن أسوأ المخاوف على قطاع البرمجيات تلاشت منذ ذلك الحين، إذ طمأن المستثمرين أن لدى الشركات قواعد عملاء كبيرة، تمنحها حصانة نسبية، وأن ما تملكه من بيانات خاصة يُعدّ، في نظرهم، «خندقاً» يحميها من المنافسة.



وقال بن بريستون، استراتيجي الأسهم العالمية في «أوربيس للاستثمار»: «ليست كل شركات البرمجيات متساوية، فبعضها يواجه اضطراباً حقيقياً، بينما يمتلك غيرها بيانات خاصة، وعلاقات عملاء راسخة، وخبرات متخصصة، لا يسهل على الذكاء الاصطناعي محاكاتها».



وأضاف بريستون أن ضعف أسهم البرمجيات هذا العام قد يتيح فرصاً «لشراء شركات قوية في أساسياتها بتقييمات جذابة».



وجاء تعافي البرمجيات انتقائياً، إذ كان أداء بعض الأسماء أفضل من غيرها، فقد انتعشت شركات الأمن السيبراني والبنية التحتية للبيانات بقوة، مع تصدر خطر الاختراقات وتسريبات البيانات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي اهتمام صناع السياسات والمستثمرين، وارتفع سهما «كراود سترايك» و«بالو ألتو نتووركس» بنسبة 72 % و89 % على التوالي منذ بداية العام، كما تعافت الشركات الكبرى التي طالتها موجة البيع الأولى، مثل «مايكروسوفت»، مع اقتناع المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي، بالنسبة للشركات ذات قواعد العملاء الواسعة، والإيرادات المتنوعة، فرصة بقدر ما هو تهديد، لكن شركات أخرى ما زالت تجد صعوبة في كسب ثقة المستثمرين، فقد تراجع سهما «سيلزفورس» و«أدوبي» بأكثر من 30 % هذا العام، وخسر سهم «إنتويت» 58 %.



وقالت ماريا فايتمان، رئيسة استراتيجية الأسهم في «ستيت ستريت»، إن فكرة «أننا لن نحتاج إلى شركات البرمجيات» هي «نظرة مفرطة في التبسيط للعالم»، و«متطرفة بوضوح»، مضيفة: «ما نشهده هذا العام هو عودة إلى الاعتدال بعد التشاؤم السابق حيال البرمجيات»، مشيرة إلى أن كثيراً من كبرى شركات البرمجيات «ما زالت تحقق أرباحاً قوية، ومبيعات موثوقة».



في المقابل بدا أن المستثمرين ضاقوا ذرعاً بأسهم الرقائق الأكثر رواجاً، فدفعوا المؤشر الفرعي لأشباه الموصلات في «ستاندرد آند بورز 500» إلى المنطقة السلبية لعام 2026 رغم الصعود المذهل مطلع العام، وأدت قوة موجة البيع في الرقائق إلى دخول مؤشر «ناسداك 100» فيما يعرف بالسوق الهابطة، خلال جلسات التداول الأخيرة، أي أنه بات أدنى بأكثر من 20 % من ذروته الأخيرة.



وقد وجهت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الشهر ضربة قوية لقطاع أشباه الموصلات، إذ غذى اكتساح الديمقراطيين للكونغرس، وفوزهم في سباقات حاكمية رئيسية مخاوف السوق من رد فعل سياسي وتنظيمي على وتيرة التوسع في مراكز البيانات.



وتظهر بيانات «ستيت ستريت» المتعلقة بالحفظ أن المستثمرين المؤسسيين خفضوا حيازاتهم من أسهم الرقائق بحدة في الأسابيع الأخيرة، وزادوا في الوقت نفسه حيازاتهم من البرمجيات، غير أن بعض المشاركين في السوق قالوا، إن المستثمرين ما زالوا حذرين حيال قطاع البرمجيات.