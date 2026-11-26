سيمون موندي

بعد أسبوعين من مفاوضات متوترة جعلت منها أطول قمة مناخية أممية على الإطلاق، انتهى مؤتمر «كوب 31» نهاية باهتة، إذ أخفقت الدول في الاتفاق على «ميثاق أنطاليا»، الذي كان يفترض أن يكون الحصيلة الرئيسية للمؤتمر.



وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ، فوبكه هوكسترا: «إن بروكسل ستدفع الآن نحو تغيير آلية اتخاذ القرار في المؤتمر، التي تقوم على توافق نحو 200 دولة».

وأضاف: «العملية تتعرض للاختطاف على يد أقلية صغيرة»، في إشارة يبدو إلى الدول، التي رفضت أي ذكر صريح للوقود الأحفوري في الميثاق.



إذاً أين أخفق المؤتمر؟ أحد أسباب الانهيار كان الخلاف حول الوقود الأحفوري، ففي جلسة ختامية دراماتيكية عطل الاتحاد الأوروبي عملياً قرار «القرار الختامي الشامل»، الذي اقترحته الرئاسة التركية - الأسترالية، لأنه لم يأتِ حتى على ذكر «الوقود الأحفوري... المحرك الرئيسي لتغير المناخ»، غير أن مداخلات في الجلسة الختامية نفسها، من غانا إلى الفلبين، أظهرت أن هناك جانباً كبيراً من التوتر في أنطاليا يعود إلى قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي التمويل، فهذا الملف في صلب العملية منذ نشأة المفاوضات عام 1992، حين وقعت حكومات العالم اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في ريو دي جانيرو، وتعهدت الدول المتقدمة، بحكم مسؤوليتها التاريخية الأكبر عن الاحترار العالمي، بتقديم دعم مالي للدول النامية لمواجهة تداعياته، ولانتهاج مسارات تنمية أقل تلويثاً لا تدفع بالكوكب إلى كارثة.



كان تعهداً رائداً آنذاك، لكن بعد 34 عاماً لا يزال تنفيذه يكتنفه الغموض، وانعدام الثقة.



ويكفي لإدراك حجم المشكلة النظر إلى الفيضان الجليدي المروع، الذي ضرب نيبال في أغسطس، وخلّف أكثر من 6 آلاف قتيل ومفقود، وتكاليف تعافي وإعادة الإعمار بنحو 4.8 مليارات دولار، ولجأت حكومة نيبال لصندوق الأمم المتحدة للخسائر والأضرار المناخية، الذي أُنشئ بقرار في «كوب 27» قبل 4 سنوات، إلا أن إجمالي تعهدات الدول للصندوق لم تتجاوز 822 مليون دولار، ولم يسدد منها فعلياً سوى أقل من 500 مليون.

ولم يسمح لنيبال إلا بطلب 20 مليون دولار، وحتى هذا المبلغ الضئيل لم يصل إلا بعد ثلاثة أشهر من الكارثة، والواقع أن الصندوق لم يصرف أي مبلغ لأي دولة حتى الآن، بينما تتفاقم حصيلة الكوارث المناخية.



ويعكس بطء الصندوق عجزاً أوسع في زيادة مستوى تمويل المناخ، فقبل عامين في باكو اتفقت الدول المتقدمة على «أخذ زمام المبادرة» وحشد 300 مليار دولار سنوياً على الأقل للعمل المناخي في الدول النامية بحلول 2035، لكنها لم تقدم أي تفاصيل تذكر منذ ذلك الوقت عن كيفية بلوغ ذلك، بل خفض كثير منها مساعداته المناخية الأخرى، وفي قمة العام الماضي في البرازيل اتفقت الدول على مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات خلال عقد، لكن من دون التوافق على الرقم الأساسي المراد مضاعفته أصلاً.



ولم يحقق «كوب 31» اختراقاً في أي من هذه الملفات، وقد تهيأت أجواء الصدام قبل القمة بأيام، حينما حذر هوكسترا من أن «أي حديث عن أموال جديدة مولود ميت في مهده... على الأقل بقدر ما يتعلق الأمر بنا نحن المطالبين بتقديمها».



وصار الاتحاد الأوروبي الهدف الرئيسي للضغط للحصول على مزيد من التمويل، في غياب إدارة دونالد ترامب، إذ تخلت واشنطن عن مسار الأمم المتحدة للمناخ برمته، وستغادره قانونياً في فبراير.



ويرى المسؤولون الأوروبيون أنهم يبذلون أصلاً أكثر من غيرهم، ولا ينبغي مطالبتهم بتعهدات جديدة، وأن على دول مثل الصين، التي لم تصنَف كونها دولة متقدمة في اتفاقية 1992، أن تسهم بقدر أكبر، أما المنتقدون فيقولون: «إن الدول الأوروبية لا تفي بوعودها السابقة، وإن ذلك يقوض ادعاءها الريادة الأخلاقية في ملف المناخ».



ويقول هارجيت سينغ، المنسق العالمي لحملة «املأوا الصندوق» للتمويل المناخي: «إذا كنتم تطلبون من نيجيريا وإندونيسيا التخلي عن الوقود الأحفوري فلا بد أن يأتي التمويل أولاً»، متهماً الدول المتقدمة بـ«عرقلة كل شيء» في مفاوضات التمويل.



وقد أخفقت اقتصادات أوروبية كبرى، منها فرنسا وألمانيا، في نشر خطط محدثة للتمويل المناخي للسنوات المقبلة، وكذلك أستراليا، التي تولت تنظيم المفاوضات.

ويقول جو ثويتس، مدير تمويل المناخ الدولي في «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»: «هذا جعل الأستراليين يفتقرون إلى المصداقية اللازمة لحشد الآخرين وحثهم على تقديم التزامات».



وتشير الاقتصادية فيرا سونغوي، الرئيسة المشاركة للفريق الخبير، الذي استندت إليه أهداف التمويل المتفق عليها في باكو، إلى أن حشد التمويل المناخي بالحجم المطلوب يستلزم إجراءات وإصلاحات، تتجاوز مسار المؤتمر، خصوصاً تغييرات في المؤسسات المالية متعددة الأطراف، وفي مقدمتها البنك الدولي، وجهداً عالمياً أوسع لمعالجة العوائق البنيوية، التي تحول دون تدفق رؤوس الأموال إلى الدول منخفضة الدخل.



وسيتيح «كوب 32» العام المقبل في أديس أبابا فرصة جديدة لاستعادة الزخم في تمويل المناخ، وترميم الثقة بالروح متعددة الأطراف، التي قامت عليها العملية في ريو، وفي إشارة مبكرة إلى مكانة الملف في القمة المقبلة، عينت إثيوبيا وزيرة ماليتها، فتسوم أسيفا، كبيرة مفاوضيها، فلماذا لا تحذو دول أخرى حذوها؟ أقل ما يمكن فعله هو إشراك وزارات المالية بصورة أوثق في هذه المفاوضات، بحسب بول واتكنسون، كبير المفاوضين الفرنسيين في مؤتمر 2015، الذي أنتج اتفاق باريس، وقال «يحضر المؤتمر في الأغلب وزراء المناخ والبيئة، وأحياناً الخارجية، ونادراً جداً وزراء المالية، وللخوض في هذا التحول المالي الأكبر لا بد من إجلاس أصحاب المسؤولية عنه إلى الطاولة».