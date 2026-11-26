ليو لويس

عاد «الوضع الطبيعي»، بكل ما يحمله من سمات غير مألوفة أخيراً إلى اليابان بعد غياب استمر عقوداً، فلقد هزم الانكماش، وأصبح البنك المركزي مستعداً لمواصلة رفع أسعار الفائدة، وأصبحت أكبر ثلاثة بنوك في البلاد تعرض فوائد تصل إلى 0.5 % على الحسابات العادية للمرة الأولى منذ عام 1992.



واكتملت معالم الساحة للمواجهة الحاسمة في حقبة العودة إلى الوضع الطبيعي؛ بين أكثر ثلاث شخصيات تأثيراً في البلاد: السيدة تاكايتشي، والسيدة كاتاياما، والسيدة واتانابي.



وتشغل ساناي تاكايتشي منصب رئيسة الوزراء منذ ما يزيد قليلاً على عام، وقد حصدت شعبية كبيرة من خلال تقديم وعود بزيادة الإنفاق العام بشكل كبير، ما أثار قلق أسواق السندات الحكومية اليابانية.



ومقابل الوعود الشعبوية ينظر إلى وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، على أنها عنصر الاتزان، وقد أشرفت في مناسبتين على تدخلات ضخمة لدعم الين الياباني، ونجحت في الوقت نفسه في خفض عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل عن المستويات المرتفعة، التي بلغتها خلال الصيف.



في المقابل تمثل السيدة واتانابي، وهو اللقب الرمزي الشهير في الأوساط المالية لربة المنزل اليابانية، التي تدير مدخرات الأسرة، صانعة القرار المالي الافتراضية للأسرة اليابانية وأصولها البالغة 15.7 تريليون دولار، وهناك نحو 7 تريليونات دولار من هذه الأصول في صورة نقد وودائع؛ وهو توزيع لم يُدر سوى عائد شبه معدوم لسنوات، وكان منطقياً في أوقات الانكماش، لكنه لم يعد كذلك مع وصول التضخم إلى 2.3 %.



وتقبلت السيدة واتانابي دون تحفظ كبير، إلى حد ما، وعود حملة تاكايتشي الانتخابية في فبراير، لكنها تزن الآن ببرود أكبر المخاطر المالية والحوافز فيما تطرحه رئيسة الوزراء.



وينطوي ذلك على خطر حقيقي يواجه تاكايتشي وكاتاياما مع تحول كتلة من رأس المال كانت تتحرك ببطء شديد في عهد أسلافهما إلى تدفق نشط، فلم تكتف العودة إلى الوضع الطبيعي في اليابان بدفع السيدة واتانابي للخروج من جمودها التاريخي، وحقها على البحث عن العوائد بحدة أكبر، بل منحتها أيضاً قوة متنامية بوتيرة سريعة، وبحجم يفوق التوقعات لمفاجأة الأسواق، وصناع السياسات.



وفي هذا الشهر وقعت واحدة من أكبر المفاجآت في سوق سندات الحكومة اليابانية المخصصة للأفراد، وهي فئة من الديون الحكومية ظلت راكدة طويلاً منذ إطلاقها عام 2003، وتتيح شراء سندات لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات بشرائح بحد أدنى 10,000 ين، فعلى مدار السنوات الخمس عشرة الماضية بلغ إجمالي مشتريات الأفراد من هذه السندات أقل من 500 مليار ين شهرياً، لكن بدءاً من أغسطس بدأت وتيرة الشراء في الارتفاع لتتجاوز تريليون ين شهرياً، مدفوعة بجاذبية العائد، الذي تجاوز 2 % على السندات لأجل خمس سنوات، وبسرعة شهدت الأمور طفرة هائلة في أواخر أكتوبر، حيث تضاعفت الطلبات فجأة لتتجاوز تريليوني ين على السندات الحكومية المخصصة للأفراد، والتي كان من المقرر إصدارها في نوفمبر.



ويضع هذا المسار السيدة واتانابي على أعتاب إنهاء عام 2026 بشراء أكثر من ضعف كمية الديون، التي توقعتها وزارة المالية في بداية العام؛ وهو خطأ تقديري لافت في تاريخ محللي الحكومة، وإذا استمرت موجة الشراء المحمومة بهذا الشكل، كما يقول كويتشي سوجيساكي، المحلل في «مورجان ستانلي»، في دراسة موسعة حول تداعيات صدمة سندات نوفمبر، فسيصل إجمالي حيازات السيدة واتانابي من هذه السندات إلى 50 تريليون ين بحلول عام 2030، صعوداً من 20 تريليون ين حالياً.



وقد يزعم البعض أن الإقبال الاستثنائي كان متوقعاً، فالحكومة تروج لهذه المنتجات باعتبارها قمة الاستثمار الآمن لقطاع عائلي حذر، كما أن عائداً يقارب 2 % على السندات لأجل ثلاث وخمس سنوات يجعلها أكثر جاذبية بكثير من أسعار الفائدة على الودائع التي تقدمها البنوك.



وسواء كان متوقعاً أم لا فإن السيدة واتانابي أصبحت الآن في حالة تحرك واضحة، وأكثر استجابة للحوافز والمخاطر بشكل لم يجرؤ أحد على تصوره سابقاً.



وبالنسبة لكاتاياما هناك إغراء كبير لدفع هذا الاتجاه لأبعد من ذلك؛ إذ تشير استطلاعات الوزارة نفسها إلى وجود طلب هائل محتمل إذا أضافت الحكومة سندات للأفراد لأجل ستة أشهر، فاستقطاب السيدة واتانابي إلى سوق السندات الحكومية على نطاق واسع يضيف عامل استقرار في وقت مضطرب، وقد يتيح للحكومة تقليص حجم إصدارات السندات الحكومية القياسية.



أما بالنسبة لتاكايتشي فإن تحول شهية السيدة واتانابي يبدو أكثر جاذبية في ظاهره؛ إذ يفتح المجال أمام القطاع العائلي لتمويل خطط إنفاق رئيسة الوزراء عملياً، مع تخفيف الضغط في الوقت ذاته على إدارتها لحماية هذه الأسر نفسها من التضخم، لكن الأمر قد يتحول سريعاً إلى إشكالية، خصوصاً أن تشجيع الحكومة للسيدة واتانابي على شراء الديون يتعارض مع جهود استمرت لأكثر من عقد لدفعها نحو شراء الأسهم، كما أن إعادة توزيع مفاجئة للودائع المصرفية، التي ظلت ساكنة، ويمكن التنبؤ بها لعقود قد تصيب البنوك الإقليمية والأضعف بضرر بالغ، وربما يكون قاتلاً، وحتى دون الوصول إلى تهديد وجودي قد تضطر البنوك إلى تغيير سلوكها بوتيرة أسرع مما حسبت الجهات الرقابية حسابه.

وتواجه تاكايتشي وكاتاياما وواتانابي تحدياً دقيقاً، فقد أتى الوضع الطبيعي أخيراً، ولكن دون خريطة طريق لما سيبدو عليه هذا الوضع.