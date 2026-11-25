مارت وولف

إلى أي مدى سينجح الاتحاد الأوروبي في مواجهة صعود القومية الشعبوية؟ الاتحاد هو أكثر الترتيبات فوق الوطنية تقدماً في العالم، وفرنسا وألمانيا ركنان لا غنى عنهما فيه. إلا أن ما يلوح في الأفق هو احتمال كبير بوصول حكومات قومية للحكم في البلدين، في وقت يشتد فيه الضغط الاقتصادي. والخطر في فرنسا أكبر، حيث يبدو تيار أقصى اليمين الأوفر حظاً للفوز بانتخابات الرئاسة في الربيع المقبل، وقد يولد ذلك أزمات وجودية للاتحاد. إلا أن جان مونيه، أحد مؤسسي الاتحاد والملقب بـ«أبو المجموعة الأوروبية»، كتب ذات مرة: «لطالما آمنت بأن أوروبا تبنى في الأزمات». والأزمات المقبلة من الضخامة بحيث قد تحطم أوروبا، أو ربما تصنعها كما يأمل مونيه.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي الفرنسية أن نسبة تأييد مارين لوبان (أقصى اليمين) في الجولة الأولى ستبلغ نحو 35 %، وأنها ستتفوق على جميع منافسيها المحتملين في الجولة الثانية، فيما حصل جان لوك ميلانشون (أقصى اليسار) على نحو 17 %، ما يعني أن الغضب في الشوارع الفرنسية لا يقتصر على المحتجين.

وفي كتابه المقلق «فرنسا اليمينية المتطرفة»، يشير زميلي فيكتور مالي إلى أنه لو اكتفت مارين لوبان، بمحاكاة نهج فيكتور أوربان فستتسبب، على حد تعبير مجتبى رحمن من «مجموعة أوراسيا»، في «أكبر أزمة في تاريخ الاتحاد الأوروبي». فقد ترفض فرنسا الاعتراف بكثير من قوانين الاتحاد واتفاقاته، وتخالف سياسته الخارجية بالتقرب من روسيا. لكنها قد تجد نفسها سريعاً أمام أزمة مالية تشكل بدورها خطراً عليها. أما جاك ميلانشون فلن يكون أقل خطورة.

والخطر المالي في فرنسا أزمة ثلاثية: أولاً، ارتفاع العجز والديون؛ وثانياً، سياسة تقشف قاسية؛ وثالثاً، ستعتمد فرنسا في الحالات القصوى على دعم البنك المركزي الأوروبي. ومن السهل تخيل أن تسوء الأزمة كثيراً في ظل حكومة قومية انتخبها ناخبون يعارضون «التقشف» بشدة.

في نهاية العام الماضي بلغ الدين العام الإجمالي لفرنسا 116 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 66 % عام 2007، مقابل 63 % فقط في ألمانيا. وإن كان ذلك لا يزال دون مستوى إيطاليا البالغ 137 %. لكن العجز المالي الفرنسي بلغ 5.1 % من الناتج مقابل 3.1 % لإيطاليا، وبلغ العجز الأولي قبل خدمة الفوائد 3 %، في حين سجلت إيطاليا فائضاً أولياً قدره 0.5 %. وليس غريباً أن تخضع فرنسا منذ سنوات لـ«إجراء العجز المفرط» الذي يطبقه الاتحاد.

ورجحت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الصادرة في 17 نوفمبر، أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.4 % هذا العام و0.6 % في 2027. وأن يبلغ العجز المالي 5.5 % هذا العام و5.4 % في 2027. كما توقعت أن يصل إجمالي الدين العام إلى 123 % بحلول 2028. وما يجعل كبح العجز شديد الصعوبة أن إجمالي الإنفاق الفرنسي يبلغ 58 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني أعلى نسبة في الاتحاد. وكما أوضح زميلي جون بيرن مردوك، «أنفقت الحكومة الفرنسية في 2024 على معاشات التقاعد أكثر مما أنفقته على التعليم والشرطة والإسكان والبنية التحتية والدفاع مجتمعة».

وهي عاجزة سياسياً عن خفض هذا الإنفاق، أما رفع الضرائب أكثر فسيكون جنوناً بلا شك.

وأسعار الفائدة الفرنسية أدنى من نظيرتها في أمريكا وبريطانيا، لكنها أعلى منها في دول منطقة اليورو التي عانت أزمات سابقة. كما أن عبء الفوائد على الحكومة، البالغ 2.6 %، سيرتفع حتماً مع استحقاق السندات القديمة. وتواجه فرنسا مخاطر التضخم نفسها التي تواجهها سائر دول اليورو، لذلك لا بد أن تعكس فروق العائد مخاطر خاصة بها.

فماذا لو فر المستثمرون من الدين الفرنسي في ظل حكومة جديدة؟ في يوليو 2022 أعلن البنك المركزي الأوروبي إطلاق «أداة حماية السياسة النقدية» التي تتيح له شراء الدين العام لدولة عضو تواجه صعوبات، لكن بشرط التزامها بالإطار المالي للاتحاد. وفي حالة خضوع دولة لإجراء العجز المفرط، سيكون القرار سياسياً. وفي حالة فرنسا سيكون سياسياً مرتين. فالبلد أهم من أن يترك لمصيره، لكن قد يرى آخرون أن كلفة إنقاذه أكبر مما ينبغي. ولا يصعب تخيل شعور الألمان أو سواهم في الدول المتشددة مالياً إن ظنوا أنهم يوقعون شيكاً على بياض لقوميين فرنسيين معادين عبر البنك المركزي الأوروبي.

وسيتوقف الكثير على سلوك الرئيس الجديد. فقد اقترحت لوبان نفسها «قاعدة ذهبية»، وهي وضع سقف للدين الوطني عند 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز العام بمقدار 0.5 % سنوياً، للاقتراب من «ميزانية متوازنة». وبالنظر إلى حجم المهمة ورغبة أنصارها في مزيد من الإنفاق، يبدو هذا التحول مستبعداً. والأرجح أن تقع أزمة حادة، فتأتي لحظة الحقيقة.

ففي عام 1981 انتخب فرانسوا ميتران على برنامج اقتصادي كينزي وتدخل الحكومة بشكل قوي، ثم تم التخلي عن البرنامج لاحقاً باعتباره غير عملي وغير مرغوب، وأدى هذا التراجع في النهاية لولادة اليورو. ويعود ذلك جزئياً إلى تعاطف ميتران الشديد مع القضية الأوروبية، لكنه يعود أيضاً إلى إدراكه أن فرنسا لن تكون قوة عظمى خارج الاتحاد الأوروبي. فأوروبا كدول قومية منفردة هي في النهاية أوروبا بلا أهمية، وهذا أصدق اليوم بكثير، مع ولايات متحدة غير مكترثة، وصين صاعدة، وهند في طريقها إلى الصعود.

إن اليمين واليسار الفرنسيين مختلفان اليوم عما كانا عليه في الثمانينيات. وقد يواجهان سريعاً خياراً أقسى مما واجهه ميتران، إما التقشف المالي الصارم وإما خطر «خروج فرنسا من الاتحاد». والأزمة المتوقعة هي من النوع الذي تنبأ به مونيه نفسه. وإن حدثت، فقد يكون قدر اليمين الفرنسي أن يقوي الاتحاد الأوروبي لا أن يضعفه.