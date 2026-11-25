أندرو جاك

لا يطيق سايمون روجرسون كلمة «الاحتكاك»، فهو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «أوكتوبوس» البريطانية، التي تعمل في قطاعات، تمتد من توزيع الطاقة إلى الخدمات المالية، وقد بنى مسيرته على رصد العقبات التي تزعج العملاء والموظفين على حد سواء.



ويقول: «لا أظن أن أحداً يملك الوقت أو الصبر أو الرغبة في التعامل مع أي شركة أو إجراء يزيد حياته صعوبة»، وحين يتحدث عن «احتكاك العملاء»، يشير إلى سهولة خدمات مثل «أمازون» و«أوبر»، التي سهلت التسوق والتنقل، لكن هدفه الأكبر هو «الاحتكاك التنظيمي» الداخلي الذي يبطئ الشركات. ويقول: «عمر الشركة اليوم أقصر بكثير. والشركات الكبرى العريقة لا تستطيع العمل بسرعة الشركات الناشئة، وسيكلفها ذلك غالياً».



وفي ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي بدأ أكاديميون حول العالم في دراسة تكاليف وفوائد هذا «الاحتكاك»، سعياً لإيجاد التوازن الأمثل بين جوانبه الإيجابية والسلبية. وتوضح رينيه جوسلاين، المحاضرة البارزة في كلية «سلوان» للإدارة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، أن «الاحتكاك الإيجابي» قد يشمل تدابير مثل «المصادقة الثنائية»، للحد من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت،غير أن الاحتكاك الضار كثير أيضاً، فالبيروقراطية وبطء الخدمة والاجتماعات المملة تزعج المواطنين والعملاء والمديرين التنفيذيين.



يصف البروفيسور هاياغريفا راو، خلال محاضراته للمديرين المخضرمين في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد، مدى إحباط الأشخاص من العقبات، كبيرة كانت أم صغيرة، التي يواجهونها أثناء إنجاز مهامهم اليومية. ويقول: «هي رحلة إحباط شاقة كعذاب سيزيف، من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساء»، ويرى أن المشكلة تكمن في «التصميم السيئ للعمل»، وأن الحل يتطلب أكثر بكثير من تطبيقات التأمل، التي تقدمها الشركات أحياناً لتهدئة الموظفين المحبطين.



وقد شارك راو الأستاذ بوب ساتون في تأليف كتاب «مشروع الاحتكاك» عام 2024، وأكد فيه ضرورة إزالة «الاحتكاك المدمر» لإطلاق فضول الموظفين وإبداعهم. ويقول «علينا أن نمنح الناس هدية الوقت، وعملية التخلص من الاحتكاك الضار أشبه بجز العشب: عليك أن تفعله بانتظام».



وهو ليس وحده في هذا الرأين، إذ تشير البروفيسورة إيرين ماير، من كلية «إنسياد»، إلى أنها تتلقى باستمرار طلبات مشورة من شركات تسعى للابتكار، ألهمها إلى حد ما، نموذج «العمل على حافة الفوضى»، الذي تتبعه شركة «نتفليكس»، وهذا النموذج، الذي تصفه ماير في كتابها «قاعدة اللاقواعد»، الذي شاركت في تأليفه مع ريد هاستينجز، أحد مؤسسي «نتفليكس»، يرفض العمليات الصارمة لصالح منح الموظفين قدراً كبيراً من الاستقلالية.



وتقول: «في العالم الصناعي، كان علينا تقليل التفاوت لتفادي الحوادث ورفع الكفاءة. أما اليوم، فعلينا تعظيمه لنحصل على تفكير جديد. لكننا ما زلنا نعمل بعقلية موروثة من العصر الصناعي». وتضيف: «تحتاج الشركة المبتكرة إلى جذب أصحاب الأداء العالي والتفكير المتجدد ممن لا يحبون التقييد.

وعلى الغالبية العظمى من الشركات أن تتخلص من كل إجراءات الرقابة، وتمنح موظفيها حرية أن يكونوا مختلفين. وهذا يعني أن دفع أجور أعلى بكثير لاستقطاب الموهوبين حقاً، مع ثقافة تقوم على الصراحة في تقديم الملاحظات».



لكن الاحتكاك مهم أيضاً للابتكار، بل ضروري له، كما تقول جينيفر فيل، الباحثة في علم الاحتكاك (التريبولوجيا) ومؤلفة كتاب «الاحتكاك: سيرة ذاتية». وتشير إلى حاجة العالم المادي إلى الاحتكاك، مثل شرارات الصوان التي تشعل النار. وتبرز كذلك دوره في مجالات تتراوح بين الفيزياء النظرية والأحياء، كإبطاء انتشار الفيروسات الضارة في الجسم.



وفي الإدارة كذلك، يؤكد راو، كغيره من الباحثين، ضرورة التوازن. ويقول: «كما أن في أجسامنا كوليسترولاً نافعاً وآخر ضاراً، فإن للاحتكاك نوعين نافعاً وضاراً. نعيش اليوم عصراً غير مسبوق من فقر الوقت، وخطر الوقوع في التعجل. نحن نحتاج إلى مطبات إدراكية تبطئك وتدفعك إلى التأمل، لا لتشلك، بل لتحملك على التفكير».



وأشار إلى التسرع في تبنّي تقنيات تهدف إلى رفع الكفاءة، مثل أجهزة الدفع الذاتي بلا أمين صندوق في المتاجر. فقد تم تسريع هذه العملية كثيراً، لكنها أغضبت بعض الزبائن، خاصة كبار السن، ممن كانوا يستمتعون بالحديث والتواصل الودي مع موظفي الدفع.



وقد تكون للاجتماعات المرهقة فوائد أيضاً. فقد ذكر الأستاذ ديفيد ديمنغ، الاقتصادي في هارفارد، وزملاؤه في ورقة حديثة عن النرويج، أن الاجتماعات أكثر تواتراً في الشركات ذات الإيرادات الأعلى، والتي تدفع رواتب أعلى لموظفيها. ويرجّحون أن التعلّم والتفاعل مع كبار الزملاء في الاجتماعات يولّدان قيمة أكبر. ويكتبون: «الاجتماعات هي البروكلي في العمل: يكرهها الجميع تقريباً، لكنها على الأرجح مفيدة لنا».



وتحذّر غوسلاين، مؤلفة كتاب «في مديح الاحتكاك» المرتقب صدوره: «لم أحضر بعد اجتماعاً واحداً لمجموعة تنفيذية سمعتُ فيه من يتحدث عن الاحتكاك إلا بوصفه شيئاً يجب استئصاله. لكن المصطلح أُسيء استخدامه كثيراً حتى صار مرادفاً للألم».

وحذرت من تبنّي الذكاء الاصطناعي دون تمحيص، بسبب مخاطر «عدم الدقة وانقطاع الخدمة وتراخي الناس ذهنياً».

وقد يجد ذلك صدى لدى شركات كثيرة استثمرت بكثافة في الذكاء الاصطناعي، لكنها لا تزال تكافح لتحقيق عوائد منه.



وعلى نحو أعم، تؤكد أمبرا مازيلي، الأستاذة المشاركة في كلية «سكيما» للأعمال، أن الاحتكاك التنظيمي الداخلي قد يعكس تعدد وجهات النظر والمعارف، لا مجرد بيروقراطية أو مقاومة دفاعية للتغيير. وتقول: «قد تتجاذب الربحية والسلامة والابتكار والاستدامة اتجاهات مختلفة وبشكل مشروع»، مضيفة أن «على القادة أن يتأكدوا من وضوح المقايضات المترتبة على هذه الخيارات».



ويرى الأستاذ أن-تشيه وانغ من كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال، أن «القوة الحقيقية تأتي من السير مع التيار، لا من شق الطريق عكسه بالقوة».