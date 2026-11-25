جورج ستير، إميلي هربرت، سونغ جونغ-آه، ليو لويس، ويليام ساندلوند

تراجعت أسهم التكنولوجيا الأمريكية، ما دفع سهم «أنثروبيك» إلى ما دون سعر الإدراج للمرة الأولى، بعد أن فقدت موجة الصعود القوية زخمها، التي حفزتها عودة جنسن هوانغ إلى منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا»، بعد ضغوط مكثفة من البيت الأبيض، وأغلق مؤشر «ناسداك 100» بانخفاض 2 %، بعدما قفز 6.9 %، يوم الاثنين، وكان المؤشر قد هبط بما يصل إلى 3 % خلال التعاملات الصباحية، كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 %، بعد قفزة بلغت 4.7 % في الجلسة السابقة.



وهبط سهم «إنفيديا» 5.9 % بعد أن كان ارتفع 31.5 %، يوم الاثنين، مضيفاً نحو تريليون دولار إلى قيمتها السوقية، وهي أكبر زيادة تسجلها شركة مدرجة، لكن لا يزال سهمها أدنى بأكثر من 36 % من مستواه القياسي المسجل في أكتوبر.



وقال مايك أورورك من «جونز تريدنج»: «عندما يضغط رئيس الولايات المتحدة على مجلس إدارة «إنفيديا» لإعادة هوانغ إلى منصبه فإن ذلك ينتقص من نزاهة النظام المالي الأمريكي». وأضاف: «تعامل السوق مع تطورات الاثنين على أنها إيجابية، وهي بالتأكيد ليست كذلك».



ولم تتأثر المؤشرات التقنية فقط بالدراما التي تعيشها شركة «إنفيديا»، التي تمثل حجر الزاوية في صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بل أيضاً بالمخاوف من الإنفاق الرأسمالي المنفلت، واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة، وإمكانية تشديد القيود التنظيمية على القطاع، بعد اكتساح الديمقراطيين انتخابات التجديد النصفي.



وعند إغلاق الثلاثاء كان «ناسداك 100» أدنى بنسبة 16.4 % من مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر، فيما كان «ستاندرد آند بورز 500» أدنى بنسبة 8.2 % من ذروته في اليوم نفسه.



وقال دوبرافكو لاكوس-بوجاس، رئيس استراتيجية الأسواق العالمية في «جيه بي مورجان»، في مذكرة للعملاء: «تحولت معنويات المستثمرين من التفاؤل إلى تشاؤم واسع، مع مخاوف من انقلاب دورة الذكاء الاصطناعي، وانتقال أثرها إلى الاقتصاد الحقيقي».

وأضاف «ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع توقعات النمو في 2027، وتشديد الأوضاع المالية، واتساع فروق العائد على السندات الائتمانية، كلها عوامل تزيد الضغوط على الأسواق».



وأغلق سهم «أنثروبيك» منخفضاً 6.5 % عند 81.90 دولاراً، ما أدخل سهم شركة الذكاء الاصطناعي دون سعر طرحها الأولي البالغ 83 دولاراً للمرة الأولى منذ بدء التداول الخميس الماضي، وكان السهم قد هوى في وقت سابق من اليوم بما يصل إلى 13.7 %.



وكان الطرح العام الأولي للشركة الناشئة الأسبوع الماضي الأكبر في التاريخ، متجاوزاً إدراج «سبيس إكس» في يونيو، لكن ارتفاع أسعار الفائدة منذ ذلك الحين زاد تكاليف الاقتراض على شركات الذكاء الاصطناعي المستفيدة من طفرة مراكز البيانات، وبدأ يضغط على توقعات المحللين المتفائلة لأرباحها في العام المقبل.



وقالت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «إمباور»، إن المشهد تغير تماماً منذ يونيو، حين أدرجت «سبيس إكس» أسهمها، مشيرة إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تواجه الآن مخاطر متزايدة من اتجاهات عدة، كما تراجع سهم «سبيس إكس» 5.7 %، ليصبح أقل بنحو 10 دولارات من سعر طرحه البالغ 135 دولاراً قبل خمسة أشهر.



وامتدت المخاوف إلى البنية التحتية، بعدما شهدت أمريكا سلسلة أعطال تقنية خلال الأسابيع الأخيرة، ورأت ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «مورجان ستانلي ويلث مانجمنت»، أن هذه الأعطال، إلى جانب انتخابات التجديد النصفي، وإطاحة رئيس تنفيذي بارز في قطاع الذكاء الاصطناعي زادت قلق المستثمرين، وشكلت صدمة للأسواق تشبه تداعيات اندلاع الحرب في إيران أو إعلان الرسوم الجمركية العام الماضي.



وعلى النقيض من التراجعات الأمريكية قفزت أسهم التكنولوجيا الآسيوية مع ترحيب المستثمرين بأنباء عودة هوانغ، وارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 6.3 %، وصعد سهما «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس»، الموردان الرئيسيان لرقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي، بنسبة 6.7 % لكل منهما، وتمثل الشركتان نحو نصف القيمة السوقية للمؤشر، وفي اليابان ارتفع «نيكاي 225» بنسبة 3.9 %، و«توبكس» بنسبة 2.5 %، فيما قفز سهم «كيوكسيا» 10 %، و«طوكيو إلكترون» 7.7 %.



أما في تايوان فارتفع سهم «تي إس إم سي» 9.9 %، مقترباً من الحد الأقصى المسموح به للتداول اليومي، وتمثل «إنفيديا» نحو خُمس إيرادات أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق لحساب الغير، وفي أوروبا تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.7 %، بعدما صعد، الاثنين، على وقع أنباء عودة هوانغ، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا 3%.



وكانت أسهم التكنولوجيا الآسيوية قد تراجعت في الأيام السابقة، مع إحجام المستثمرين عن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب مغادرة هوانغ منصبه، ما دفع الجهات التنظيمية في الصين وتايوان وكوريا الجنوبية إلى التحرك لدعم أسواقها.

وقال دان تايلور، كبير مسؤولي الاستثمار لاستراتيجيات الأسهم الكمية لدى «مان غروب»: «إن معظم المستثمرين لا يزالون يحاولون تحديد ما إذا كانت فقاعة الذكاء الاصطناعي قد بدأت بالفعل في الانهيار».