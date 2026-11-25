جو ميلر، وأليكس روجرز، وإيلا لي، وكلير جونز، وجورج هاموند

بدا تحالف وادي السيليكون مع البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب مفككاً هذا الشهر، بعد أن عاقب الناخبون الجمهوريين وكبرى شركات التكنولوجيا، وانقلاب الأسواق على الذكاء الاصطناعي، وسقوط رئيس أكبر شركة رقائق أمريكية في فضيحة تجسس، لكن في عطلة أسبوع واحدة أعاد حلفاء ترامب في قطاع التكنولوجيا فرض نفوذهم في واشنطن، إذ ضغطوا على القائد الأعلى للقوات المسلحة كي يتحدى أجهزته الاستخباراتية، ويحث «إنفيديا» على إعادة جنسن هوانغ رئيساً تنفيذياً.

وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب: «عودة جنسن هي بمثابة ضربة مضادة من طغمة التكنولوجيا».

وتوجه مستثمرون في القطاع، بينهم جافين بيكر وبراد جيرستنر ومارك أندريسن، إلى مسؤولين، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، صاحب الروابط الوثيقة بوادي السيليكون، دفاعاً عن هوانغ، واقتنعوا معاً بأن هوانغ حيوي لاستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي، وساعد فانس في الضغط على مجلس إدارة «إنفيديا» لقبول عودته، وأثبتت شخصيات وادي السيليكون أنها «لا تزال تحظى باستماع أذن الرئيس لها في هذه القضايا»، بحسب المسؤول نفسه، غير أن إعادة هوانغ قد تجلب المتاعب لحلفائه في محيط ترامب، فلا تزال التحقيقات تلاحقه، وقد تكشف أدلة تلطخ سمعة المدافعين عنه.

وجاء هذا الانتصار رغم قلق كثير من الجمهوريين من تبعات علاقة هوانغ بجاسوسة صينية مشتبه بها على الأمن القومي، وشكل ذلك نكسة لوزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أفادت تقارير بأنه أصدر مذكرة إلى مسؤولي إدارة ترامب، يحذر فيها من علاقة هوانغ الوثيقة بالمرأة، ولم يرد روبيو، وهو أيضاً مستشار ترامب للأمن القومي، على سؤال وجه إليه بصوت عالٍ خلال ظهور قصير مع يوم الاثنين.

وبحسب مطلعين اقتنع ترامب بفكرة دعم إعادة هوانغ خوفاً من هبوط أسهم التكنولوجيا والتحذيرات من أن أمريكا معرضة للركود من دونه، ما طغى على الاعتبارات الأمنية، كما طمأن المدعي العام، تود بلانش، الرئيس ترامب أن وزارة العدل «لا تملك أي دليل على ارتكاب جنسن هوانغ أي مخالفة»، حسب مصدر مطلع، وردد ترامب بعد ذلك حجج أثرياء التكنولوجيا عن الأهمية الفريدة لهوانغ للاقتصاد، في مقابلة تلفزيونية، استمرت ساعة مع «سي إن بي سي»، يوم الاثنين.

ومع ارتفاع أسهم التكنولوجيا مؤقتاً، إثر أنباء عودة هوانغ، حرص المقربون من فانس، على التشديد على أن «مكانة» نائب الرئيس في عالم التكنولوجيا ساعدت على حسم الأمر، وقالوا، إن البيت الأبيض أصبح يعتقد أن خصوماً في صناعة الذكاء الاصطناعي استهدفوا هوانغ، لأنه دافع عن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، التي تهدد نماذج أعمال «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، وكان ترامب، الذي دافع عن هوانغ طوال الفضيحة يزداد تقبلاً لهذه الحجج، بحسب مطلعين.

وقال مستثمر مخضرم في وادي السيليكون: «أظن أن جنسن عزف على ترامب كونه عازفاً بارعاً، بالهدايا والأكاليل والإطراء، وأغدق عليه المديح الذي يحبه ترامب كثيراً». وأضاف أن هوانغ، الذي تبرع بـ25 مليون دولار لمشروع قاعة الاحتفالات الرئاسية العام الماضي، ونسب إلى ترامب الفضل في إشعال طفرة الذكاء الاصطناعي، «يدين بعودته إلى ترامب كلياً»، ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق.

وسارع رموز التكنولوجيا إلى الاحتفاء بعودة هوانغ، والتقليل من المخاوف بشأن سلوكه، وقال المستثمر ومقدم البودكاست التقني جيسون كالاكانيس لشبكة «فوكس نيوز»: «يؤسفني أن أصدمكم، لكن هناك معايير مزدوجة للمتميزين في الأداء».

أما خارج المكتب البيضاوي فقد تصاعد الغضب بين أنصار حركة «ماجا»، وقال ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق لترامب: «لقد أعلن مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون للجمهور، يوم الأحد، بوجود تحقيقات متعددة بشأن «إنفيديا» وجنسن هوانغ، وصباح الاثنين، أُعيد إلى منصبه. لقد اعتقدت أننا قد أممنا إنفيديا للتو».

ورأى المحلل السياسي المقرب من «ماجا» رايان غيردوسكي أن القضية برمتها تفوح منها «رائحة فساد فاضح»، وقال: «إما أن نكون بلداً تحكمه القوانين وإما بلداً يسمح فيه لأثرياء التكنولوجيا بفعل ما يشاؤون».

وعن ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد هذه الأنباء قال: «سنشهد هذه القفزة في السوق، وقد تزول سريعاً. لا أفهم لماذا يتبنى أحد عودة هوانغ... كنت سأنأى بنفسي عنها». وقد صدقت توقعاته، إذ أغلق سهم «إنفيديا»، الثلاثاء، منخفضاً قرابة 6 في المائة، متصدراً هبوط «ناسداك 100» بنسبة 2 في المائة.

ولم يعلن أحد دعمه علناً لخطوة ترامب من كبار الجمهوريين غير فانس، فوزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي اتهم «إنفيديا» سابقاً بمحاولة «تضخيم إيراداتها وأرباحها» عبر «مبيعات تبدو غير مشروعة»، لم يؤيد عودة هوانغ، وإن بدا أنه تراجع عن بعض انتقاداته في ظهور تلفزيوني، يوم الأحد، الذي سبق إعلان «إنفيديا».

كما ابتعد أصدقاء هوانغ في إدارة «إنفيديا» بدورهم عما حدث، فقال شخص مقرب من ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي السابق لدى ترامب، والحليف المهم لهوانغ في معركة عمالقة التكنولوجيا ضد التنظيم الصارم للقطاع، إنه لم يشارك «بأي شكل» في الضغط على الرئيس خلال عطلة الأسبوع، وقال شخص مقرب من وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي رتب تعارف هوانغ بترامب عام 2025 وظل قريباً منه، إنه لم يكن له دور أيضاً.

وأدرجت وزارة التجارة، يوم الاثنين، شركة «ميجاسبيد»، التي عملت فيها سابقاً أليس هوانغ، المرأة المرتبطة بهوانغ، على القائمة السوداء، مشيرة إلى «وجود خطر كبير من أن تكون الشركة قد تورطت في تحويل معدات للحوسبة المتقدمة إلى مستخدمين نهائيين غير مصرح لهم».

ويخشى ما تبقى من حلفاء هوانغ في واشنطن أن تكون عودته قصيرة الأمد، فقد أوضح جمهوريون في الكونغرس أنهم سيواصلون التحقيق في «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي، وتعهد عدد منهم بدعم ضوابط أشد على تصدير الرقائق، في مشروع قانون ميزانية الدفاع الذي لا بد من إقراره، المعروف باسم «NDAA». وإن أخفق ذلك فقد يتمكن الديمقراطيون، الذين سيحوزون الأغلبية في المجلسين في يناير، من استقطاب عدد كافٍ من الجمهوريين لتمرير إجراءات تستهدف «إنفيديا» بما يتجاوز فيتو الرئيس، بحسب شخص يعمل على التشريع مع جمهوريين.

وقال مسؤول سابق في إدارة ترامب: «سترون على الأرجح غضب الصقور المناهضين للصين في الكونغرس يتفاقم».