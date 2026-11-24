رانا فوروهار

طرح هذا السؤال عليّ أحد المديرين التنفيذيين القلقين خلال عشاء عمل حضرته أخيراً في كاليفورنيا، على خلفية حديث كنا نخوضه عن تداعيات أزمة شركة «إنفيديا».

فقد دعمت شركة الرقائق جزءاً كبيراً من منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع عبر قروض وحصص ملكية في عملاء يشترون منتجاتها، وهو ما يعرف بـ«التمويل الدائري».

ويخلق ذلك سوقاً، لكنه يخلق أيضاً طبقات من الهشاشة المتشابكة التي قد ترتد آثارها على نطاق أوسع إذا ساءت الأمور. كما قد يصعب التمييز بين الطلب الحقيقي والطلب المضاربي، وكان هذا هو سبب السؤال المقلق.



وكان تقرير أرباح «إنفيديا» الصادر الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع بالنظر إلى الاضطراب الذي تمر به الشركة.

رغم ذلك، تظل هناك مخاوف مشروعة بشأن ما إذا كان أي تراجع في طلبات الرقائق خلال الأشهر القليلة المقبلة سيؤدي إلى تقليص التمويل الذي تقدمه الشركة لعملائها، بالتالي انهيار منظومة الذكاء الاصطناعي ككل.

ويعود ذلك جزئياً إلى أن حجم ما يمكن وصفه بـ «سيرك التمويل الدائري الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي»، حسبما وصفه تقرير حديث لشركة «ماكرو ستراتيجي»، يعد أمراً غير مسبوق.



فقد زادت «إنفيديا» تمويلها للموردين بنسبة هائلة بلغت 1600 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل الإجمالي إلى نحو 700 مليار دولار. وللمقارنة، كانت شركة «سيسكو»، التي أقرضت شركات الإنترنت في فقاعة الدوت كوم، لشراء أجهزة التوجيه والمبدلات وغيرها من المعدات لبناء الشبكات قبيل انهيار فقاعة الدوت كوم، تواجه في مارس 2001 انكشافاً على ديون الإيجار التمويلي بلغ 1.3 مليار دولار.



وكما هو الحال في فقاعة الذكاء الاصطناعي اليوم، كانت كثير من تلك الشركات تطلب معدات تفوق حاجتها الفورية، مندفعة وراء سوق ينمو بسرعة كبيرة.

وحين تحول الازدهار إلى كساد، عجزت عن سداد ديونها لـ «سيسكو»، فاضطرت الأخيرة بدورها إلى خفض قروضها، ما أنشأ حلقة تغذية راجعة أدت في النهاية إلى تراجع حاد في الطلبيات بحلول عام 2001. كما ساهم ذلك في دفع السوق الأوسع نحو ركود في الأرباح.



والمخاوف الحالية هي أنه إذا كانت «إنفيديا»، شأنها شأن «سيسكو»، تقرض العملاء مباشرة، فإنها كانت أيضاً تستحوذ على حصص في أعمالهم وتقدم التزامات بشراء خدمات الحوسبة السحابية منهم.

فماذا سيحدث لهذا التمويل حين تتوقف المبيعات إلى الصين، وتخضع الشركة لتدقيق سياسي هائل؟ وهل سيؤدي كل ذلك إلى انفجار فقاعة التمويل خارج الميزانية العمومية، فيسقط معه سوق الذكاء الاصطناعي الذي تعتمد عليه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نحو نصف قيمة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»؟ وإذا حدث ذلك، فما الأثر الأوسع على الاقتصاد الحقيقي؟



وللإجابة عن هذا السؤال، سيكون من المفيد النظر في تاريخ تمويل الموردين. فدعم طلب العملاء كان منذ زمن طويل وسيلة تلجأ إليها الشركات الواقعة في قلب الطفرات، خصوصاً طفرات البنية التحتية الجديدة والتحويلية، لخلق سوق لمنتجاتها.

والسؤال المطروح على المستثمرين هو: ما حجم الطلب الحقيقي مقابل المضاربي؟ وإلى أي مدى تمتد المضاربة إلى النظام المصرفي؟ وما نسبة استثمار الموردين التي تتحول في النهاية إلى طاقة إنتاجية فعلية، وفي أي مدة زمنية؟



لنتأمل طفرة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، حين منح ملاك السكك الحديدية المزارعين ائتماناً لشراء الأراضي، مع وعد بأن محاصيلهم ستحتاج إلى الشحن عبر تلك الخطوط الجديدة، ما يزيد الطلب على السكك الحديدية نفسها. وقد أدت بعض تلك الخطط إلى وقوع مزارعين في فخ المديونية المفرطة، فاضطروا إلى التخلي عن أراضيهم عند فشل المحاصيل.



لكن الأبحاث تظهر أنه رغم الطفرات والانهيارات المتفرقة الناجمة عن تمويل الموردين، فلو لم تكن السكك الحديدية موجودة في عام 1890 لكانت قيمة الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة أقل بأكثر من 60 في المائة.

فقد استفاد المزارعون في النهاية من تطور السكك الحديدية، كما استفاد الاقتصاد، لكن ذلك استغرق عقوداً لا فصولاً ولا حتى سنوات.



ويميل تمويل الموردين إلى تضخيم دورات الازدهار والانهيار، لكنه نادراً ما يتسبب في أزمات مالية شاملة. فذعر عام 1873 في قطاع السكك الحديدية، مثلاً، كان متعلقاً بأزمة في السندات والقطاع المصرفي، لا بإقراض السكك الحديدية للمزارعين. بالمثل، فإن إقراض الموردين الذي مارسته «جي إي كابيتال»، الذراع المالية لـ«جنرال إلكتريك»، لعملاء صناعيين قبيل أزمة 2008، وتمويل «جي إم إيه سي» لوكلاء «جنرال موتورز» في الفترة نفسها، لم يسهما في تهدئة الذعر المالي آنذاك، لكنهما لم يكونا سببه الجوهري أيضاً. فالذي تسبب في ذلك هو انكشاف المصارف على الرهون العقارية.



فما الدروس التي ينبغي أن نستخلصها من كل ذلك بشأن «إنفيديا» وتداعياتها المحتملة؟ أولاً، من المرجح أننا لم نشهد آخر فصول الأزمة في السوق. فبالنظر إلى حجم التمويل الذي كانت الشركة تقدمه، يرجَح أن تتضرر كثير من الشركات الأصغر في فلكها إذا حدث تراجع كبير في الإقراض.



وإذا تعثرت المنظومة الأوسع، فقد يبطئ ذلك بناء مراكز البيانات، وهو أمر قد تفعله السياسة، ما سيترك أثراً أوسع في الاقتصاد الحقيقي.

وقد تتأثر كذلك بعض صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة الداعمة للذكاء الاصطناعي. لكن يصعب تخيل سقوط أكبر المؤسسات المالية، نظراً إلى أنها أصبحت أكثر تجنباً للمخاطر منذ عام 2008.



ومن الممكن أيضاً تصور أنه حتى لو لم تبق أي من الشركات المعنية بعد 10 أو 20 عاماً، فإن منظومة الذكاء الاصطناعي ستبقى، وسنكون أكثر ثراءً بفضلها. وعلى المستثمرين القلقين أن يتذكروا ذلك وهم يواجهون تقلبات الأرباع المقبلة، أو السنوات المقبلة.