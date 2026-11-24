أنشال فوهرا

محللة شؤون دولية مقيمة في بروكسل

أثار إيلون ماسك غضب الحكومة الهندية في أكتوبر، عندما وصف الملياردير موكيش أمباني، مالك شركة «ريلاينس إندستريز»، بأنه «الرئيس الفعلي» للهند، متهماً إياه بـ«الاستغلال الاحتكاري».

وزعم ماسك أن شركة «ستارلينك» (Starlink) لم تحصل على الموافقة لإطلاق أعمالها في الهند بسبب تفضيل الحكومة للملياردير أمباني، مشيراً إلى أن «ستارلينك» ستوفر الإنترنت للمناطق النائية، ما يتيح لسكانها فرصاً تعليمية وتجارية.



ويبدو أن ماسك استغل شكوى شائعة بين نشطاء وأحزاب سياسية في الهند، مفادها أن عدداً قليلاً من التكتلات التجارية الهندية الكبرى تتمتع بعلاقات وثيقة للغاية مع حكومة ناريندرا مودي.

إلا أنه ربما لم يكن هذا تصريحاً حكيماً من جانبه. فاتهام نيودلهي بالتحيز لن يعزز فرصه في دخول سوق الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في الهند، ولن يسرع من إطلاق «ستارلينك». بل على العكس، قد يؤدي ذلك إلى إغضاب أصحاب النفوذ، وفي ظل أجواء الحماس القومي، قد يعزز فرص المنافسين المحليين.



وتمتلك شركة «ريلاينس»، التي يملكها أمباني، شركة الاتصالات «جيو» (Jio)، التي تخطط لدخول سباق الفضاء وإطلاق أقمار اصطناعية خاصة بها في المدار الأرضي المنخفض. وقد تساءلت بعض وسائل الإعلام الهندية عما إذا كان هذا هو السبب وراء تعجل ماسك لدخول السوق الهندية.

ورغم اعتراف دبلوماسي هندي بأن الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية قد يصل إلى المناطق النائية، إلا أنه أشار إلى أن قلة قليلة فقط تصدق أن الدافع الرئيسي لماسك هو الرغبة في تقديم العون لسكان القرى الهندية. علاوة على ذلك، قد لا يكون هناك سوق استهلاكية كبيرة؛ فالهنود يدفعون أقل من 3 دولارات شهرياً مقابل تغطية شبكات الجيل الخامس (5G)، وهو أحد أرخص الأسعار في العالم.



إلى جانب ذلك، لاحظ الهنود ما حدث أخيراً في أوكرانيا، حيث واجهت خدمات «ستارلينك» اضطرابات، بينما سارع الأوروبيون للتعامل مع الموقف، مدركين افتقارهم إلى بدائل تعوض هذا النقص. ويعمل الأوروبيون حالياً على تطوير بديل، لكنه لن يكون جاهزاً للعمل قبل عام 2029.

وحتى ذلك الحين، يجب على أوروبا التعايش مع هذه الثغرة الاستراتيجية، مع الأمل في ألا يقوم ماسك، أو دونالد ترامب، بتحويل اعتماد الاتحاد الأوروبي على خدمات الإنترنت السريع عبر الأقمار الاصطناعية إلى أداة ضغط أو سلاح.



وترى الهند في هذا الموقف درساً يتطلب منها الحذر؛ وطرح تساؤل جوهري، هل ينبغي منح عقد في قطاع استراتيجي لشركة أجنبية، وبالتالي لحكومة أجنبية، في وقت تشهد فيه العلاقات معها تدهوراً؟ تبدي الهند حذراً تجاه الاعتماد على شركة «سبيس إكس» (SpaceX) لتلبية احتياجاتها الدفاعية، وتساورها مخاوف من أن يقوم إيلون ماسك بتقييد التغطية أو قطعها تماماً. وبناءً عليه، تركز النقاش حول مسألة حماية السيادة الوطنية، حيث تعد الاعتبارات الأمنية والتكاليف هي الحجج الرئيسية المناهضة لخدمة «ستارلينك» (Starlink).



وفي العام الماضي، وخلال صراع عرقي في ولاية مانيبور، ذكر مسؤولون هنود أن متمردين تمكنوا من الالتفاف على قرارات قطع الإنترنت باستخدام أجهزة «ستارلينك»، وهو ادعاء نفاه ماسك.

وفي عام 2024، تمكن خفر السواحل الهندي من ضبط مهربي مخدرات كانوا يستخدمون محطة «ستارلينك» للملاحة. ويرى البعض أن مثل هذه الحوادث تعزز المطالبة بفرض «ضوابط صارمة»، وتدعو إلى توخي الحذر قبل الموافقة على دخول «ستارلينك» إلى السوق الهندية.



ومن المثير للدهشة أن كلاً من «ستارلينك»، و«جيو» (Jio)، و«بهارتي إيرتل» (Bharti Airtel)، وهي الجهة الثالثة التي تنتظر تخصيص الطيف الترددي في الهند، قد دخلت في شراكة في مارس 2025 لتقاسم السوق.

غير أن الهجوم الذي شنه ماسك على أمباني يلقي بظلاله على آفاق التعاون المستقبلي. وفي غضون ذلك، صرحت وزارة الاتصالات الهندية بأن الشركات الثلاث تخضع جميعها للدراسة، وأنها «تقف تقريباً عند المرحلة التنظيمية ذاتها»، رافضة أي تلميحات بوجود عدم إنصاف، ووصفتها بأنها «مزاعم لا أساس لها ومبنية على تصورات خاطئة».



وهناك أمر آخر قد يقلق الحكومة الهندية الحالية، وهو وجود مزود خدمة إنترنت لا يمكنها السيطرة عليه، وذلك في وقت قد تندلع فيه احتجاجات ضد الحكومة ذاتها.

ففي عام 2019، حين ألغت الهند الوضع شبه المستقل لإقليم كشمير، وقطعت السلطات خدمة الإنترنت، وهو إجراء اعتبر على نطاق واسع وسيلة للحد من الاحتجاجات المناهضة لقرار الحكومة.

وأخيراً، تم تسجيل انقطاعات مماثلة في نيودلهي، التي شهدت احتجاجات من قبل طلاب وأحزاب معارضة على خلفية عمليات شطب أسماء من قوائم الناخبين.

وقد اكتسبت الهند سمعة سلبية لأنها تلجأ إلى قطع الإنترنت بوتيرة تفوق معظم الدول الديمقراطية الأخرى. وهذا يعني أن إلزام الشركات الهندية بالامتثال لتوجيهات الحكومة يعد أمراً أكثر سهولة.