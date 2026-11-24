هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»

لا يطيق دونالد ترامب رؤية الإطاحة بأحد المقربين منه، حتى وإن تطلب الأمر الضغط على واحدة من أكبر الشركات الأمريكية قيمة في السوق.

هذا هو أحد الدروس المستفادة من القرار الصادم لمجلس إدارة شركة «إنفيديا» (Nvidia) بإعادة جنسن هوانغ إلى منصبه، رئيساً تنفيذياً لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية.

ولم يكن قد مضى بعد، سوى 11 يوماً على استقالة هوانغ، عقب الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يشتبه أنها تعمل لصالح الاستخبارات الصينية.



وبالنسبة لمعظم الرؤساء التنفيذيين، فإن العلاقات غير المشروعة مع عميلة ومرؤوسين تعد سبباً كافياً لكي يفقدوا مناصبهم، حتى قبل أن تدخل اعتبارات الأمن القومي على الخط.

رغم ذلك، وإلى جانب التساؤلات المثارة حول ما إذا كانت أليس هوانغ جاسوسة صينية، خضعت الشركة التي تمثلها هوانغ، «ميجاسبيد» (Megaspeed)، للتحقيق، بعد الاشتباه في مساعدتها على تهريب رقائق متطورة إلى الصين. وقد نفت «ميجاسبيد» قيامها بأي عمليات نقل غير قانونية للرقائق.



غير أنه ليس كل رئيس تنفيذي يحظى بتدخل الرئيس الأمريكي للدفاع عن قضيته، كما زعم ترامب يوم الاثنين أنه فعل مع أعضاء مجلس إدارة «إنفيديا». وأفاد المجلس بأنه مقتنع بـ«صراحة» هوانغ وقدرته على القيادة، وأشار أيضاً إلى أنه تلقى «إفادات من مستويات رفيعة في حكومة الولايات المتحدة» تفيد بأن هوانغ لا يشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.



واستشهد ترامب، الذي وصف هوانغ بأنه «وطني عظيم وكنز قومي»، بقول وزير العدل إن الحكومة لا تملك أدلة على تورط هوانغ في أي سلوك غير قانوني.

ويمثل تصريح الرئيس في حد ذاته استباقاً استثنائياً لتحقيقات أمريكية لم تكتمل بعد. كما يبدو أن الرئيس يناقض أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي كانت قد حذرت من أن علاقة رئيس «إنفيديا» بالمسؤولة التنفيذية في «ميجاسبيد» قد تشكل خطراً على صعيد مكافحة التجسس.



ولم يخف ترامب رغبته في عودة هوانغ بعد الهبوط الحاد الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة. إذ يدرك أن ما تبقى من إرثه الاقتصادي يرتكز على طفرة الذكاء الاصطناعي.

ومن الواضح أن مساهمي «إنفيديا» رأوا في إعادة الرئيس التنفيذي مصلحة عليا للشركة. فقد أعاد ارتفاع سعر سهمها بأكثر من 30 في المئة صباح يوم الاثنين، أو نحو تريليون دولار في قيمتها السوقية.



إلا أن ذلك يترك تريليون دولار رهينة لمستقبل مجهول، تبعاً لما ستسفر عنه التطورات المقبلة. فالتحقيق الذي أمر به مجلس الإدارة في سلوك هوانغ، والذي يقوده مديرون ومستشارون مستقلون، لم ينته بعد.

كما أوضح المشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغبتهم في الحصول على إجابات حول ما إذا كان الأمن القومي الأمريكي قد تعرض للخطر أو ما إذا كان قد تم الالتفاف على ضوابط التصدير،

وذلك بعد أيام فقط من إعلان الحكومة عزمها سد الثغرات في تلك الضوابط.



وقد يتمكن البيت الأبيض من حماية هوانغ في الوقت الراهن، لكن ذلك يكشف عن مستوى غير صحي على الإطلاق من النفوذ الحكومي على شركة مملوكة للمساهمين، وعن مدى تشابك مصالح الإدارة الأمريكية وقطاع الذكاء الاصطناعي.



وسيهلل العديد من مؤسسي شركات التكنولوجيا ومديريها التنفيذيين لعودة هوانغ، خصوصاً أنه وظف نفوذ «إنفيديا» لتمويل مشتريات شركات أخرى من الرقائق، وجعل من «إنفيديا» ما يعرف بـ«البنك المركزي للذكاء الاصطناعي».

غير أن إعادته إلى منصبه تنطوي على مخاطرة تشجيع أقطاب التكنولوجيا الآخرين، الذين تعمل شركات العديد منهم وفق أطر حوكمة هشة بالقدر نفسه، على الاعتقاد بأن بإمكانهم هم أيضاً التصرف بمنأى عن المحاسبة.

كما لا يستطيع هوانغ إعادة عقارب الساعة إلى الوراء نحو أفضل أيام ازدهار الذكاء الاصطناعي؛ إذ تواجه طفرة مراكز البيانات خطر التباطؤ لأسباب أخرى، ليس أقلها تشديد السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي الأمريكي الفعلي.



وسيشير البعض في قطاع التكنولوجيا إلى سابقة إعادة رئيس تنفيذي مقال بعد فترة وجيزة، وهو سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) عام 2023، باعتبارها خطوة أثبت الأداء اللاحق للشركة صحتها.

ولكن في هذه المرحلة المتأخرة جداً من طفرة الذكاء الاصطناعي، تبدو عودة هوانغ إلى «إنفيديا» مختلفة تماماً، وأكثر توتراً، وأكثر تسييساً، وتترك وراءها قدراً أكبر بكثير من الأسئلة التي لا تزال بلا إجابة.