سارة أوكونور

يتم إنفاق قدر كبير للغاية من الوقت والمال في القرن الـ 21 لمعرفة ما يفكر فيه الناس، سواء بشأن السياسيين، أم المنتجات، والشركات، وبشأن كل شيء تقريباً.

إلا أن طبيعة البشر لا يسهل تحديدها بدقة؛ ففي أحيان كثيرة، تعتمد الإجابة التي نقدمها عن سؤال ما على هوية الشخص الذي يطرحه.



لنأخذ مسح «المهارات والتوظيف» في المملكة المتحدة، وهو مسح يتم عبر مقابلات وجهاً لوجه كل 5 سنوات تقريباً منذ ثمانينيات القرن الماضي، بهدف تتبع تجارب الناس في العمل. وفي عام 2024، أجرى الباحثون مسحاً موازياً عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت النتائج ستتطابق مع تلك التي يتم الحصول عليها بالطريقة الأصلية.

وتوصلوا إلى ما يثبت وجود ما يسميه فرانسيس جرين، الأستاذ الفخري في جامعة «يو سي إل» (UCL) المشارك في المسح، بـ«تحيز التقدير الاجتماعي»؛ إذ كان المستجيبون أحياناً أكثر إيجابية، أو أقل سلبية، عندما يسألهم إنسان آخر وجهاً لوجه.



على سبيل المثال، أظهرت المقابلات الشخصية أن 17 % من البريطانيين كانوا غير راضين عن وظائفهم في عام 2012، بينما بلغت النسبة 14 % في عام 2024. في المقابل، كشفت نتائج الاستطلاع الذي تم عبر الإنترنت في عام 2024 عن حالة من الاستياء أكبر بين القوى العاملة، حيث ذكر 23 % منهم أنهم غير راضين عن وظائفهم.



ويمثل هذا تحدياً محتملاً للجهات التي تجمع البيانات عبر فترات زمنية طويلة؛ خصوصاً أن كثيرين يسعون للانتقال إلى أساليب الاستطلاع عبر الإنترنت، لارتفاع تكاليف المقابلات وجهاً لوجه وانخفاض معدلات الاستجابة لها. رغم ذلك، تلوح في الأفق تغييرات منهجية أكثر عمقاً في بعض مجالات البحث العلمي.



فخلافاً للاستطلاعات الكبيرة التي تشمل آلاف المستجيبين، تنطوي الأبحاث النوعية على مقابلات طويلة وعميقة، تسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة والغنى في أفكار الناس وتجاربهم، وإن كان ذلك يتم على نطاق محدود بالضرورة، نظراً لارتفاع تكلفتها. والآن، فتح الذكاء الاصطناعي التوليدي احتمالاً جديداً، يتمثل في أن روبوتات المحادثة قد تتيح للباحثين الجمع بين اتساع نطاق البيانات الكمية وغنى البيانات النوعية.



فهل سنجيب عن الأسئلة بشكل مختلف إذا كان الذكاء الاصطناعي هو من يطرحها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف سيكون الاختلاف؟ أجرت «نيستا» (Nesta)، وهي وكالة بريطانية معنية بالابتكار، سلسلة تجارب صغيرة ودقيقة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستطلاعات النوعية خلال السنوات القليلة الماضية.

وفي البداية، وجد الباحثون أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المحاورة حصلت على إجابات قصيرة وهزيلة من البشر، بل إن بعض المستجيبين استخدموا «تشات جي بي تي» بأنفسهم للبحث عن الإجابات «الصحيحة».



لكن التكنولوجيا تقدمت منذ ذلك الحين؛ فأصبح بإمكان الناس الآن على وجه الخصوص الإجابة عبر «الرسائل الصوتية» بدلاً من الاضطرار إلى الكتابة.

وقالت لي مالوري دوران، كبير مسؤولي التكنولوجيا في «نيستا»: إن الأشخاص الذين كانوا ينظرون بريبة إلى الذكاء الاصطناعي ظلوا يميلون إلى تقديم إجابات «مختصرة أو مباشرة»، في حين وجد آخرون أن الذكاء الاصطناعي «أقل إصداراً للأحكام»، وأنه «أسهل فعلياً لمشاركة التجارب عندما لا تضطر إلى النظر في عيني إنسان آخر».



وهناك ميزة أخرى، وهي أن الناس يستطيعون التحدث إلى الذكاء الاصطناعي بأي لغة يشعرون براحة أكبر في استخدامها. وأضاف دوران: «عندما نعمل مع أشخاص بلغة ثانية، أي بغير الإنجليزية، نحصل على قدر أكبر بكثير مما حصلنا عليه في المقابلات وجهاً لوجه. ويبدو أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه حقاً».



بعبارة أخرى، قد يستخرج المحاورون المعتمدون على الذكاء الاصطناعي معلومات أقل من بعض الأشخاص، لكنهم قد يحصلون على معلومات أكثر بكثير من آخرين. وبشكل خاص، يمكن لهذه التكنولوجيا أن تتيح للباحثين جمع تجارب فئات كان من الصعب الوصول إليها تقليدياً، خصوصاً بسبب الحواجز اللغوية.

رغم ذلك، لن يحل الذكاء الاصطناعي كل المشكلات القديمة، لأن كثيراً من الفئات التي يصعب الوصول إليها تفتقر أيضاً إلى إمكانية الوصول الرقمي، ما قد يخلق تحديات جديدة.

وفي تقديري، سيكون الخطر الأكبر في إغراء التوسع المتواصل بلا حدود.

وعلى سبيل المثال، استخدمت شركة «أنثروبيك» العام الماضي نموذج «كلود» لإجراء مقابلات مع أكثر من 80 ألف شخص حول استخدامهم للذكاء الاصطناعي في 159 دولة، فيما وصفته بأنه «أكبر دراسة نوعية وأكثرها تعدداً للغات تجرى على الإطلاق».



وبمجرد أن يجمع الذكاء الاصطناعي هذا القدر الهائل من البيانات، سيكون الإغراء التالي، بل وربما الضرورة العملية، هو استخدامه لقراءة وتحليل جميع نصوص تلك المقابلات أيضاً.

وقد يؤدي ذلك إلى سيناريو لا يجري فيه الباحثون البشريون المقابلات، ولا يقرؤون حتى الإجابات التي يقدمها الناس، بل يتلقون بدلاً من ذلك تحليلاً معالجاً آلياً لما يكمن وراءها.

ونتيجة لذلك، سيكونون أقل ارتباطاً بكثير بالتعقيد الفوضوي والدقيق لما قاله الناس. وعندما يتعلق الأمر بالأبحاث النوعية، أليس هذا هو جوهر المسألة برمتها؟



وأرجح أن هذا خطر يمتد إلى ما هو أبعد من هذا المجال؛ فقد نفتتن بأساليبنا الأكبر والأسرع والمميكنة حديثاً لدرجة ننسى معها ما أردنا تحقيقه في المقام الأول.