ألكسندرا هيل وأنطوان جارا

في عالم تكتنفه التقييمات غير المؤكدة، وتقل فيه فرص التخارج، تتجه كبريات شركات الاستثمار الخاص إلى زاوية في السابق لم تكن منتشرة على نطاق واسع، رأس المال الهجين، الذي يقع بين الأسهم والدين، وقد أصبح من أكثر فئات الأصول تداولاً مع تعثر القطاع في توظيف الأموال، وتحقيق العوائد عبر صناديقه التقليدية.

كانت هذه الصفقات قائمة منذ عقود تحت مسميات مثل «الحالات الخاصة» و«الحلول المهيكلة»، لكنها كانت قبل الأزمة المالية حكراً على البنوك الاستثمارية، وحين أطلقت «بلاكستون» صندوقها الهجين عام 2012 كانت الفئة غامضة نسبياً، أما اليوم فتتجاوز أصول الذراع الهجينة لدى صندوق «أبولو» 100 مليار دولار، أي نحو ضعف صناديق الاستحواذ التقليدية لديها، وهي أسرع أعمالها نمواً. وقد دخلت المجال أيضاً «كيه كيه آر» و«جولدمان ساكس لإدارة الأصول» و«بين كابيتال» و«وربورج بينكوس» و«سيكستث ستريت».

وتبدو هذه الصفقات مغرية من وجهين، فهي توّلد سيولة من استثمارات يصعب بيعها، وتتيح جمع أموال في فئة جديدة، بينما يراوح جمع التمويل لصناديق الاستحواذ مكانه، غير أن الفئة متنوعة؛ فبعض الصناديق يستهدف شركات متعثرة، وبعضها يسعى إلى نفوذ كبير في شركات نامية، وقال محام بارز: «الجميع يتحدث عن الهجين، لكن لا أحد يعرف حقاً ما هو».

ولا يعتقد المستثمرون في الصناديق الهجينة أن تخمة شركات الاستحواذ ستحل قريباً. ومع معاناة قطاع الأسهم الخاصة في جمع رأس المال تحاول شركات كثيرة جمع صناديق للحلول الخاصة أو صناديق هجينة، كما أسهم الطلب الشره على التمويل في مجالات مثل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في خلق فرصة استراتيجية.

وترفض «أبولو» الإفصاح عن الأوعية، التي تدرجها ضمن إجمالي الـ100 مليار دولار، ومن عروضها الهجينة «أبولو ألاينيد ألترنتيفز»، وهو صندوق «دائم» بأصول قدرها 28 مليار دولار يتبع «نهجاً انتهازياً مرناً»، و«أبولو هايبرد فاليو»، وهي سلسلة صناديق مغلقة أتمت سلسلة استثمارات في شركات تملكها صناديق أسهم خاصة، و«أبولو أكورد+»، وهو نسخة أكثر تركيزاً على الائتمان.

والهدف الأساسي الجمع بين بعض المكاسب للمساهمين وأدنى مخاطرة للمقرضين، إذ يستردون أموالهم أولاً، وتستهدف الصناديق عادة عوائد في حدود منتصف العشرية الثانية، أي نحو 15 % أعلى من الائتمان، وأدنى من الاستحواذات التقليديةن كما تسد هذه الاستراتيجية فجوات التقييم بين المشترين والبائعين، فقد تأخذ شكل قرض بفائدة أعلى مقابل تأجيل الدفعات النقدية، أو بحق شراء أسهم أو مبادلة الدين بأسهم، أو حصة ملكية لها أولوية في عائدات البيع حتى بلوغ حد أدنى من العائد.

وقال ستيفان أرنولد-سولبي، الرئيس المشارك للائتمان البديل في مكتب «بول وايس» للمحاماة: «أرى أن الهجين يستوفي هذه المعايير كلها، بعض الحماية من الخسارة، وبعض المشاركة في المكاسب، وإطار حوكمة أقرب إما إلى الملكية وإما إلى الدين».

وقال ستيليوس سافوس من مكتب «لاثام آند واتكينز»: «لديك عدد كبير من المستثمرين الأذكياء يجلسون على أكوام من رأس المال يريدون توظيفه في وقت تتعطل فيه الأمور أو يحجم الناس عن إبرام الصفقات».

ويصف القائمون على الصفقات هذا التمويل بأنه مربح للطرفين، لكنه قد يعني تخلي المالك الأصلي عن جزء من عائده، ومثال ذلك صفقة «كيلفيون»، فبعد أن فشلت «تريتون بارتنرز» في بيع شركة التدفئة والتكييف اشترى صندوق «أبولو» الهجين حصة الأغلبية بحقوق خاصة، تمنحه أولوية في العائدات حتى يبلغ عائداً متفقاً عليه، فدفع سعر أعلى، وقيمت الشركة بـ2.3 مليار دولار، ثم باعتها «أبولو» بعد عام بـ4.1 مليارات.

وقال براين روبسون، محامي ديون في «سيمبسون ثاتشر»: نحن «نرى بشكل متزايد أن شركات الأسهم الخاصة تستخدم رأس المال الهجين لتعجيل التوزيعات على المستثمرين مع الاحتفاظ بحصة في نمو الشركة مستقبلاً»، أما السلبيات فهي أن هذه المعاملات قد تتيح للمساهمين تجنب مواجهة القيمة الحقيقية لأصولهم المتعثرة، وهندسة تقييمات غير واقعية، وقد لا يكون أمام بعض الشركات خيار آخر، إذ ألمح أحد صانعي الصفقات إلى أن الباحثين عن التمويل الهجين هم غالباً «بقايا» السوق، فشركات الأسهم الخاصة تستخدم «صناديق الاستمرار»، التي تتيح لها بيع الشركات إلى نفسها، لإيواء شركات لا تستطيع بيعها أو لا ترغب في ذلك، وقال أحد صانعي الصفقات: «العدد الفعلي للشركات الجيدة والنامية المدعومة بصناديق الاستحواذ «التي تطلب صفقات هجينة» أقل بكثير مما تتوقع».

رغم ذلك يتواصل جمع الأموال بدعم من شركات التأمين، فقد أغلقت «أبولو» هذا العام صندوقاً أكبر بنسبة 40 في المئة من سابقه، والخطر أن يزيد الاندفاع المنافسة، ويضر بالعوائد، ويتطلع صانعو الصفقات إلى قطاع البرمجيات، الذي هوت تقييماته بعد أن أثارت تطورات الذكاء الاصطناعي أزمة ثقة، ولعل تمويل «سوفوس».

المملوكة لـ«توما برافو»، الذي شمل في أكتوبر صندوق «جي تي سي آر» الهجين، بنحو 200 مليون دولار من الدين، يصبح نموذجاً لغيرها، وفي العام الماضي أغلقت «أبولو» صندوقا آخر بضعف حجم سابقه، وحالياً تجمع «وربورغ بينكوس» صندوقها الهجين الثاني بعد سلسلة صفقات ناجحة في صندوقها الأول عام 2023، وتحذو حذوها شركات أصغر مثل «جي تي سي آر»، ومقرها شيكاغو.