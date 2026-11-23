دان ديفيز

يدرك كبار المديرين في الخدمات المالية، أكثر من أي صناعة أخرى تقريباً، أن «الماضي لم يمت، بل إنه لم يمضِ أصلاً»، على حد تعبير ويليام فوكنر، فالتمويل يقوم في جوهره على عقود طويلة الأجل، ومعظم التكاليف والإيرادات التي تحدد حساب الأرباح والخسائر هي نتائج لقرارات اتُخذت قبل سنوات.

وقد يكون ذلك أمراً حسناً؛ فخلافاً لكثير من القطاعات الأخرى لا تبدأ البنوك يومها بخزائن فارغة، ينبغي أن يملأها زبائن جدد، فإيرادات الفوائد الناتجة عن القروض تتراكم باستمرار، صباحاً ومساء، في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات المصرفية، دون أن يحتاج أحد إلى بذل جهد كبير لإبقائه متدفقاً، لكن هذا يعني أيضاً أن من الصعب جداً وقوع قطيعة تامة مع الماضي، والتحرر من قيوده.

ربما كان كريستيان سيفينج، رئيس «دويتشه بنك»، يأمل في إقناع العالم بأنه بنى مؤسسة جديدة كلياً تحررت من الإرث المثقل بالمشكلات، سواء تلك المتعلقة بالأزمة المالية العالمية، أو أزمة اليورو، أو حتى إخفاقات البنك في الامتثال للقواعد التنظيمية، وقد بدا على الأغلب أن سوق الأسهم يوافقه في ذلك.

فقد تضاعف سعر سهم «دويتشه» أكثر من مرتين منذ عام 2018، حين تولى سيفينج منصب الرئيس التنفيذي، ثم تسربت مجموعة جديدة من وثائق المبلغين عن المخالفات، وتمكنت وسائل الإعلام مع شركاء عالميين من نبش التاريخ مرة أخرى، فخرجت إلى النور قضايا الأوليجاركيين الروس وأباطرة المخدرات الكولومبيين، وفضائح أخرى، وبدا في بعض الحالات أن السلوك السيئ ربما استمر مدة أطول مما يدركه الجمهور، وأن سيفينج نفسه ربما كان على علم ببعضها.

بطبيعة الحال فإن النظر إلى هذه المشكلات من خلال عدسة الوثائق المسربة وحدها لا يقدم سوى صورة جزئية، فلا جرائم أباطرة المخدرات ولا غزو أوكرانيا هي في جوهرها قصص تتعلق بـ«دويتشه بنك»، لكن نظراً لضخامة حجم هذا البنك فإنه يجد نفسه متصلاً بالعديد من الأحداث حول العالم، وبسبب معاناة البنك تاريخياً مع أنظمة الرقابة والضبط كانت الأمور تلتصق به، وربما لو واجهها مصرف آخر ربما كان سيتم التعامل معها بنحو مختلف.

إلا أننا إذا ابتعدنا قليلاً لنرى الصورة الأوسع فسنجد أن ثقل التاريخ يؤثر في أمور تتجاوز فضائح المصارف بكثير، ومن المفيد أن نتذكر أن «دويتشه» حين تعامل أول مرة مع العملاء الروس، الذين سببوا له كل هذه المتاعب، كان يبدو حينها وكأنه يتخذ القرار الصائب، فمن يعرفون اليوم بالأوليجكاريين (أثرياء النفوذ)، والمزيج السياسي الذي أصبح يعرف اليوم بحكم اللصوص، كانوا في وقت ما أقل الحلول سوءاً لأعقد معضلة جيوسياسية في القرن العشرين: كيف تنهي الشيوعية السوفييتية دون حرب.

فقد حظيت الخصخصة الجماعية وعواقبها بدعم رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية والمجتمع الدولي، ولا يمكن القول إن ثروات الأشخاص الذين حققوا ثراء فاحشاً في روسيا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت «غير مبررة»، فمصادر ثرواتهم معروفة وموثقة بدقة، لكننا ببساطة لم نعد نتقبل تلك القصة كما كنا من قبل.

رغم ذلك ينبغي الإقرار بأن من تغير هو روسيا، لا «دويتشه بنك»، ومن يزعم أنه كان يعلم عام 2000 أن الأمر كله كان خطأ لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً، فهو يبالغ كثيراً في استغلال ميزة «النظر إلى الماضي»، بشكل يتجاوز الحدود المقبولة.

وحين يتغير العالم لا يكون من السهل دائماً أن نرى بدقة ما الذي تغير، ويكون الأصعب أن نتصرف بناء على هذا الفهم، وهذه هي المشكلة الأساسية في العمل المصرفي. فالمصرفيون لا يمنحون عادة «قروضاً سيئة» منذ البداية، بل يمنحون قروضاً تبدو جيدة في حينها، ثم تتحول لاحقاً إلى قروض متعثرة، وهذا ينطبق إلى حد كبير على العملاء الروس؛ فقد تحولت أوضاعهم إلى الأسوأ بمرور الوقت، بدلاً من كونهم غير مقبولين لدى الغرب منذ اليوم الأول.

ويفرض المجتمع على المصرفيين مطلباً كبيراً: أن يتحلوا بالشخصية والوعي بالموقف الذي يمكنهم من قطع العلاقات السيئة، حتى لو كلف ذلك مالاً، وهو مطلب غير مبالغ فيه، فالمصرفيون يتقاضون أجوراً مرتفعة، ويتمتعون بامتيازات كثيرة، لكنه أمر صعب التنفيذ، فما إن تتخلى عن عميل حتى يصبح من غير المرجح أن يعود إليك، ومن الأرجح أن يضمر لك ضغينة إلى الأبد، ونادراً ما كان «دويتشه بنك» في وضع يسمح له بامتلاك وفرة من الفرص التجارية المربحة التي تمنحه رفاهية التخلي عن بعض عملائه بسهولة،

وحتى حين تكون واثقاً من أنك على الجانب الصحيح فإن للتاريخ عادة في تغيير مساره ليجعلك تبدو أحمق، أو ما هو أسوأ، فليست فقط الصفقات الجيدة هي التي قد تنقلب إلى سيئة، بل إن بعض الأنشطة التجارية أو الاستثمارات التي بدت في وقت ما كونها التزامات أو أعباء قد تتحول فجأة إلى أصول قيّمة.

لا أحد يرغب في أن يكون ذلك الشخص الذي غادر سوقاً ما قبيل ازدهاره مباشرة، أو الذي رفض فرصة استثمارية في شركة ناشئة، كان من الممكن أن تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، لذا يجدر بالمصرفيين والسياسيين أن يتذكروا من حين لآخر أن القرارات التي يتخذونها ستظل آثارها باقية؛ وغالباً ما يكون أسوأ عدو للمدير التنفيذي هو «ذاته» في الماضي.

مدير تنفيذي في «فرونتلاين أناليستس» ومؤلف كتاب «آلة اللامساءلة»