رافي روزنر-أودين

انضم مهندسو برمجيات في «أمازون» إلى احتجاجات شعبية في سياتل، للمطالبة بوقف مؤقت لإقرار مراكز بيانات جديدة، في تحرك يعكس تصاعد المعارضة داخل الشركة وخارجها للتوسع المتسارع في الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تداعياته البيئية والاجتماعية والوظيفية، بالتزامن مع موجات تسريح واسعة في قطاع التكنولوجيا.

وتعد «أمازون» من أكبر مشغلي مراكز البيانات عالمياً عبر ذراعها السحابية «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، التي تدير أكثر من 900 مركز بيانات في أكثر من 50 دولة. وتخوض الشركة سباقاً محتدماً مع «غوغل» و«مايكروسوفت» لتعزيز قدراتها الحاسوبية، مع توقعات بإنفاق رأسمالي يبلغ نحو 220 مليار دولار خلال العام الجاري، يتركز الجزء الأكبر منه على البنية التحتية لمراكز البيانات.

لكن هذا التوسع يواجه مقاومة متزايدة من المجتمعات المحلية وموظفي الشركة، إذ تكثف مجموعة «موظفو أمازون من أجل العدالة المناخية» (AECJ)، التي يزيد عدد أعضائها على ألف موظف، جهودها للضغط على الإدارة، وإبطاء مشروعات مراكز البيانات، وفتح نقاش بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي وتداعياته.

وتسعى المجموعة إلى الاستفادة من نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر، مع تعهد عدد من الديمقراطيين بتشديد الرقابة على بناء مراكز البيانات، ما قد يضع مشروعات بمليارات الدولارات أمام ضغوط تشريعية متزايدة، وتخشى المجتمعات المحلية من ارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه، وزيادة تلوث الهواء والضوضاء، فضلاً عن الضغوط على البنية التحتية.

وقالت إليزا بان، المديرة المشاركة للمجموعة والمديرة السابقة للبرامج في «أمازون»، إن المطالبة بكبح شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» يجب أن تشمل «أمازون» أيضاً، داعية إلى إصلاحات تشريعية، تحاسب شركات التكنولوجيا على تبعات التوسع في الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن الشركة حريصة على استمرار السباق في هذا المجال.

وتبرز حركة موظفي أمازون في قطاع التقنية، الذي ظل الاعتراض فيه محدوداً نسبياً، خاصة بعد موجات التسريح الجماعي الأخيرة، فقد ظهرت تحالفات فضفاضة من عاملين في شركات منافسة لـ«أمازون»، منها «مايكروسوفت»، بسبب عقود الدفاع والصلات بالحكومة الإسرائيلية.

لكن بعيداً عن الجدل حول سلامة المنتجات في كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي لم تظهر مؤشرات تذكر على مقاومة منظمة للتوسع السريع في مراكز البيانات، ومجموعة «AECJ»، التي تعتمد على التبرعات، من التنظيمات العمالية الرسمية القليلة في شركات الحوسبة السحابية الكبرى، أمازون وغوغل وميتا ومايكروسوفت، وقد تأسست قبل نحو عقد لدفع أمازون إلى تبني التزامات مناخية صارمة، وقادت إضراباً جماعياً عام 2019 دفع مؤسس الشركة جيف بيزوس إلى إعلان تعهد مناخي علني، ثم وسعت نطاق عملها ليشمل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، تعبيراً عن قلق متنامٍ لدى موظفي الشركة والجمهور.

وفي رسالة مفتوحة وجهتها المجموعة لكبار المسؤولين في نوفمبر 2025 قال أكثر من ألف موظف، إن الشركة تتخلى عن أهدافها المناخية لتعزيز سعة مراكز البيانات، وضغطوا على رئيسها التنفيذي، آندي جيسي، بشأن نشر أدوات ذكاء اصطناعي، قال إنها ستؤدي لخفض أعداد الموظفين.

وازدادت صفوف المجموعة في الأشهر الأخيرة مع إدراك العاملين في الوظائف المكتبية دور أمازون في سباق الذكاء الاصطناعي، وما يمثله من مخاطر على وظائفهم، وعلى المجتمع عموماً. ويخطط موظفو الشركة لمزيد من الخطوات في الأشهر المقبلة، وقد وزع بعضهم مؤخراً منشورات في شوارع سياتل، التي تضم نحو 50 ألف موظف إداري، لزيادة العضوية.

وقال داريوس إيراني، مهندس تطوير برمجيات في «أمازون»، إن الزخم يتصاعد، وإن العاملين مستعدون للمخاطرة للتعبير عن قناعاتهم.

وأشار موظفون إلى مخاوف من أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يطورونها قد تجعل وظائفهم غير ضرورية، فيما وصف أحدهم شعوره بأنه يدرب التقنيات التي ستتولى مهامه مستقبلاً، كما أعرب موظفون عن محدودية مساحة الاعتراض داخل الشركة.

وقال أحد كبار العاملين، إن التشكيك في توجهات «أمازون» أصبح من المحرمات في ثقافتها، وقدم ثلاثة موظفين شاركوا في شهادات أمام مجلس مدينة سياتل شكاوى إلى مكتب الحقوق المدنية، اتهموا فيها الشركة بالانتقام منهم عبر التحقيق معهم، والتهديد بفصلهم.

وفي محاولة لاحتواء المخاوف أعلن مات جارمان، رئيس «أمازون ويب سيرفيسز»، استثمار أكثر من مليار دولار خلال خمس سنوات في المجتمعات التي تبني فيها الشركة مراكز بيانات، كما تعهدت بالتوقف عن استخدام اتفاقيات عدم الإفصاح مع المسؤولين المحليين، والاستثمار في شبكات الكهرباء والمياه، غير أن هذه التعهدات لم تبدد شكوك الموظفين بشأن التزام الشركة البيئي، خصوصاً مع تطويرها محطة ضخمة للطاقة بالغاز في مقاطعة بيكوس بولاية تكساس، يُتوقع أن تنتج نحو 33 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل انبعاثات 7.6 ملايين سيارة تعمل بالبنزين، ما يعيد الجدل حول التوازن بين توسع الذكاء الاصطناعي والتعهدات المناخية للشركات الكبرى.