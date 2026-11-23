كريس ميلر

كانت الأيام العشرة الماضية في عالم الذكاء الاصطناعي مذهلة، فقد أُطيح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأمريكية، على خلفية فضيحة علاقته بامرأة يشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وطرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام لتصبح أحدث عملاق تتجاوز قيمته تريليون دولار، وفرضت واشنطن قيوداً مشددة على وصول بكين لمراكز البيانات في الخارج، لتتراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، وانتهت قمة القوتين العظميين هذا الأسبوع في شنتشن دون تمديد لهدنة بوسان، الاتفاق التجاري الذي استقرت به العلاقات بين أمريكا والصين منذ أكتوبر 2025، ويفترض أن ينتهي في يناير.

وقبل الشهر الجاري كان البلدان يستعدان لاختبار قوة جديد، ويبدو أن سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي مرشحة لتكون ساحة المواجهة الرئيسية، فمن أدوات تصنيع الرقائق إلى المعادن النادرة تبحث بكين وواشنطن عن مكامن التفوق، وتتحسس نقاط الضعف. وسيزعزع عودة التنافس العلاقة بين القوتين وقطاع التكنولوجيا العالمي معاً.

وفي لقاء بوسان العام الماضي اتفق شي جين بينغ ودونالد ترامب على خفض الرسوم الجمركية، وعلى ضوابط تصدير أدوات تصنيع الرقائق والمعادن النادرة، ثم سعت واشنطن لتعزيز نفوذها في نصف الكرة الغربي، وخوض حربها على إيران، وفرضت بكين قيوداً صارمة على اليابان خنقت وصولها إلى مواد حيوية مثل الإيتريوم المستخدم في الرقائق وصناعة الطيران.

وكانت نخب الأعمال في البلدين تأمل أن تمثل هذه الهدنة تحولاً دائماً، فقد سمح ترامب لـ«إنفيديا» ببيع رقائق «H200» المتقدمة للصين، مقابل حصة من العائدات تحصل عليها الحكومة الأمريكية، وتبنى شي علناً نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان، وهو موقف مفاجئ لبلد معروف بمراقبة الإنترنت.

وبلغت قيمة «إنفيديا» نحو 6 تريليونات دولار، وتجاوزت قيمة «CXMT»، أكبر مصنع صيني لرقائق الذاكرة 600 مليار دولار بعد إدراجها في يوليو، لكن الحكومتين اعتبرتا الهدنة وقفة محسوبة لا سلاماً، فالصين كانت تأمل في معالجة اعتمادها على الرقائق الأجنبية، وكسب نفوذ عبر النماذج المفتوحة، وواشنطن كانت بحاجة إلى وقت لإيجاد مصادر بديلة للمعادن النادرة.

وواصل الطرفان جس النبض في مجالات لم يشملها الاتفاق، فقيود بكين على المعادن النادرة الثقيلة والـ«إيتريوم» لم تستهدف أمريكا مباشرة، لكنها أضرت بشركات يابانية وسيطة تورد معدات الرقائق والطائرات للولايات المتحدة.

بالتوازي حظرت واشنطن الطائرات المسيّرة والروبوتات المتنقلة وأجهزة الراوتر الأجنبية الصنع، ثم رخصت لشركات غير صينية كثيرة مواصلة البيع على أراضيها، وقد تتخذ خطوات مماثلة ضد أجهزة الإرسال البصرية الصينية، وهي مكونات تساعد على نقل البيانات داخل مراكز البيانات، وهي إجراءات موجهة ضد الصين في الواقع وإن لم تسمها.

والآن يتساءل الطرفان عما إذا كان موقفهما التفاوضي قد تحسن، فالصين رأت أن ترامب تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات النصفية، والحرب على إيران مستمرة، وارتفاع أسعار الديزل أشعل التضخم، بينما يزيد ارتفاع الفائدة والغضب الشعبي كلفة تمويل التوسع الضخم في مراكز البيانات.

كما قد تواجه «إنفيديا» أسابيع أو أشهراً من التشتت بعد استقالة هوانغ، غير أن لدى واشنطن أسبابها للاعتقاد بتفوقها، وإن كان معظم المحللين أكثر حذراً، وما زالت نقاط الاختناق التي تمسك بها قوية، فالصين تشتري معدات تصنيع الرقائق بمعدلات تقترب من رقمها القياسي في 2025، وتعتمد كلياً على شركات أجنبية، وفي مقدمتها «إيه إس إم إل» الهولندية

لذا لم يواكب إنتاج الصين للرقائق طفرة الذكاء الاصطناعي، فقد استوردت «CXMT»، الخاضعة لقيود أخف، أدوات كثيرة، ووسعت طاقتها بسرعة، أما «SMIC»، كبرى مصنعي المعالجات فتواجه قيوداً أشد، ولا تستطيع المجاراة، لهذا تعتمد الصين على مراكز بيانات خارجية مليئة برقائق «إنفيديا»، أو على تهريب هذه الرقائق، وقد يمثل المساران نصف قدرتها الحاسوبية أو أكثر.

وهذا جزء من سبب معاناة «ديب سيك» وشركات صينية أخرى في تحقيق الأرباح، فقيمة «أنثروبيك» بعد الاكتتاب 1.5 تريليون دولار، مقابل 22 مليار دولار لشركة «Z.ai» الصينية في بورصة هونغ كونغ، والفجوة في الإيرادات واسعة بالقدر نفسه؛ فقد بلغت الإيرادات السنوية المتكررة لـ«مونشوت»، صاحبة نموذج «Kimi K3» الشهير، مليار دولار في أغسطس، بينما كانت أرقام «أنثروبيك» في الشهر ذاته أعلى بـ65 ضعفاً.

وعموماً يواصل الاقتصاد الأمريكي تقدمه رغم الحرب والفائدة، بينما يعتمد الاقتصاد الصيني أكثر على أسواق تصدير تغلق أمامه، وقد بددت الصين جانباً كبيراً من فرصتها لزعزعة تحالفات واشنطن، إذ يدفع فائضها التجاري الضخم دولاً من باكستان إلى بيرو إلى فرض رسوم عليها، وبعد اكتتابات عدة بتريليونات الدولارات صار المزاج في واشنطن أكثر تفاؤلاً.

كما أن الوضع القائم في بوسان لم يكن مستقراً، فقد حذرت اليابان الشهر الماضي من أن شركاتها باتت على بعد «أشهر» من نفاد الإيتريوم، وتعتقد واشنطن الآن أنها قادرة على دفع الصين إلى شحن مزيد من المعادن النادرة.

ويصعب التنبؤ بتداعيات أي اضطراب، إذ يضم خادم «فيرا روبن» الواحد من إنفيديا 1.3 مليون مكون، وليس واضحاً أيضاً أي النظامين السياسيين أقدر على تحمل الكلفة، فالمفاوضات تفشل حين يختلف الطرفان في تقدير قوتهما النسبية، ولا يحسم ذلك إلا اختبار فعلي.

رغم ذلك تبقى القوتان متداخلتين بعمق مع بعضهما بعضاً ومع تايوان؛ إذ استوردت أمريكا من تايوان هذا العام ما يعادل وارداتها من الصين، بسبب خوادم الذكاء الاصطناعي، وهكذا تجمع سلاسل الإمداد بين الترابط والتنافس.

وفي العقود الماضية كان النفط هو ما يبقي الاقتصادات في اعتماد متبادل غير مريح، وصارت ممرات شحنه ساحات صراع، أما اليوم فمن المتوقع أن تنفق الصين على استيراد الرقائق أكثر من ضعف إنفاقها على النفط، وأي اضطراب كبير في الذكاء الاصطناعي سيكون باهظ الكلفة، ولهذا تركز القوتان على سلاسل إمداده كما لم تفعلا من قبل، فلا ساحة أخطر منها ولا أكثر جاذبية.