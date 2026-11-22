آرون كيرشفيلد وجيسون ما

تراهن شركات الإنشاءات ومواد البناء الأوروبية على قفزة محتملة في الإنفاق على البنية التحتية، تصل إلى 620 مليار يورو خلال العقد المقبل، حيث تسابق القارة الزمن لإعادة بناء القواعد العسكرية والمطارات والجسور، وتتوقع مجموعات إنشاءات كبرى، منها «إيه سي إس» الإسبانية و«ستراباج» النمساوية و«فينشي» الفرنسية، زيادة في المشاريع الدفاعية والمشاريع مزدوجة الاستخدام في السنوات المقبلة، حيث أشار موردون كبار مثل «هايدلبرج ماتيريالز» و«هولسيم» و«سي آر إتش» إلى ارتفاع الطلب.

وللاستفادة من ذلك تشكل الشركات فرقاً مختصة في الدفاع، وتطور منتجات جديدة، ويحصل موظفوها على تصاريح أمنية للعمل في المشاريع الحساسة.

وقال بيتر باكلي، رئيس القسم الدولي في «سي آر إتش»، إن «هناك إدراكاً بأن أوروبا يجب أن تعتمد على نفسها، إنه مجال جديد للنمو»، وتعمل الشركة، التي يقع مقرها في دبلن ونيويورك، على تطوير خرسانة منخفضة الكربون تتحمل، خلافاً للأسفلت، المركبات العسكرية الثقيلة والشتاء القارس بصورة أفضل، كما استقطبت مختصين في الإنشاءات لديهم خبرة في البنية التحتية العسكرية.

ويمكن أن يمنح ارتفاع الإنفاق على المشاريع المرتبطة بالدفاع دفعة تحتاج إليها شركات الإنشاء الأوروبية، فقد أدت أسعار الطاقة المرتفعة، وتكاليف التمويل المتزايدة وحالة عدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع الطلب على البناء السكني والتجاري، ما أضر بأسهم كثير من شركات القطاع.

وتقدّر شركة الاستشارات «بوسطن كونسلتينج جروب» أن أوروبا «ستنفق نحو 320 مليار يورو على البنية التحتية العسكرية بين 2026 و2035، وتشمل أرقامها بريطانيا وتركيا وتستثني أوكرانيا، ويمكن أن يتم إنفاق الأموال على كل شيء، من الثكنات ومخازن الذخيرة إلى المطارات العسكرية والقواعد البحرية ومناطق التدريب ومنشآت القيادة والسيطرة.

وخلال الفترة نفسها تقدر «بوسطن كونسلتينج جروب» أن سيتم إنفاق 300 مليار يورو إضافية على استثمارات دفاعية وأمنية أوسع في ألمانيا وفرنسا وبولندا وحدها، ويشمل ذلك جعل البنية التحتية المدنية، كالجسور والموانئ وشبكات الكهرباء، أكثر قدرة على الصمود وأكثر ملاءمة للاستخدام العسكري، مثل نقل الدبابات والمدفعية الثقيلة.

وكانت حرب أوكرانيا وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفعا أعضاء حلف الناتو إلى الالتزام العام الماضي بإنفاق 5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على الدفاع بحلول عام 2035، منها 3.5 % للمتطلبات العسكرية الأساسية، و1.5 % للأمن والبنية التحتية والجاهزية المدنية، غير أن الإنفاق الفعلي سيتوقف على الوضع المالي لكل دولة وإرادتها السياسية وبيروقراطيتها، خصوصاً مع اقتراب انتخابات وطنية ومحلية في إسبانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال أنتوني كودلينج، رئيس أبحاث مواد البناء في «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «كثيراً ما يفصل واد بحجم جراند كانيون بين الالتزام السياسي وصب الأساسات الخرسانية، فقد كانت الوعود الدفاعية الأوروبية تاريخياً غزيرة في الخطاب شحيحة في التنفيذ، والقيود المالية حقيقية».

وتوقعت «إيه سي إس» الإسبانية هذا الشهر أن يتضاعف الإنفاق على البنية التحتية الدفاعية في السوق ككل ليبلغ نحو 120 مليار يورو سنوياً بحلول 2030 مقابل 68 ملياراً هذا العام، ويشمل ذلك قفزة في أوروبا لنحو 30 مليار يورو من 19 ملياراً في 2026، ولاقتناص مزيد من الإنفاق الدفاعي تعتزم «إيه سي إس» تقديم خدمات للعملاء، مثل إدارة أساطيل المركبات العسكرية، وتوفير الوقود إلى جانب بناء مستودعات الإصلاح، وقد تدرس الاستحواذ على شركات لتوسيع هذا العرض.

وقال مايكل فينزل، الفريق المتقاعد في الجيش الأمريكي، الذي عينته «إيه سي إس» هذا العام لقيادة أعمالها الدفاعية «حربان غيرتا ما تتوقعه الحكومات من بنيتها التحتية». والعميل الذي يأتمننا على مدرجه يمكنه أن يأتمننا على وقوده، وأنجزت الشركة 154 مشروعاً أمنياً ودفاعياً في أوروبا، وتعمل حالياً على تحديث مطار عسكري في التشيك وحرم جامعي للقوات المسلحة في ألمانيا.

وترى «ستراباج» أن هناك طلباً قوياً على البنية التحتية في أنحاء أوروبا؛ فالشركة النمساوية تشارك مثلاً في بناء أحد أكبر المستشفيات العسكرية خارج الولايات المتحدة قرب قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، بموجب عقد عام تبلغ قيمته 859 مليون يورو.

وسابقاً كانت هناك شركات إنشاءات وموردو مواد بناء كثيرون يتجنبون المشاريع العسكرية سابقاً لاعتبارات أخلاقية، ولغياب مشاريع منتظمة، لكن هذه النظرة تغيرت جذرياً.

وقال ويليام والاس، الشريك المشارك في قيادة ممارسة الأمن القومي والدفاع والفضاء الجوي في شركة الاستشارات «دي جي إيه جروب»: «كانت أعمال البنية التحتية الدفاعية تعد تاريخياً غير جذابة، وقليلة التمويل مقارنة بقطاعي النقل والطاقة الأسرع نمواً، لكن ضغوط إعادة التسلح قد غيرت هذا النموذج». وقال كريستوف فيرييه، مدير تطوير الأعمال في شركة البناء الفرنسية «فينشي»: «من منظور دفاعي كل البنية التحتية حيوية، لأنها كثيراً ما يتم استهدافها في الأيام الأولى للنزاعات».

رغم ذلك يجب أن يزداد الإنفاق زيادة كبيرة لبلوغ توقعات، وبحسب الوكالة الأوروبية للدفاع يقدر أن يبلغ الإنفاق المعلن للاتحاد الأوروبي على البنية التحتية 11.6 مليار يورو هذا العام، وقد ارتفع هذا الرقم نحو 20 % سنوياً منذ 2023، لكنه أقل بكثير من الوتيرة اللازمة لبلوغ 320 مليار يورو من الإنفاق على البنية التحتية العسكرية بحلول 2035.