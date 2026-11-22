سارة أوكونور

من مفارقات عصرنا الآلي الجديد أنه لا يزال ينطوي على قدر هائل من الاجتماعات. ففي «أنثروبيك»، حيث يرتفع اعتماد الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً مفهوماً، يقضي الموظف المتوسط الآن وقتاً في الاجتماعات يزيد بنسبة 20 في المئة عما كان عليه قبل عام. لكن الذكاء الاصطناعي، وإن لم يغن الشركة عن التفاعل بين البشر، فقد غيّر طبيعته. فقد صار الناس تحت ضغط للتواصل فيما بينهم بطريقة مقروءة للآلة.

وفي تقرير مثير للاهتمام عن كيفية تغير التوظيف داخل «أنثروبيك»، كتبت الشركة أن «العمل في اجتماعات غير مسجلة ورسائل مباشرة، غير مرئي ومربك ومثبط في مكان عمل يعتمد بكثافة على الذكاء الاصطناعي»، لأنه يحول دون حصول وكلاء الذكاء الاصطناعي على سياق محدث بكل ما يجري. وقد يقودهم ذلك إلى طرق مسدودة.

فأحد الموظفين المساكين، الذي ورد اسمه في وثيقة عمرها بضعة أشهر عن سلع «كلود» الترويجية، وجد أن وكلاء الذكاء الاصطناعي ظلوا يوجهون إليه طلبات القمصان والأكواب، مع أن مسؤولياته الوظيفية قد تغيرت.

لذلك فمن الأفضل كثيراً أن يتم العمل في العلن، عبر قنوات تطبيق «سلاك» المرئية للوكلاء، وعبر اجتماعات مسجلة. و«أنثروبيك» ليست مكان العمل الوحيد الذي يعتمد بكثافة على الذكاء الاصطناعي الذي توصل إلى هذا الاستنتاج.

فقد بنت «شوبيفاي»، على سبيل المثال، وكيلاً برمجياً يعمل بالذكاء الاصطناعي داخل قناة «سلاك» الخاصة بالشركة، ولا يعمل إلا مع الأشخاص في القنوات المفتوحة.

فما مزايا العمل بهذه الطريقة؟ يرى توبياس لوتكه، الرئيس التنفيذي لـ«شوبيفاي»، أنها تخلق ما يشبه «Lehrwerkstatt»، أي «ورشة تدريب»: إذ يستطيع الجميع مشاهدة بعضهم بعضاً وهم يعملون بأداة الذكاء الاصطناعي، فيتعلمون بالتشرب. وقد كتب لوتكه «لا يتطلب ذلك منهجاً دراسياً ولا خطة تدريب ولا مديراً. إنه يتطلب فقط أن يكون عمل الجميع مرئياً إلى أقصى حد ممكن».

وكلما ازداد العمل ظهوراً، ازداد ما يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي استيعابه من معلومات، بطبيعة الحال. وهذا يطرح احتمال أن يكون الذكاء الاصطناعي لا مجرد أداة، بل إسفنجة هائلة تمتص معلومات الشركة، بما فيها «المعرفة الضمنية» التي لم تكن مدونة من قبل، والتي يتم التقاطها بالإنصات إلى كل اجتماع وكل محادثة على «سلاك».

وقد تكون في ذلك مكاسب في الكفاءة. فالتنسيق البشري له حدوده، في نهاية المطاف. إذ كثيراً ما توجد المعرفة المؤسسية والذاكرة داخل رؤوس أشخاص مختلفين، وقد تتشوه أو تتآكل، خصوصاً عند مغادرة الأشخاص الأساسيين. في المقابل، فإن مستودعاً يمكن الاستعلام عنه بالكامل ومحدثاً باستمرار يتضمن كل هذه المعرفة قد يكون مفيداً للغاية، خصوصاً للموظفين الجدد.

لكن المعرفة قوة، وتركيزها في نظام ذكاء اصطناعي سيعيد توزيع هذه القوة بطرق قد تكون مزعزعة للاستقرار. فبينما قد يكون من المقبول أن تقوم شركة مثل «أنثروبيك» بتزويد نموذجها، «كلود»، بأكبر قدر ممكن من المعلومات حول مؤسستها، فإن الأمر يختلف تماماً إذا سلمت شركة ما قدراً كبيراً من سلطتها لنظام لا تملكه هي.

والأكثر من ذلك، حسبما أظن، أن أكبر عيوب العمل بهذه الطريقة أن كثيرين لن يحبوها. فعندما درس الأكاديمي إيثان بيرنشتاين أماكن العمل المفتوحة، وجد أن الإفراط في الشفافية يؤدي إلى «قيود ذاتية تأتي بنتائج عكسية» وتكبح روح التجريب.

وأستطيع أن أتفهّم ذلك. ففي «فاينانشال تايمز» يمكننا أن نختار كتابة مقالاتنا مباشرة في برنامج النشر لدينا، ما يجعل العمل قيد الإنجاز مرئياً للمحررين والزملاء.

أو أن نكتب على أجهزتنا الخاصة ثم ننسخ مسودة نهائية. وأنا أختار دائماً الخيار الثاني. فأنا أجد العمل غير مريح إذا ظننت أن شخصاً ما، أو شيئاً ما، يراقبني من فوق كتفي، وأظنني لست الوحيدة في ذلك.

أما الاجتماعات، فقد أثارت الجائحة جدلاً كبيراً حول قيمة المحادثات العفوية المتعلقة بالعمل، التي قد تنشأ خلال لقاءات عابرة عند براد المياه.

وسواء أكانت هذه القنوات غير الرسمية مهمة بقدر ما يزعم أنصارها أم لا، فإنني أشك في أن اشتراط تسجيل كل لقاء متصل بالعمل وتدوينه للأجيال القادمة سيجعل التواصل مع الزملاء أكثر متعة.

بل إن أحد المخاطر أن المحادثات الخاصة ستستمر وستتواصل، ومع الوقت ستتسع الفجوة، فتصبح «الصورة» التي كونها وكلاء الذكاء الاصطناعي عن المؤسسة غير مطابقة للواقع. وسرعان ما ستنحرف الصورة بطرق خفية لكنها قد تكون إشكالية.

وهذا لا يعني أن شركات أخرى لن تجرب ذلك. فقد كثر الحديث عن نماذج الذكاء الاصطناعي بوصفها «صناديق سوداء» لا نستطيع فهم آلية عملها. لكن بدلاً من محاولة جعلها أكثر وضوحاً لنا، يبدو أننا نتجه نحو عالم نجعل فيه أنفسنا أكثر وضوحاً لها.