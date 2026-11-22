كريستيان ديفيز

تتسابق الشركات الأمريكية على تركيب مزيد من الروبوتات الصناعية في المصانع والمستودعات، حيث يهدد ارتفاع التكاليف وتفاقم نقص العمالة بإجهاض طفرة التصنيع الأمريكية الناشئة.

وبحسب جمعية النهوض بالأتمتة، طلبت شركات في أمريكا الشمالية نحو 11 ألف روبوت خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 25 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، فيما ارتفعت طلبات الروبوتات التعاونية، أو «الكوبوتس»، بنسبة 56 %.

وترى كثير من المجموعات الصناعية أنها تواجه حالياً «مشكلة وجودية تتعلق بالعمالة التي لا تستطيع الحصول عليها»، بحسب بيجي جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «أجيليتي» المختصة في الروبوتات البشرية.

والتي أدرجت في بورصة «ناسداك» هذا الشهر، مضيفة «لدينا قوى عاملة أكبر سناً تؤدي أعمالاً يدوية متكررة وتتجه للتقاعد، والعمال الأصغر سناً لا يسعون إلى هذه الوظائف، ثم لدينا حكومة تعمل على إعادة التصنيع إلى الداخل، ما يزيد الحاجة إلى هذه الوظائف».

واعتمدت إدارات أمريكية متعاقبة مزيجاً من الإعفاءات الضريبية السخية والرسوم الجمركية العقابية لتشجيع الشركات على «إعادة التصنيع إلى الداخل»، وسط مخاوف من تراجع المناطق الصناعية في قلب الولايات المتحدة، وتزايد المنافسة من الصين. ومع الرغبة التي برزت بعد جائحة «كوفيد-19» في تقليص الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية الهشة، دفعت هذه السياسات مئات المليارات من الدولارات إلى الاستثمار في قطاع التصنيع الأمريكي على مدار العقد الماضي. إلا أن ارتفاع التضخم، وتطبيق الرئيس دونالد ترامب غير المنتظم للرسوم الجمركية، أديا إلى تراجع الإنفاق على الإنشاءات المرتبطة بالتصنيع منذ عام 2025، فيما ظل التوظيف في القطاع شبه ثابت.

ويسعى معظم المصنعين في الولايات المتحدة بدلاً من بناء مصانع جديدة، إلى استغلال «الطاقة الكامنة» في منشآتهم القائمة، عبر الأتمتة ووسائل أخرى، وفي ظل «في ظل الحاجة إلى التوسع، نرى الأتمتة تتحول إلى القاعدة الجديدة»، بحسب مايك كونواي، الشريك في «ماكنزي» المختص في تقديم المشورة للشركات الصناعية.

وتتنوع الروبوتات الصناعية بين الروبوتات البشرية والأذرع الآلية والروبوتات التعاونية، وما يعرف بـ«الروبوتات الجسرية» القادرة على نقل البضائع على محاور متعامدة. ويرى مؤيدوها أنها تحرر العاملين من المهام «المملة والقذرة والخطرة»، مثل الفحوص الروتينية ورفع الأحمال الثقيلة والتعامل مع المواد الخطرة.

وكان بمقدور كبار المصنعين فقط، مثل شركات السيارات، نشر الروبوتات على النطاق الذي يبرر كلفتها. لكن التطورات التقنية، ومنها القدرة على تدريب الروبوتات في بيئات افتراضية، خفضت حواجز الدخول أمام الشركات الأصغر بكثير.

وقال سيباستيان مونتالفو، الرئيس التنفيذي لشركة «إم 3 إيروسبيس» الموردة لقطاعي الطيران والدفاع ومقرها تكساس، إن الأتمتة ستتيح لشركته، التي توظف 11 شخصاً، النمو بوتيرة أسرع بعدد أقل من العاملين. وأضاف «نعمل الآن بنظام مشغل واحد لكل آلة، لكنني أعتقد أنه مع التكنولوجيا والروبوتات قد يصبح لدينا مشغل واحد لخمس آلات».

وأشار أليكس شيكاني، نائب الرئيس التنفيذي في جمعية «إيه 3»، إلى أن شركات السيارات كانت تاريخياً صاحبة الحصة الأكبر من طلبات الروبوتات في أمريكا الشمالية، أما الآن فتستحوذ القطاعات غير المرتبطة بالسيارات، ومنها اللوجستيات والزراعة وعلوم الحياة والإلكترونيات، على أكثر من نصف السوق مجتمعة.

وقال إن «هذا فأل حسن لقطاع الروبوتات في المرحلة المقبلة، لأنه أقل اعتماداً على نوع واحد فقط من العملاء».

لكن بعض الخبراء يرون أن وتيرة الأتمتة في الولايات المتحدة ليست سريعة بما يكفي لجعل البلاد قادرة على المنافسة دولياً. وقال روبرت أتكينسون، مؤسس وكبير الباحثين في «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»:

إنه في ظل ارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بكثير عنها في الصين، ينبغي للشركات الأمريكية أن تعتمد الأتمتة بوتيرة أكثر جرأة.

وأضاف «نحتاج إلى مضاعفة حجم الأتمتة الروبوتية مرتين أو ثلاث مرات خلال 5 إلى 8 سنوات، وإلا فأعتقد أننا سنخسر حصة كبيرة مما تبقى من قطاعنا الصناعي لصالح الصين. لكننا لسنا قريبين من ذلك إطلاقاً».

ويلاحظ محللون أن معظم الروبوتات في الولايات المتحدة مستوردة من الخارج، ما يعمق التناقض في سياسات إدارة ترامب بين رغبتها المعلنة في إحياء التصنيع الأمريكي وانزعاجها من تدفق الروبوتات إلى البلاد.

وكان البيت الأبيض قد قال الشهر الماضي إن وزارة التجارة خلصت إلى أن الروبوتات والآلات الصناعية ومكوناتها يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة بأعداد تهدد بالإضرار بالأمن القومي للولايات المتحدة.

لكنه أضاف أنه يرجئ فرض رسوم إضافية لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، لأن الولايات المتحدة لا تزال تنتج من الروبوتات والمعدات الصناعية أقل مما تستهلكه، و«تفتقر إلى القدرة على تلبية الحاجة إلى الروبوتات والآلات الصناعية من مصادر محلية.

ويشير خبراء إلى أن نقص المهارات نفسه الذي يدفع الشركات إلى الأتمتة قد يقوض جهود الأتمتة الأمريكية. فبحسب مؤشر حديث لنقص العمالة أعده «تحالف المهن الماهرة في أمريكا»، هناك ندرة في الفنيين اللازمين لتركيب الأنظمة الآلية وصيانتها أكثر من أي فئة أخرى تقريباً من العمال المهرة.

وترى جونسون من «أجيليتي» أن طلب الشركات على الروبوتات القادرة على العمل في منشآت مصممة للعاملين البشر سيواصل النمو. لكن أتكينسون من «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار» حذر من أن الاستثمار في الروبوتات لانتزاع مكاسب إنتاجية تدريجية في منشآت قديمة لن يحيي التصنيع الأمريكي.

وقال: «عندما تبني منشآت جديدة من الصفر، فإنك تزودها بأحدث المعدات والتقنيات على مستوى العالم، وهذا ما نرى الصينيين يفعلونه». وأضاف «أما نحن فنعيد تأهيل مصانع قائمة، وهذا أصعب. ربما بعد 25 أو 30 عاماً نكون قد بنينا كل ما نحتاجه، لكننا لا نستطيع الانتظار كل هذه المدة».