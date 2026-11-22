أندرو هيل

«عبقري، لكنه رجل ينهك من يعمل معه». ليس هذا وصفاً لجنسن هوانغ، الرئيس السابق لـ«إنفيديا»، بل لقائد إمبراطوري آخر اتسم برؤية واضحة وأسلوب إداري متطلب: نابليون بونابرت.

يأتي هذا الحكم من كتاب جديد ممتع بعنوان «نابليون ومارشالاته» (Napoleon and his Marshals)، يصف فيه المؤرخ أندرو روبرتس عيوب نخبة «المارشالات» الستة والعشرين وفضائلهم. وقد اختارهم الإمبراطور الفرنسي على أساس الكفاءة لا الأصل الاجتماعي، لتحقيق مهمته في بسط الهيمنة على أوروبا.

يستخدم المنظرون العسكريون ومنظرو الإدارة مصطلح «نطاق السيطرة» عند مناقشة الحجم الأمثل للفريق الذي يديره القائد مباشرة.

ونطاق الستة والعشرين واسع، فهو يزيد على ضعف متوسط عدد المرؤوسين المباشرين للمديرين الأمريكيين بحسب مؤسسة «جالوب» للأبحاث، لكنه أبعد ما يكون عن الستين مديراً تنفيذياً الذين كانوا يرفعون تقاريرهم إلى هوانغ قبل استقالته من قيادة شركة الرقائق هذا الشهر.

وإذا أضفنا إلى ذلك تعامله مع علاقتين، إحداهما مع شخص يزعم أنه جاسوس، سيتضح أن هوانغ كان يمارس نفوذاً خارقاً للعادة.

إلا أن الهيكل المسطح الذي شجعه هوانغ ليس استثنائياً. فرؤساء شركات التكنولوجيا خصوصاً يحبون إزالة طبقات من الإدارة، لتقليل البيروقراطية وإطلاق أيدي الأفراد للتصرف باستقلالية.

ولم يكن رئيس «إنفيديا» يعقد اجتماعات فردية مع فريقه، بل كان يخاطبهم جميعاً في الوقت نفسه، حتى أن المشكلات والحلول كانت تطرح أمام الجميع.

وقد أتاح هيكل «إنفيديا» للشركة، على حد تعبير ستيفن ويت في سيرته لهوانغ «الآلة المفكرة» (The Thinking Machine)، خيار «إعادة تنظيم نفسها باستمرار وبطرق متنوعة ومتجددة في أي وقت». وكان هوانغ يقول لمارشالاته: «لا يمكن أبداً معرفة متى قد تصبح فجأة أهم شخص في هذه الشركة». وبعد رحيله المفاجئ دون تسمية خليفة، يبدو أن هذا التحذير أصبح نبوءة.

وبحسب ميشيل زاني، المؤلف المشارك لكتاب «الإنسانوقراطية»، الذي يمتدح الهياكل المسطحة، فإن الإجراءات ليست السبيل الوحيد لممارسة السيطرة. إذ يمكن بدلاً من ذلك «منح الفرق مهمة جاذبة، وشفافية في الأداء، ومصلحة حقيقية في النتائج، مع تحمل عواقب القرارات، وتقييماً من الزملاء».

لكن الهرمية المسطحة قد تكون أيضاً مرادفاً لأسلوب «فرق تسد» القديم، الذي يعزز سلطة القائد الواحد. ففي «إنفيديا»، كما في إمبراطورية نابليون، كان هناك رئيس واحد بوضوح، وكان هوانغ ونابليون، على نحو متناقض، من أشد المدققين في التفاصيل، ويمدان أذرعهما إلى كل ركن.

أرسل نابليون آلاف الرسائل إلى مارشالاته، والتي تناولت بطبيعة الحال تحركات القوات والمعلومات الاستخباراتية العسكرية. وفي الاستعداد للمعركة، كان نابليون ينقل استراتيجيته في مذكرات مفصلة إلى نطاق ضيق من قادة الميدان عبر هيئة أركان كفؤة، تاركاً لهم التكتيكات.

ويروى أنه قال إنه «لا يستطيع إنسان أن يقود أكثر من خمس وحدات متمايزة في مسرح حرب واحد». لكن خارج ساحة المعركة، كان نابليون يلاحق مارشالاته أيضاً بموضوعات مثل «طواحين الهواء المتنقلة، والتبرعات النقدية من المدن المحتلة، وتوفير الخبز والبسكويت والأرز والخل ولحم البقر، وخصوصاً ماء الحياة».

وابتداءً من عام 2020، طلب هوانغ من جميع موظفيه أن يدرجوا الأمور الخمسة الأهم التي يعملون عليها، فكان يتلقى 20 ألف رسالة إلكترونية أسبوعياً يرد عليها بمئات الرسائل الموجزة؛ وهي رسائل وصفها المسؤولون التنفيذيون تارة بأنها تشبه قصائد «الهايكو» (قصائد يابانية قصيرة ومكثفة)، وتارة أخرى، في وصف أكثر إثارة للقلق، بأنها تشبه «رسائل المطالبة بفدية».

أظهر الرجلان ولاءً كبيراً لفريقيهما. لكن هوانغ اشتهر بتوبيخ زملائه علناً، وإن عرف عنه أيضاً القيام بمبادرات لطيفة تجاه بعض الأفراد.

ويروي كتاب ويت أنه تساءل حتى عن موضع نوافير المياه في مبنى جديد لـ«إنفيديا» كلف مليار دولار. وقال هوانغ «لا أرضى أبداً. مهما كان الأمر، لا أرى إلا العيوب». أما نابليون فكان أشد قسوة في انتقاد فريقه، وكان يستمتع بتغذية وإذكاء «غيرة متواصلة» بين مارشالاته ووزرائه.

وتواجه «إنفيديا» الآن الاختبار الأخير للهيكل المسطح الذي شجعه هوانغ. فقد سارع بعض الموظفين إلى حملة لإعادة الرئيس التنفيذي السابق، رغم أن مجلس إدارة «إنفيديا» أعلن أنه لا توجد أي نية لإعادته إلى منصبه.

وربما أحب هوانغ ومرؤوسوه الستون السابقون، وموظفو الشركة البالغ عددهم 42 ألفاً، هذا السيرك إلى درجة أنهم لم يعودوا بحاجة إلى «مدير للعرض». ومما له دلالة أن الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس قدمت موعد زيادات الرواتب ومنح الأسهم الجديدة للموظفين.

في غضون ذلك، يحمل مصير نابليون تحذيراً لهوانغ وهو يخطط لعودة محتملة. فبعد أن تنازل نابليون عن العرش عام 1814، وكان مقتنعاً بأن الإمبراطورية ما زالت بحاجة إلى قيادته، فر من منفاه القصير في جزيرة إلبا وحشد جنوداً إلى صفه.

وماذا عن مارشالاته؟ لقد تحملوا عقوداً من «التهكم المستمر والتدخل المتواصل في التفاصيل، وفترات من الغضب المهين»، بحسب روبرتس. ورغم أنه «أغدق عليهم الأوسمة والألقاب والأموال، بل العروش، لكن نابليون ظل يحجب عنهم ما كانوا يتوقون إليه حقاً، وهو احترامه». ومن بين المارشالات الستة والعشرين الذين اختارهم، لم ينضم إليه في ميدان معركة واترلو سوى اثنين. وهزم نابليون. ومات في المنفى.