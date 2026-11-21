كاتي مارتن

بدأت حمى الذكاء الاصطناعي في الأسواق في التراجع. فالأسهم الأمريكية تتجه نحو واحد من أسوأ أعوامها منذ عشرين عاماً، وأصبح الذكاء الاصطناعي مدرجاً على قوائم «مصادر القلق» لدى كبار المستثمرين عام 2027، بعدما كان سبباً للتفاؤل المتواصل.

يصعب تحديد ما أفسد المزاج العام بدقة، لكن يمكن تتبع البداية إلى الانهيار الذي أصاب أسهم رقائق الذاكرة في الأسواق الآسيوية خلال الصيف. ومنذ ذلك الحين، قالت مجموعات مهمة من أصحاب المصلحة «لا». فمستثمرو السندات من الشركات سئموا من ديون التقنية المشكوك فيها التي تفرض عليهم فرضاً.

والرأي العام الأمريكي سئم من مراكز البيانات العملاقة في أحيائه. ومديرو الصناديق سئموا من ضعف معايير الحوكمة في «إنفيديا»، وهو أمر كان من الممكن أن يكون أقل أهمية، لولا أن قيمة الشركة السوقية بلغت في أكتوبر ذروة قاربت 5.7 تريليونات دولار، أي أكثر من ضعف حجم مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بأكمله.

وجاء الإدراج المدوي هذا الأسبوع لمختبر الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» في البورصة ليبدو أقرب إلى الجولة الأخيرة منه إلى لحظة انتصار، باستثناء القلة المحظوظة. فالإدراجات «الفوارة» علامة كلاسيكية على قمة دورة السوق، وقيمة سوقية بلغت 1.5 تريليون دولار عند الإدراج تنطبق عليها صفة «الفوارة» بجدارة. لقد حان وقت الانتقال إلى مرحلة جديدة.

وقال فينسنت مورتييه، المدير التنفيذي للاستثمار في «أموندي» لإدارة الأصول في باريس: كان السوق مهووساً بموضوع الذكاء الاصطناعي الأساسي، وفي 2027 سيتحول التركيز.

سيصعب تحقيق الأرباح من هذه التقنية، وسيصعب تبرير مستويات التقييم المرتفعة. نحن حذرون بعض الشيء، ونفضل الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، في مجالات الروبوتات والأدوية وبعض الشركات الصناعية «المملة جداً».

وقد تسببت إخفاقات الذكاء الاصطناعي الكثيرة في 2026 في بعض من أسوأ أيام سوق الأسهم الأمريكية هذا العام، منها هبوط المؤشر 2 في المائة في اليوم الأول لتداول «أنثروبيك». كما أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لم يرتفع سوى 5 في المائة منذ بداية 2026.

وإن لم ينتعش خلال الأسابيع القليلة المقبلة انتعاشاً حقيقياً، فسيكون عام 2026 من أسوأ أعوامه خلال 20 عاماً، فلم يكن هناك سوى 6 أعوام فقط أضعف أداء في تاريخ المؤشر من العام الجاري، وبعضها كان خلال أزمات حقيقية.

كل هذا يبدو غريباً وعلى غير المعتاد. فقد كانت المرونة الاستثنائية من أبرز سمات سوق الأسهم الأمريكية منذ الجائحة. فمهما حدث، من حرب ورسوم جمركية وحروب أخرى، واصل السوق صعوده في الغالب. غير أن تجارة الذكاء الاصطناعي الصاخبة تقدم تفسيراً لهذا إلى حد بعيد، وليس فقط لأن أسهم التقنية تقود السوق ككل.

ويرتبط جزء كبير من ذلك بما يمكن تسميته «الدولار التقني»، وهو النسخة التقنية الحديثة من الدولار النفطي. تذكرون النسخة القديمة؟ النفط يسعّر بالدولار، وعائداته تتدفق على الدول المصدرة.

كانت هذه الدول توظف تلك العائدات في سندات الخزانة الأمريكية، جزئياً لأنه أكبر سوق سندات وأقواها، ولا توجد سوق أخرى بعمق وسيولة تكفيان لاستيعاب هذه المليارات. الأمر نفسه ينطبق على تجارة الرقائق، لكن في آسيا هذه المرة.

فقد تدفقت الأموال على الدول المصنعة للرقائق مثل كوريا الجنوبية وتايوان من شركات الحوسبة العملاقة الأمريكية التي تبني مراكز بيانات ضخمة.

وأشار «دويتشه بنك» هذا الأسبوع إلى أن صادرات كوريا من أشباه الموصلات قفزت 200 في المائة هذا العام، وأن فائضها التجاري في الرقائق وحدها يقارب 250 مليار دولار.

وكتبت ماليكا ساتشديفا من البنك أن حجم التجارة العالمية في الرقائق تجاوز للمرة الأولى في التاريخ حجم التجارة العالمية في النفط والغاز.

لكنها قالت إن هذه الثروات لا توجه هذه المرة إلى السندات، بل إلى الأسهم الأمريكية. ويرجح أن السبب هو نفسه الذي دفع الدولار النفطي إلى السندات، فالولايات المتحدة تمثل 64 في المائة من سوق الأسهم العالمية بحسب أوزان مؤشر «إم إس سي آي» لجميع الدول، ولا توجد سوق أخرى بحجم وسيولة كافيين لاستيعاب هذه المليارات.

وهكذا فإن عمليات البناء الهائلة لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية، الذي يشكل بحسب تقديرات «يو بي إس» أكثر من نصف نمو التجارة العالمية، وكل نمو الاستثمار في الولايات المتحدة، يضخ الأموال في الأسهم الأمريكية، التي تضخ بدورها الأموال في توسع الذكاء الاصطناعي، الذي يضخها في الأسهم من جديد. وتستمر الدائرة إلى أن تتوقف الموسيقى.

وكتبت ساتشديفا من «دويتشه بنك»: «هناك عنصر استثمار دائري ينبغي الانتباه إليه، وقد يتسبب ذلك في إدخال حالة من عدم استقرار للتدفقات العالمية إذا أُعيد تقييم الطلب».

ويتساءل المحللون حالياً عما إذا كانت إعادة التقييم هذه قادمة فعلاً، وليس بالضرورة على الفور، بل خلال العام المقبل تقريباً. وفي عرض قدمه هذا الأسبوع، قال يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في «جولدمان ساكس»، إنه «متفائل بشأن العائد الاقتصادي للذكاء الاصطناعي»، لكنه يرى «مخاطر محتملة على الجانب السلبي».

وقال إن «بعض هذه المخاطر مرتبط بأننا نبني رصيداً رأسمالياً ضخماً، وهذا الرصيد سيكتمل بناؤه في النهاية، ثم يتوقف نمو الاستثمار وقد يبدأ بالانخفاض. لا نتوقع أن يحدث ذلك في 2027... لكن هذا بالطبع يخضع للتساؤلات».

ليس عليك أن تكون متشائماً من الذكاء الاصطناعي لترى الشقوق وهي تتشكل. فكل تقنية مبتكرة مزعزعة مثيرة تمر بمراحل: ابتكار، ثم توسع صاخب، ثم إفراط، ثم فرز هادئ بين الرابحين والخاسرين، ثم تتحول إلى سلعة عادية. وبالنسبة إلى المستثمرين، هنا يتلاشى السحر.