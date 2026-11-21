أندي هالدين

كبير الاقتصاديين سابقاً في بنك إنجلترا

الطموح المعلن للحكومة البريطانية هو تحقيق نمو جيد في كل رمز بريدي، أو كل منطقة، وهو شعار جذاب، لكن رأي معظم المعلقين والاقتصاديين أنه مثل «أمل في كل قلب» هدف بعيد المنال بالقدر نفسه، ومثال آخر على خطاب يسبق الواقع بمراحل.

وتأتي الرغبة في نمو «جيد» في وقت يتوقع فيه مكتب مسؤولية الميزانية ركوداً في مستويات معيشة الأسر طوال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الخالي، ونمو لا يتجاوز نسبة 1 في المائة فقط على مدار العقد كله. وفي مثل هذه الظروف لا يملك المرء ترف الاختيار، وربما ينبغي أن نرحب بأي نمو، جيداً كان أو سيئاً أو قبيحاً.

أما السعي إليه في كل رمز بريدي فيرى معظم الاقتصاديين أنه قد يأتي بنتائج عكسية، فالمدن تتميز بوفورات حجم كبيرة، إذ تنخفض التكلفة، وترتفع الكفاءة كلما اتسع النشاط الاقتصادي، ما يعني تركيز الجهود على إطلاق إمكانات المدن البريطانية الأخرى، التي تخلفت تاريخياً عن نظيراتها في الدول الأخرى، لكن هذه من المناسبات النادرة التي ينبغي فيها أن يتغلب حدس السياسيين على حكم الخبراء في فن الممكن، فعملياً هناك صلة طبيعية بين النمو «الجيد» وتحقيقه «في كل رمز بريدي»، وهذا يجعل الهدف طموحاً وواقعياً معاً.

لقد علمتنا الأبحاث كثيراً عما يصنع «حياة جيدة»، فدخل الناس، أي النمو الاقتصادي بمفهومه التقليدي، يؤدي دوراً رئيسياً في الرضا عن الحياة.

ورغم أن أهمية الدخل تتراجع بارتفاع مستويات الثروة لدى الأفراد والدول على السواء فإن المال يظل مهماً، لكن الأبحاث نفسها تظهر أن المال ليس كل شيء، ودليل ذلك خريطة السعادة في بريطانيا، فأكثر الأماكن بؤساً فيها أغناها بفارق كبير، وهي لندن، بينما أسعد الأماكن في استطلاعات عدة وهي أيرلندا الشمالية من أفقرها، فكيف نفسر ذلك؟

الرضا عن الحياة يتشكل إلى حد كبير بعوامل غير الأجور، فهناك عوامل مالية، مثل كلفة السكن والتنقل، وعوامل غير مالية، مثل المجتمع المحلي والصحة والمساحات الخضراء وأمان السكن وشوارع تجارية آمنة وحيوية.

وبسبب ارتفاع كلفة التنقل والسكن، وقلة فرص الوصول إلى المجتمع المحلي والريف، يسهل أن نفهم لماذا تبدو الحياة في لندن، بالنسبة إلى البعض، سيئة.

وقد وضعت دراسة حديثة لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» هذه العوامل المالية وغير المالية في عملة مشتركة، وجمعتها في «مؤشر القيمة العامة» لبريطانيا على مستوى محلي دقيق، وهذا يعطي لكل رمز بريدي مقياساً موضوعياً عن التجربة المعيشة لسكانه، أي «النمو الجيد».

ومن النتائج اللافتة أن العوامل غير المالية مهمة، بقدر أهمية العوامل المالية في الرضا عن الحياة، بل إن العوامل غير المالية في بعض المناطق الأفقر والريفية تؤدي دوراً أكبر في تشكيل التجربة المعيشة، بينما ينعكس الأمر في المدن الأغنى.

والتفاوت على مؤشر القيمة العامة، وفي العوامل المكونة له، داخل المنطقة الواحدة لا يقل أهمية عنه بين منطقة وأخرى، ففي شمال إنجلترا تقع ترافورد، المصنفة بين أعلى 25 في المائة من المناطق على «المؤشر»، بجوار روتشديل المصنفة بين أدنى 25 في المائة، ويتكرر النمط نفسه في الجنوب بين وندسور وسلاو، وهذه الخريطة المتباينة تعني أنه كي يكون النمو الجيد فعالاً لا بد أن يتحقق في كل حي على حدة، لا في المنطقة ككل،

كما يوضح التحليل أنه حتى وإن كانت الإنتاجية العالية والدخل المرتفع يتركزان بشكل أساسي في المدن فإن ذلك لا يمنع تحقيق «نمو جيد» في أماكن أخرى، ففي المناطق الريفية يعني هذا ببساطة توجيه استثمارات تعويضية نحو المرافق الاجتماعية، التي يوليها الناس أهمية مساوية، أو ربما أكبر من أهمية الدخل، بدءاً من الخدمات الصحية والشوارع الحيوية، وصولاً إلى الروابط المجتمعية والطبيعة الريفية، وهو ما نراه بوضوح في تجربة أيرلندا الشمالية.

ونموذج النمو المتعدد هذا، الذي لا يقوم على المدينة وحدها، سيزداد أهمية في المستقبل، فاتفاقيات نقل الصلاحيات في إنجلترا ركزت على المناطق الحضرية مثل مانشستر الكبرى، أما الاتفاقات المقبلة فستشمل مناطق أكثر تشتتا وريفية، حيث تكون الجوانب غير المالية من النمو الجيد أهم ما يكون.

وفي الميزانية الأخيرة وسعت الحكومة نطاق «صناديق النمو الجيد»، التي بدأت تجربتها في مانشستر الكبرى، لتشمل عدداً أكبر من الإدارات المحلية المفوضة، وتجمع هذه الصناديق رؤوس أموال عامة وخاصة للاستثمار المحلي، ونظراً لتصميمها بما يلبي احتياجات السكان في مناطقهم اجتماعياً ومالياً فإن هذه الصناديق تمتلك القدرة على الإسهام في تحقيق أهداف الحكومة.

والنمو الجيد في كل رمز بريدي خطاب سياسي وعملية ممكنة في الوقت نفسه، ومفتاح تحقيقه توسيع زاوية للنظر للنمو، ولن تكون الفوائد اقتصادية واجتماعية فحسب، بل سياسية أيضاً، فالحياة الجيدة، لا الدخل الجيد وحده، هو المهم في صناديق الاقتراع كذلك، وينبغي أن يزرع ذلك الأمل في قلب كل نائب عمالي على الأقل.