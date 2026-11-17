سام ساكس

زميلة أولى في مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة جونز هوبكنز



كثيراً ما أسمع من معلقين غربيين أن الباحثين الأمريكيين في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي يسعون إلى حماية البشرية، في حين لا تهتم الصين سوى بحماية الحزب الشيوعي الصيني. ويستخدم هذا الطرح ذريعة لعرقلة إدخال ضوابط وقائية جديدة في الولايات المتحدة.

ومع استعداد قادة من بكين وواشنطن للاجتماع في شنتشن هذا الأسبوع، في ظل تداعيات فضيحة إنفيديا، قد يكون من المغري النظر إلى موقف الصين من التكنولوجيا من خلال عدسة أمن الدولة فقط. لكن هذه النظرة تتجاهل تعددية وجهات النظر القائمة داخل الصين بشأن الذكاء الاصطناعي.



لا شك في أن سيطرة الحزب والرقابة على المعلومات تحتلان موقعاً محورياً في تنظيم الصين للذكاء الاصطناعي. ففي سبتمبر، نشر تشين ييشين، وزير أمن الدولة الصيني، مقالاً وصف فيه المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على الحزب الشيوعي الصيني بأنها «حرب معرفية» تمثل «تهديداً مباشراً لأمننا السياسي والمؤسسي والأيديولوجي».

وحذر تشين من إمكانية استخدام قوى معادية للذكاء الاصطناعي في «اختلاق شائعات سياسية، ونشر معلومات ضارة، وإثارة مشاعر المواجهة».



وهذا يفسر لماذا تلزم القواعد الصادرة عام 2023 جميع منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجهة للجمهور بالالتزام بالقيم الاشتراكية الأساسية، وتحظر استخدامها للتحريض على تقويض السيادة الوطنية الصينية أو المساس بصورة البلاد.

كما يجب على مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي تسجيل خوارزمياتهم لدى الجهات التنظيمية المعنية بالفضاء الإلكتروني لمراجعتها قبل طرحها. ويتمثل الهدف الأساسي من التدقيق الحكومي في التحقق من مدى التزام النماذج بمتطلبات الرقابة الصينية على المحتوى.



وغالباً ما تأتي صياغة القواعد التنظيمية في الصين استجابة لحوادث تشهدها البلاد، حين يحتاج الحزب الشيوعي الصيني لإظهار قدر من التجاوب مع مطالب المجتمع للحفاظ على سلطته أيضاً.

فبعد أن أطلقت شركة «بايدو» أسطولاً من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة ووهان، لفتت احتجاجات سائقي سيارات الأجرة، الذين رأوا في هذه السيارات تهديداً لمصادر رزقهم، انتباه القيادة الصينية.

وأصدرت محاكم صينية في أنحاء البلاد أحكاماً لصالح مدعين رفعوا دعاوى بسبب فقدان وظائفهم نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي.



لكن السلطات الصينية تبدو أقرب إلى الأولويات الغربية في جوانب أخرى من مقاربتها لسلامة الذكاء الاصطناعي.



لنأخذ مثلاً تقرير مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي صدر في سبتمبر، والمرتبط بإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية. للوهلة الأولى، قد يظن المرء بسهولة أنه مذكرة أمريكية أو أوروبية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي.

فهو يرصد طيفاً واسعاً من المخاطر، يبدأ بالهجمات على البنية التحتية الحيوية، بما فيها قطاعات الطاقة والنقل والرعاية الصحية، ويصل إلى احتمال فقدان السيطرة بصورة كارثية على الذكاء الاصطناعي الفائق، ويدعو إلى إجراء تقييمات قبل نشر الأنظمة، ومراقبتها والتحقق من سلامتها، إلى جانب اتخاذ تدابير تقنية أخرى.



ويأتي هذا التقرير استكمالاً لإطار جديد لسلامة الذكاء الاصطناعي نشرته الهيئة الصينية الرئيسية المعنية بوضع المعايير، بهدف معالجة حوادث حديثة ترتبط بهذه التكنولوجيا، من بينها مقاومة أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة لمحاولات إيقاف تشغيلها.



بل إن بعض القواعد الصينية تذهب إلى أبعد مما تفعله نظيراتها الغربية.

فعندما زرت الصين هذا الصيف، أبلغتني شركات تكنولوجيا محلية كثيرة بأنها قلقة من الالتزام بلائحة تنظيمية جديدة تستهدف روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمصممة لتكون رفقاء افتراضيين للمستخدمين، والتي قد يؤدي التفاعل معها إلى إيذاء المستخدمين لأنفسهم أو انتحارهم.

وقد أزالت بعض الشركات وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لها من متاجر التطبيقات بالكامل، في محاولة منها لتجاوز متطلبات الامتثال التنظيمي وتطبيقها بأقصى درجات التشدد.



وتتناول المحاكم الصينية أيضاً مسألة المسؤولية القانونية. فقد قضى حكم أصدرته المحكمة الشعبية العليا في سبتمبر بإمكانية تحميل منتجي أنظمة الذكاء الاصطناعي وبائعيها المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بسلامة الأشخاص أو ممتلكاتهم نتيجة استخدام هذه الأنظمة، بدءاً من القيادة الذاتية وصولاً إلى التمييز في الأسعار.

كما أوصى مقترح قدمه أكاديميون صينيون مرتبطون بالحكومة بنقل عبء الإثبات من المدعين إلى مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي، بحيث يتعين على هؤلاء إثبات انتفاء مسؤوليتهم عن الأضرار التي تقع.



تتخذ الصين خطوات، وإن كان ذلك في إطار نظامها السياسي الخاص، لمحاولة التعامل مع مخاطر معقدة لم تنجح أي حكومة في العالم في إيجاد حلول شاملة لها حتى الآن.

وإذا كانت الولايات المتحدة تريد وضع معايير دولية شاملة، فلا يمكنها الاحتماء بالتصور الخاطئ القائل إن منافسها العالمي لا يبدي اهتماماً بسلامة الذكاء الاصطناعي.