عودة قطاع التصنيع الأمريكي في حلة أقوى

رنا فوروهار

إن لم يسبق لك زيارة منشأة للتصنيع المتقدم، فقم بذلك، فهناك سترى مستقبل الإنتاج، وهو يختلف تماماً عن ماضيه.

أتذكر المرة الأولى التي أمسكت فيها بمجسم مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد قبل نحو 14 عاماً، كان ندفة ثلج فولاذية بحجم راحة اليد، تحمل تفاصيل لا تقل دقة عن الحقيقية، ولم يستغرق صنعها سوى دقائق، وذلك في مصنع لشركة «جنرال إلكتريك» شمال ولاية نيويورك. وتساءلت حينها متى ستصنع كل المنتجات بهذه الطريقة.

اليوم، هذا المستقبل أقرب بكثير مما تظن، وذلك لثلاثة أسباب. أولها أن التقنيات المتطورة، مثل «التصنيع الإضافي» والروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي، نضجت وبدأ استخدامها على نطاق واسع لخفض تكاليف الطاقة والعمالة معاً، ما يقرب الإنتاج من الاستهلاك. ثانياً، انتقل العالم من منهجية الإنتاج «في الوقت المناسب» إلى «الإنتاج تحسباً للطوارئ».

وهو تحول يستلزم مسارات جديدة للتجارة وسلاسل الإمداد، وكذلك منظومات إنتاج جديدة. وأخيراً، يرجح أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول بفعل تزايد الطلب من قطاع الذكاء الاصطناعي، ونقص الإمدادات، واستخدام الممرات الحيوية كسلاح ضغط. وكل هذه العوامل ستسرع وتيرة التحولات الصناعية الجارية بالفعل.

ويشهد قطاع التصنيع في أمريكا نهضة حقيقية، لا تقتصر على حجم الإنتاج فحسب، بل امتدت أخيراً لتشمل التوظيف أيضاً.

فقد دفعت الاستثمارات الضخمة في التصنيع المتقدم، مثل الرقائق الإلكترونية، والأدوية، والكيماويات، والحواسيب، والإلكترونيات، معدل النمو السنوي للإنتاج في المصانع الأمريكية من انكماش بنسبة 1.7 % في عام 2024 إلى نمو بنسبة 2 % في عام 2025، وصولاً إلى 4 % العام الجاري، وهذا أقوى نمو متواصل منذ جائحة «كوفيد».

كما استعاد التوظيف زخمه أخيراً في 2026، باستحداث 58 ألف وظيفة جديدة حتى شهر أكتوبر. وتزيد أجور هذه الوظائف أجور العمل التقليدي بنحو الثلث؛ إذ تتطلب عمالة تستطيع برمجة الروبوتات وتسخير الذكاء الاصطناعي.

وخير مثال على هذا المستقبل الجديد هو شركة «فولكان فورمز»، وهي شركة تصنيع رقمي مقرها ماساتشوستس، تستخدم الرش لطباعة أي مجسم يخطر ببالك، بدءاً من محركات الطائرات النفاثة، مروراً بالأجهزة الطبية، وصولاً للساعات الذكية.

وقد حصلت الشركة الأسبوع الماضي على ضخ رأسمال بقيمة 500 مليون دولار من مصرف «جي بي مورجان» وشركة «أبولو»، في استثمار يعكس الاهتمام المتنامي لهذه المؤسسات بتقنيات «التحوط للطوارئ».

إذ أعلن «جي بي مورجان» عن استثمارات بنحو 1.5 تريليون دولار في الشركات التي تعزز أمن ومرونة الاقتصاد الأمريكي. وسيساعد هذا التمويل «فولكان فورمز» على مضاعفة مصانعها من ثلاثة إلى ستة، لإنتاج كل شيء من المعدات العسكرية المتقدمة إلى المنتجات الاستهلاكية.

ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن كاسيكيرت، الذي أدار أعمالاً لصالح إيلون ماسك في شركة «تسلا» قبل توليه منصبه الحالي «نحن شركة ذات استخدام مزدوج؛ والطابعات لا تكترث بما تصنعه».

يقوم جوهر نموذج العمل هنا، والمتمثل في تقليص المسافة التي تقطعها ذرات المعدن للوصول إلى المستهلكين، على خفض التكاليف، وتسريع الوصول للأسواق، وتقليل الانبعاثات.

لكن على مستوى أعمق، يتعلق الأمر بتحقيق الأمن في عالم لا يمكن التنبؤ به. وبغض النظر عن التوجهات السياسية الراهنة، فإن المستثمرين لن يعودوا إلى عقلية «الإنتاج في الوقت المناسب».

وأوضح شوبهام سينجال، الشريك في شركة «ماكينزي» وأحد مؤلفي التقرير الجديد الصادر عن «معهد ماكينزي العالمي» حول مرونة سلاسل الإمداد «جائحة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، وحرب إيران، والعديد من أزمات سلاسل الإمداد الأخرى، أقنعت الجميع بأن نقاط الضعف لا يمكن تجاهلها».

وتسعى الشركات اليوم إلى التحوط من المخاطر في العالم المادي، ما يعني البحث ليس فقط عن سبل جديدة لتقريب الإنتاج من الاستهلاك، بل أيضاً عن تحالفات تجارية جديدة، وقدرات مستحدثة في مجال الموارد الطبيعية، وتقنيات مبتكرة تعزز مستويات الأمان.

ويضع التقرير الصادر عن معهد ماكينزي العالمي في نوفمبر تحت عنوان «نقطة الضعف القاتلة في التجارة العالمية» أرقاماً دقيقة لهذه المخاطر، ليس للولايات المتحدة وحدها، بل للعالم أجمع.

إذ يواجه نحو 25 % من إجمالي الواردات العالمية البالغة 19 تريليون دولار ثلاث نقاط ضعف رئيسية، هي الأهمية الحيوية للمنتج، أي السلع التي لا غنى للناس عنها، وتركز الموردين، كما هو الحال في صناعة الرقائق بتايوان، والبعد الجيوسياسي، بمعنى أن الإمدادات تأتي من خصم جيوسياسي محتمل بدلاً من حليف.

أضف إلى ذلك حقيقة أن 80 % من التجارة البحرية، التي تمثل السواد الأعظم من التجارة العالمية، تمر عبر ممرات جغرافية ضيقة وحساسة، مثل مضيق هرمز، أو قناتي السويس وبنما، لتتضح لك أبعاد المعضلة.

ويزيد المشهد تعقيداً أن 60 % من هذا الربع الأكثر عرضة للمخاطر من التجارة العالمية يتركز في سلع حساسة سياسياً، تشمل الإلكترونيات والمعادن والمواد الخام. والنتيجة؟

ستتجه الدول والشركات إلى التحوط من المخاطر عبر توظيف التقنيات المتقدمة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب البحث عن موردين بدلاء، ما سيزيد تعقيد حركة التجارة رغم مساهمته في تقليص مخاطر سلاسل الإمداد، فضلاً عن السعي لإبرام تحالفات جديدة مع الحلفاء حول الموارد الحيوية، مثل تكتلات المعادن النادرة أو الإنتاج المشترك لأشباه الموصلات، على سبيل المثال.

كل هذا سيعزز نمطاً من «التفكير المنظومي» الذي يبرع فيه الصينيون، بينما تراجع أداء الأمريكيين فيه خلال السنوات الأخيرة.

فمعالجة مسألة المرونة ستتطلب النظر لما هو أبعد من حدود شركتك أو حتى قطاعك، نحو منظومة أوسع من المخاطر. إلا أن فجوات المرونة ستخلق في المقابل فرصاً استثمارية جديدة.

فقد تركزت الغالبية العظمى من النمو الذي حققه قطاع التصنيع الأمريكي في السنوات القليلة الماضية في المجالات ذات القيمة المضافة العالية. لقد عادت المصانع من جديد، ولكن بحلة أفضل.