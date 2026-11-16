طرح «أنثروبيك» اختبار كبير لقطاع الذكاء الاصطناعي

هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»

سيمثل ظهور شركة «أنثروبيك» كشركة مدرجة في الأسواق الأسبوع المقبل محطة مفصلية للذكاء الاصطناعي.

فهذا أول طرح لأحد مختبرات النماذج المتطورة، الذي يسعى لتقييم شاهق يبلغ 1.4 تريليون دولار، وسيتعرض لتمحيص دقيق من أسواق متوجسة من الطلب على الذكاء الاصطناعي، ومستخدمين أكثر قلقاً بشأن سلامة هذه التقنيات.

لكن بعيداً عن كل الصخب المثار حول مستقبل البشرية، قد يسهل إغفال حقيقة أن شركة «أنثروبيك» تلجأ إلى هذه الخطوة لأنها بحاجة ماسة إلى أموالكم. ومن بين مبلغ الـ 83 إلى 90 مليار دولار الذي يتوقع أن تحصده الشركة هذا الأسبوع، بما في ذلك عبر الاكتتاب الخاص، تأتي النسبة الأكبر في شكل أسهم جديدة.

وسيتم تخصيص هذا التمويل لتغطية فواتير «الحوسبة والبنية التحتية»، حيث تتوقع «أنثروبيك» إنفاق 900 مليار دولار في الأعوام المقبلة. إنها أرقام هائلة، ورغم ذلك، فإنها تمنح المستثمرين التقليديين سلطة التحكم بصنابير الأموال بشفافية أكبر من ذي قبل.

و«أنثروبيك» ليست وحدها في هذا المضمار؛ فوفقاً لبيانات «ديالوجيك»، بلغ إصدار الأسهم العالمية حتى سبتمبر من العام الجاري حاجز التريليون دولار، متجاوزاً أي عام من الأعوام الأربعة الماضية.

وكان جزء كبير من هذا الحراك مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، حتى قبل طرح «أنثروبيك» المرتقب أو طرح محتمل لشركة «أوبن إيه آي».

وغالباً ما تكون ردود فعل السوق قاسية في مرحلة ما بعد التداولات الأولى للإدراج، فأسهم شركة «سبيس إكس» تسعر اليوم تقريباً عند المستويات التي سجلتها عند طرحها في يونيو، بينما هبطت أسهم «إنتل» و«إس كي هاينكس» بشكل حاد منذ طرحها. وهذا يعني أن البورصات العامة لا تزال تؤدي دورها كأدوات لتبريد تضخم التقييم، حتى وإن عجز المحللون وغيرهم عن ذلك غالباً.

وحين يتعلق الأمر ببناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يبدو اعتماد خيار التمويل عبر الأسهم العامة، الأكثر مرونة وشفافية، أفضل بكثير من الديون ذات الرافعة المالية أو الصفقات المعتمة. فأسواق السندات تتوجس بالفعل من تركز مخاطرها الائتمانية لدى مقترضي قطاع الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، فإن الطرح الخاص لشركة «أنثروبيك» لا يخلو من طابع «دائري»؛ إذ ستبيع أسهماً بقيمة 26 مليار دولار لكبار الموردين، بما في ذلك تعهد بمبلغ 10 مليارات دولار من «إنفيديا». غير أن تسعير هذا الطرح سيتم على الأقل استناداً إلى أسهم الاكتتاب العام ومرتبطاً برؤى السوق للمخاطر.

ومن بين المخاطر، قد تواجه نماذج «أنثروبيك» خطر التقليد والمنافسة من مصادر مفتوحة أو التحول إلى سلعة استهلاكية نمطية.

كما يجب الأخذ في الحسبان أنه قد يتم طرح نماذج ذاتية التطوير تستقطب طلباً استثنائياً لأعوام مقبلة. وفي الحالتين، فمن المذهل أن أسواق التمويل الخاص، التي نافست البورصات طويلاً على استقطاب الشركات وتوفير السيولة لها، اضطرت في النهاية إلى تسليم الراية للأسواق العامة.

فقد جمعت «أنثروبيك» بالفعل نحو 130 مليار دولار من الأسواق الخاصة منذ ضخ رأس مال استثماري بقيمة 124 مليون دولار قبل ما يزيد قليلاً على خمس سنوات فحسب. وقارن هذا بنحو 24 مليار دولار جمعتها «أوبر» على مدار السنوات العشر التي سبقت طرحها العام في عام 2019.

فقد ظن البعض أن تطبيق النقل التشاركي، باعتباره نموذجاً مثالياً للأعمال خفيفة الأصول، قد لا يدرج في البورصة أبداً خلال عقد من أسعار الفائدة شديدة الانخفاض، التي واصلت دفع رؤوس الأموال نحو شركات الملكية الخاصة.

ومع عمليات إعادة شراء الأسهم من الشركات القيادية ورواج إدراج شركات مثل «سبوتيفاي» و«بالانتير»، تساءل كثيرون حينها بصورة أوسع عما إذا كان تدفق الأسهم الجديدة في الأسواق العامة مهدداً بالانقراض. لكن الأمر لم يكن كذلك؛ فقد أدى ظهور صناعة جديدة كثيفة رأس المال إلى كسر القالب المعتاد.

وقد ينظر إلى عمليات بيع الأسهم في هذه المختبرات الرائدة للذكاء الاصطناعي يوماً ما على أنها مجرد لحظة عابرة في تاريخ تقنية تحويلية؛ فقد تزيد إيرادات تلك المختبرات بوتيرة متسارعة لدرجة تتبدد معها تبعيتها لأسواق المال، أو قد تتعثر.

غير أنه في الوقت الحالي، يتزايد الإقبال على المستثمرين في الأسواق العامة بشكل كبير، ولا يمكن تجاهل التقييمات السعرية التي يبدون استعداداً لدفعها.

غير أن مساهمي «أنثروبيك» الجدد لن يمتلكوا أي صوت يذكر مقابل أموالهم؛ فالمؤسسون يسيطرون على فئة أساسية من أسهم التصويت ولديهم هياكل حوكمة طويلة الأجل تهدف، على حد قولهم، إلى حماية البشرية.

ولكنها ليست المرة الأولى التي يضطر فيها المستثمرون العموميون لدخول شركات التكنولوجيا بأعين مفتوحة تجاه تفاوت حوكمتها، وبإمكانهم دائماً التصويت بأقدامهم.

وقد يبدو داريو أمودي وزملاؤه المؤسسون كأسياد للكون في الوقت الراهن، لكنهم إن جانبهم الصواب، فإن جمال الأسواق العامة يكمن في أنها ستجعلهم يواجهون قوة «مواءمة» أشد بأساً من حواجز حماية نماذج الذكاء الاصطناعي: زر البيع.