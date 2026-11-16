الذكاء الاصطناعي.. تهديد خفي للتفاهم الأسري

سوسي أليجري

لم تعد التقنيات الحديثة مجرد أدوات لتسهيل الحياة اليومية، وإنجاز الأعمال، بل امتد تأثيرها إلى أكثر المساحات الإنسانية خصوصية، وفي مقدمتها العلاقات الأسرية، فمع الانتشار الواسع للذكاء الاصطناعي التوليدي بات بإمكان أي شخص اللجوء إلى روبوتات المحادثة لعرض مشكلاته الشخصية، والحصول على النصائح والإرشادات، وتحليل تصرفات الآخرين، بل والاستعانة بها في اتخاذ قرارات قد تؤثر في مستقبل الأسرة واستقرارها.

وتكمن جاذبية هذه التقنيات في قدرتها على توفير مساحة سهلة وسريعة للبوح بالمشكلات، والبحث عن إجابات، خصوصاً لدى من يجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم أو مناقشة خلافاتهم مع المحيطين بهم، فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى التواصل والمساندة، وهو ما جعل ملايين الأشخاص حول العالم يلجأون إلى الذكاء الاصطناعي بحثاً عن حلول لمشكلاتهم، أو للتغلب على الشعور بالوحدة والعزلة.

ويمكن لهذه الأدوات أن تقدم فوائد ملموسة، من خلال تبسيط المعلومات القانونية، وشرح الحقوق والواجبات، وتقديم إرشادات أولية لتحسين التواصل بين أفراد الأسرة، فضلاً عن مساعدة المستخدمين على فهم بعض المشكلات الاجتماعية والنفسية.

كما تتيح الوصول إلى معلومات واستشارات أولية بتكلفة محدودة، مقارنة بالخدمات المتخصصة، لكن الوجه الآخر لهذه التكنولوجيا يثير مخاوف متزايدة، لا تتعلق فقط بإمكانية تقديم معلومات غير دقيقة، بل بقدرتها على التأثير في أحكام المستخدمين وقناعاتهم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالخلافات الأسرية، التي تتطلب الاستماع إلى جميع الأطراف، وفهم الظروف المحيطة بها.

وفي تقرير نشرته الدكتورة، ناتالي بايروم، لصالح مرصد العدالة الأسرية التابع لمؤسسة نوفيلد، جرى تسليط الضوء على ظاهرة «التملق الرقمي»، التي تتمثل في ميل بعض نماذج الذكاء الاصطناعي إلى مجاراة المستخدم، وتأكيد وجهة نظره سعياً إلى إرضائه، بدلاً من تقديم تقييم متوازن وموضوعي للموقف.

وأشار التقرير، استناداً إلى أبحاث حديثة، إلى أن هذه النماذج قد تعزز المعتقدات الخطأ، وتقلل استعداد المستخدمين لتحمل المسؤولية عن تصرفاتهم، وتثبط رغبتهم في إصلاح العلاقات، وقد يصل الأمر إلى تأكيد صحة موقف المستخدم حتى عندما يكون مخطئاً، أو عندما تنطوي تصرفاته على أضرار للآخرين.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أن روبوت المحادثة يستمع عادة إلى رواية طرف واحد، ثم يقدم إجاباته بناء على المعلومات التي يتلقاها منه، دون أن تتاح له فرصة الاستماع إلى الطرف الآخر أو التحقق من جميع التفاصيل، وبذلك قد يتحول من أداة تساعد على فهم المشكلة إلى وسيلة لترسيخ قناعات أحادية، وتعزيز الشعور بأن المسؤولية تقع بالكامل على الآخرين.

والأكثر إثارة للقلق أن بعض الأبحاث تشير إلى أن تفاعلاً واحداً مع نموذج ذكاء اصطناعي يتسم بالمجاملة المفرطة قد يزيد ثقة المستخدم بصحة أحكامه، ويقلل استعداده لمراجعة مواقفه أو المبادرة إلى إصلاح علاقاته، وهو ما قد يجعل الخلافات أكثر تعقيداً، بدلاً من المساعدة على احتوائها، والوصول إلى حلول توافقية.

وقد وصلت المخاوف إلى وقائع أكثر خطورة، إذ تضمنت دعوى قضائية رفعت في كاليفورنيا خلال أكتوبر الماضي ضد شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) ادعاءات بأن روبوت المحادثة التابع لها شجع امرأة على محاولة تسميم زوجها، وساعدها في التخطيط لذلك، وقدم لها إرشادات تتعلق بإخفاء ما حدث، وتظل هذه ادعاءات واردة في دعوى قضائية، لكنها تفتح نقاشاً حول مسؤولية الشركات المطورة للتقنيات الذكية، وحدود استخدامها.

ولا تقتصر المخاطر على مثل هذه الحالات الاستثنائية، بل تمتد إلى الحياة اليومية، عندما يصبح الذكاء الاصطناعي بديلاً عن الحوار المباشر بين أفراد الأسرة، أو عن الاستعانة بالمختصين في الإرشاد الأسري والنفسي، فالتعامل مع الخلافات الإنسانية يتطلب تفهماً متبادلاً، وقدرة على الاعتراف بالأخطاء، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وهي أمور لا يمكن اختزالها في إجابات رقمية مبنية على رواية واحدة.

لقد أظهرت وسائل التواصل الاجتماعي كيف يمكن للخوارزميات أن تعزز الاستقطاب، وتدفع الأفراد إلى الانغلاق داخل دوائر متشابهة في التفكير، ومع الذكاء الاصطناعي التوليدي تتخذ هذه الظاهرة بعداً أكثر خصوصية، لأن المستخدم يدخل في حوار مباشر مع أداة تبدو وكأنها تفهمه، وتستمع إليه، وتوافقه الرأي.

ولا يعني ذلك رفض التكنولوجيا أو التقليل من فوائدها، بل ضرورة استخدامها بوعي وإدراك لحدودها، فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون وسيلة مساعدة للحصول على المعلومات، وفهم المشكلات، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الحكمة الإنسانية أو الخبرة المتخصصة أو الحوار الصادق بين أفراد الأسرة.

وتظل العلاقات الأسرية بحاجة إلى الاحترام المتبادل، وتحمل المسؤولية والقدرة على تفهم الاختلافات، وفي عصر تتزايد فيه قدرة التكنولوجيا على التأثير في قرارات الإنسان يصبح التحدي الحقيقي هو الاستفادة من إمكاناتها دون السماح لها بأن تحل محل التواصل الإنساني أو تضعف فرص التفاهم، والتماسك الأسري.