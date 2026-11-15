حظر منصات بيع الأغراض المستعملة يظلم الشباب

كلير باريت

حينما كنت في الخامسة عشرة من عمري، عملت يوم السبت في متجر للأدوات الموسيقية. وكان الوقوف على قدمي طوال ثماني ساعات وسماع الرجال متوسطي العمر وهم يشوهون أغنية «سلم إلى الجنة» ثمنه ورقة نقدية مطوية بعناية من فئة 20 استرليني، وعلمني عن المال أكثر مما علمته لي أي حصة رياضيات في المدرسة.

تناقص هذا النوع من الوظائف يعني أن مراهقي اليوم يكسبون المال من خلال بيع الملابس والألعاب غير المرغوبة وغيرها من الأغراض المستعملة عبر مواقع مثل «فينتيد» (Vinted) و«إيباي» (eBay). رغم ذلك، فإن هذا العمل يواجه تهديداً.

إذ تبحث الحكومة بجدية حظر من هم دون سن السادسة عشرة من استخدام منصات إعادة البيع، كجزء من الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي العام المقبل.

وتكمن المشكلة في المراسلات الخاصة بالتطبيقات، والتي يخشى الوزراء أن تعرض الأطفال لاحتمال التعرض للأذى. ويقول المنتقدون إن هذا رد فعل مبالغ فيه.

فهل ينبغي لنا حقاً أن نثبط همم الشباب في وقت لا يقل فيه عدد الشباب دون سن الخامسة والعشرين غير العاملين أو الملتحقين بالتعليم أو التدريب، المعروفين بفئة الـ«نيتس»، عن مليون شاب تقريباً؟

وفي الوقت الذي تعمل فيه المنصات على تسوية التفاصيل مع الحكومة، كنت أتحدث إلى أولياء الأمور؛ وأكد غالبيتهم أن مساعدة أطفالهم على التداول عبر الإنترنت وسيلة قيمة لتعليمهم دروساً مالية.

واستخدام المواقع الإلكترونية للبحث عن الأسعار وتحديد القيمة المحتملة للسلع المستعملة هو أول تحدٍ يواجهه الشباب. كما يستمتع الآباء بمناقشة العروض التي يتلقاها أبناؤهم.

مثل اتخاذ قرار بشأن قبول عرض بسعر منخفض أو رفضه بانتظار سعر أفضل، ما يساعد الشباب على صقل مهارة اتخاذ القرارات المالية وفي جوانب أخرى من حياتهم.

وبمجرد إتمام عمليات البيع، يكون عليهم اكتساب مهارات تنظيمية والقيام بمهام خدمة العملاء، مثل توصيل السلع المغلفة إلى مكتب البريد في الوقت المحدد.

إن تجربة الجهد المبذول في كسب المال الخاص تعلم الأطفال توخي قدر أكبر من الحرص عند تقييم قرارات الإنفاق. غير أن الإشراف يظل أمراً بالغ الأهمية ليتم جني ثمار لهذه التجربة.

ولن يسمح لمن هم دون سن الثامنة عشرة بفتح حسابات على «إيباي» أو «فينتيد»، لكن بإمكانهم استخدام حساب أحد الوالدين أو وصي. ويتحمل البالغ المسؤولية القانونية والمالية لإدارة المعروضات. وهذا يثير تساؤلاً عن مدى إمكانية تطبيق أي حظر. كما أن المنصات تعجز عن معرفة عدد المراهقين المتداولين عليها.

وتشير الأبحاث إلى أن واحداً من كل خمسة أطفال بريطانيين، أعمارهم بين الثامنة والرابعة عشرة، يستخدمون «إيباي» و«فينتيد» كل شهر. وأرجح أن الرقم الحقيقي أعلى بكثير، وما عليك سوى سؤال الشباب في محيطك عن عاداتهم الشرائية.

والمشكلة الرئيسية التي كان أولياء الأمور يشتكون منها هي أن الأطفال يشترون سلعاً أكثر مما يبيعون. ففي المتوسط، تبعد أسعار الملابس على «فينتيد» بنسبة 72 في المئة من سعر التجزئة الأصلي، وهو أمر مغرٍ للغاية.

وقالت إحدى الأمهات إن ابنتها باعت بلوزة بقيمة 50 جنيهاً اشترتها لها بمبلغ 10 جنيهات فقط، واعتبرت ذلك خطأً بمثابة «ربح».

بينما أبدى آباء آخرون انزعاجهم من التصفح اللا نهائي للسلع المعروضة للبيع، مشبهين إياه بإدمان وسائل التواصل الاجتماعي. في المقابل، شجع بعضهم نظاماً دائرياً، بحيث لا ينفق أطفالهم إلا ما يجنونه بأنفسهم.

أما فيما يتعلق بمسألة الأمان، فيتم إدارة الحسابات بأسماء مستعارة، فلا توجد طريقة لمعرفة الكثير عن الشخص الذي تتفاعل معه. وتعد صور الملف الشخصي اختيارية.

ويتمثل الاستخدام الأساسي لخاصية المراسلة على «فينتيد» في تقديم العروض، ونادراً ما تجد مشترياً لا يساوم. وإن لم يفعل، فهذه علامة على ضعف دراسة الأسعار.

ويتعلم العديد من الباعة الجدد هذا الدرس بالطريقة الصعبة. لكن إن ظفرت بصفقة رابحة، فإنك تحظى أيضاً بحقوق التفاخر التي تفوق قوة أي حملة إعلانية: «أتعجبك بلوزتي؟ لقد اشتريتها من فينتيد بخمسة استرليني».

كما يعمد المراهقون الطامحون لبيع مقتنيات العائلة. فقد منحت صديقة لي تقاعدت حديثاً، ابنة صديقتها، التي تبحث عن عمل، كنزاً من العلامات التجارية المعروفة.

فلماذا تنفق ثروة على شراء ملابس بوليستر خشنة من الشوارع التجارية بينما يمكنك اقتناء علامات مثل «إل كيه بنيت» (LK Bennett) و«أكواسكتوم» (Aquascutum) و«يايغر» (Jaeger) بأسعار منخفضة؟ لقد اشتريت شخصياً بدلة بيضاء لحفل عيد ميلاد العام الماضي، رغم أن تكلفة التنظيف الجاف تجاوزت ثمن شرائها.

وفي ظل صعوبة العثور على وظائف للمبتدئين، قد يجد سكان العالم الرقمي ممن يملكون وقت فراغ، أن بإمكانهم تطوير عمليات البيع لتصبح وظيفتهم الأساسية. ومن المؤكد أن مضاعفة حد الإعفاء الضريبي للتداول إلى 3.000 جنيه استرليني في الميزانية ينبغي أن تشجع المزيد منهم على خوض التجربة.

تعمل «إيبي» عن كثب مع جميع أنواع الباعة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً الذين بنوا أعمالاً تجارية صغيرة في بيع الأحذية الرياضية المجددة، والإلكترونيات، والألعاب القديمة، والملابس. وتساعد منظمات منح المنح مثل «صندوق الملك» (The King’s Trust) على توسيع نطاق تلك الأعمال.

وتقول إيف ويليامز، نائب رئيس «إيبي المملكة المتحدة»: «يجب على الناس أن يدركوا أن بدء عمل تجاري هو في الواقع طريق للولوج إلى سوق العمل».

إن أمتنا الغنية برواد الأعمال لا يمكنها تجاهل الجيل القادم. وينبغي لنا أن نساعد الشباب على خلق فرص عمل، لا مجرد العثور عليها. وفرض حظر على إعادة البيع يعد إجحافاً لهم.