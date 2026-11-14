محاولة تحديد الوقت الأنسب في السوق لعبة الخاسرين

ستيوارت كيرك

عادة ما أتجاهل الرؤساء التنفيذيين الذين يتصرفون كونهم نجوم الروك، لكن رؤية جنسن هوانغ في كل نشرة أخبار خلال الأيام الماضية تذكير مفيد بأن أسبوعك، مهما بدا سيئاً، فمن الممكن أن يكون أسوأ، فكل شيء نسبي، أليس كذلك؟ لذلك أحاول أن أترفع عن الفوضى، التي أحدثتها هذه الأخبار في محفظتي الاستثمارية، فالتقلب هو سمة هذه الأيام على أي حال، إذ تتقلب الأسواق صعوداً وهبوطاً كالكنغر المجنون، منذ انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فقلت لنفسي، اهدأ يا ستيوارت، فقد عدت إلى التفكير في موضوع توقيت السوق.

الأسبوع الماضي، حين هوت أسعار الأسهم العالمية وقفزت السندات، كنت على بعد ثوانٍ من التخلص من حصة السندات الحكومية البريطانية في محفظتي، وتبلغ 19 %، لشراء مزيد من الأسهم، لكن الحياة تدخلت، ولم أضغط الزر.

هل كان من الممكن أن تكون هذه صفقة جيدة؟ ربما، لكن الوقت لا يزال مبكراً للحكم.

رغم ذلك تقول النظرية إنني كنت سأرتكب حماقة لمجرد التفكير في الأمر، فمحاولة التكهن بالتحركات قصيرة الأجل مستحيلة، والأفضل بكثير أن تحافظ على هدوئك، ولا تفعل شيئاً، فالذي يحقق لك المال هو الوقت الذي تقضيه في السوق، لا توقيت الدخول والخروج، ومن الصعب إنكار هذه المقولة إذا نظرت إلى رسم بياني طويل الأجل لمعظم مؤشرات الأسهم، فالأسعار تصعد من الركن السفلي الأيسر إلى الأعلى الأيمن، مع بعض التعرجات في الطريق، والإغراء كبير بأن تكون بارعاً في تلك المنعطفات المتعرجة، أما سبب كون ذلك كارثياً على عوائدك فبسيط، وهو في رأيي ربما أهم درس استثماري على الإطلاق، ويعود إلى علم النفس.

وحين تنهار الأسعار تظهر بيانات التداول بوضوح أننا نميل إلى الذعر والبيع، ونفعل العكس حين تزدهر الأسواق، وأسوأ حالة رأيتها من ذلك في مسيرتي كانت خلال الأزمة المالية، حين بلغت التدفقات الخارجة أقصاها قبل أن تصل الأسهم إلى قاعها مباشرة، لكن موجات البيع القصيرة، مثل ما شهدناه أخيراً، قد تضر بأدائك أيضاً، فأيام الارتداد التي تليها تسهم إسهاماً كبيراً في العوائد طويلة الأجل، والمشكلة أنها تميل إلى الحدوث بعد الهبوط الأول بوقت قصير.

بعبارة أخرى يحدث هذا بعد أن تكون قد بعت كل شيء، فلا تغير رأيك بسرعة، وربما يكون من المحرج أن تتصل بوسيطك مرة أخرى، كما يكون المستثمرون في أقصى درجات الألم مباشرة بعد خسارة مبلغ كبير، والخوف لا يتحول إلى طمع بين ليلة وضحاها.

ولهذا تأتي أيام الارتداد وتمضي وأنت خارج السوق. خذ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى العقود الثلاثة الماضية: لو فاتتك أفضل 10 أيام ارتداد خلال خمس جلسات بعد تراجع بنسبة 2 في المائة أو أكثر، لكان إجمالي عائدك أقل بنسبة 61 في المائة، ولو فاتتك أفضل 20 يوماً، لتخلفت بأكثر من 80 في المائة، والنتائج متقاربة عموماً في مؤشر ناسداك (65 و85 في المائة) ومؤشر إم إس سي آي العالمي (55 و77 في المائة).

أما بالنسبة لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في آسيا، وهو المؤشر الذي يتبعه صندوقي، فالأرقام مخيفة، فالمستثمرون الذين غابوا عن السوق في أفضل 10 أيام ارتداد، وهي أيضاً تلي مباشرة هبوطاً كبيراً، كانوا سيفقدون ثلاثة أرباع مكاسبهم المحتملة، وإذا فاتتك أفضل 20 يوماً فلن يزيد عائدك على 24 في المائة، مقابل ارتفاع بلغ 165 في المائة في المؤشر.

هذا جنون، لكنه يبدو صحيحاً بما يكفي في بعض الأحيان، خصوصاً حين تتأرجح الأسواق في كل اتجاه.

جرب مثلاً أن تحسن اختيار نقاط الخروج أو الدخول في أمريكا اللاتينية، في الشهر الماضي ارتفع صندوقي بنسبة 10 في المائة، ثم خسر كل ذلك في جلسة واحدة بعد أسابيع، وخلال الأيام الستة الماضية ارتفع مجدداً بنسبة 7 في المائة.

وبالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد أنصح بأن الدروس أعلاه هي كل ما تحتاج إلى تذكره إذا راودتك رغبة في معرفة توقيت السوق، وربما ينبغي لي أنا أيضاً أن ألتزم بالقاعدة الذهبية: اشترِ واحتفظ، فقد حالفني الحظ حين بدلت أسهمي هذا العام، لكن ينبغي ألا أستفز حظي، أما سبب إقدامي على ذلك فيعود إلى أمر آخر ستلاحظه إذا تأملت ما يكفي من الرسوم البيانية طويلة الأمد جداً، فرغم أن الاتجاه العام صاعد بلا شك، قد تكون هناك فترات أفضل وأسوأ، فمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مثلاً، لم يتقدم شيئاً بين عامي 2000 و2013.

لماذا يحدث ذلك؟ تميل التقييمات إلى التذبذب حول متوسط طويل الأجل، مع أنها قد تبقى مرتفعة زمناً طويلاً، كما نرى في الولايات المتحدة، وهذا يتيح لك فرصة، فإذا أصبت في توقيت السوق، خصوصاً إذا كنت تنقل أموالك بين أسواق تمر بمراحل مختلفة من دوراتها، فيمكنك تحقيق مكاسب كبيرة، بل ومطلقة أيضاً.

وبالعودة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لأن سلسلة بياناته هي الأدق والأطول، فهناك ارتباط سلبي ذو دلالة، بلغة الإحصاء، بين مضاعف السعر إلى الأرباح فيه، والعوائد اللاحقة على مدار 10 و20 عاماً.

بعبارة أخرى حين يكون المضاعف أدنى تزداد فرصة تحقيق عوائد أعلى في العقود التالية، والعكس صحيح، وهذا لا ينطبق دائماً، وقد يظل السوق يتحرك بشكل غير عقلاني لفترة أطول مما تستطيع أنت أن تبقى فيها قادراً على الصمود مالياً، على حد تعبير المحلل الأمريكي، إيه. غاري شيلينغ،

لكن على المدى الطويل يجدر بك أن تخفّض حصتك حين ترتفع التقييمات وأن ترفعها حين تنخفض، وقد يبدو أحياناً في هذا العمود أنني أتكهن بلا أساس، لكنني أراقب باستمرار التقييمات النسبية لكل صناديقي، وتقييماتها قياساً إلى تاريخها.

إنه عمل مُمل بلا شك، مع أن نموذجك اللغوي الكبير المفضل أصبح قادراً على إنجاز ذلك في لمح البصر.

رغم ذلك إن لم تكن راغباً في بذل هذا الجهد فلا بأس أيضاً، فعدم فعل شيء استراتيجية استثمارية مشروعة تماماً، وربما كانت الأفضل.