أين طفرة الذكاء الاصطناعي في أوروبا؟

سومايا كينز

في الوقت الذي تتنافس فيه أمريكا والصين للفوز بسباق الذكاء الاصطناعي يبدو الاتحاد الأوروبي عاجزاً حتى عن دخول حلبة السباق، حيث تتعدد مشاكله، التي تتضمن صدمة الطاقة، والضغوط المالية، والمنافسة الصينية، والضعف المزمن في القدرة على المنافسة، لكن، أمعِنْ النظر قليلاً، وستظهر طفرة الذكاء الاصطناعي في البيانات الأوروبية، فالتكتل أكثر بكثير من مجرد متفرج سلبي على مباراة يمارسها شخص آخر.

صحيح أن أوروبا بعيدة كل البعد من الفوز بميدالية كبيرة في إنتاج الذكاء الاصطناعي، فحصتها الضئيلة من إنتاج الرقائق العالمي تعكس حقيقة أنه من بين أفضل 64 نموذجاً لغوياً كبيراً ورئيسياً، هناك نموذج أوروبي واحد فقط، وقد يتصور البعض أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي اللحاق بالركب من خلال إنفاق نحو 800 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات، لبناء نموذج رائد، وهو تصور يشبه إلى حد ما حلمي بأن أصبح عداءة أولمبية، بينما أعدو ببطء في سباقات الحدائق العامة.

رغم ذلك تشارك أوروبا في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، خصوصاً في بناء البنية التحتية المادية لهذه الطفرة، وهو ما يظهر بوضوح في بيانات أجزاء من قطاعي الإنتاج والتجارة، ففي سبتمبر كان إنتاج الآلات في هولندا أعلى بنسبة 43 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل عام، مدفوعاً بنجاح شركة «إيه إس إم إل» لصناعة آلات الرقائق، كما تشهد صادرات الاتحاد الأوروبي المستخدمة في تشغيل مراكز البيانات وتبريدها وتشغيلها، نمواً سريعاً، بدعم العديد من عمالقة الصناعة في أوروبا، كما شهدت دول الاتحاد الأوروبي جزءاً من الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستحوذ التكتل على نحو 10 في المئة من القدرة الاستيعابية الجديدة لمراكز البيانات على مستوى العالم خلال العام الجاري، وفقاً لتقديرات «جولدمان ساكس».

وبشكل عام شهدت منطقة اليورو خلال العامين الماضيين تسارع الاستثمارات في الخدمات الرقمية، بما في ذلك البرمجيات والملكية الفكرية، بينما أفاد المديرون التنفيذيون في الشركات بأن الذكاء الاصطناعي عزز نفقاتهم الرأسمالية بنسبة 10 في المئة في المتوسط.

رغم ذلك لا يترجم أي من هذا إلى نمو مذهل، فقد قدرت «جولدمان ساكس» أن طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد عززت النمو الأوروبي بنحو 0.1 نقطة مئوية، وفي الشهر الماضي أشار كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إلى أن جزءاً كبيراً من النمو الأخير في الإنتاج الموجه للسوق يعود إلى قطاعات الحواسيب والإلكترونيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصحيح أنه إجمالاً بلغ هذا النمو 0.6 في المئة منذ بداية عام 2025، لكن انظروا، في هذه المنطقة من العالم، كل جهد بسيط يفيد.

ولا يقتصر دور الأوروبيين على تصنيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث يتزايد استخدامهم له أيضاً، بل إنهم استوردوا قدراً كبيراً جداً من تراخيص البرمجيات من الولايات المتحدة إلى درجة يبدو أنها أضعفت فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو، وهذا يغذي المخاوف بشأن الطرف الذي سيجني مكاسب هذه التكنولوجيا الجديدة، ففي الولايات المتحدة يدور النقاش المعتاد حول حصة الدخل التي تذهب إلى العمل مقابل التي تذهب إلى رأس المال، وكما أشار لين فإنه في حالة أوروبا تكتسب الحصة الموجهة للمصدرين الأجانب أهمية بالغة أيضاً.

وستتراجع حدة المخاوف إذا أدت كل تراخيص البرمجيات المستوردة لمكاسب في الإنتاجية، وحينئذ قد يصبح في الخيال الأوروبي بأنه يمكن الاستمتاع بمجد الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى بذل الجهد والعرق في بناء ذلك الشيء اللعين حقيقة واقعة، وحتى الآن توجد بعض المؤشرات على نمو غير عادي في إنتاجية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لشركة «كابيتال إيكونوميكس»، لكن بخلاف ذلك يصعب رصد الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي بشكل واضح.

ولعل الوقت لا يزال مبكراً لرصد مكاسب الكفاءة الواضحة، وفي هذه الحالة قد يكون رصد مدى تبني الذكاء الاصطناعي في أوروبا مؤشراً أفضل لما سيحدث في المستقبل، ورغم سمعة القارة بوصفها متخلفة في هذا المجال فإن مسحاً جديداً أجراه بنك الاستثمار الأوروبي يشير إلى أن نسبة المديرين التنفيذيين للشركات الأوروبية، الذين يفيدون بأن شركاتهم تستخدم الذكاء الاصطناعي تقترب كثيراً من النسبة السائدة في أمريكا، رغم من أن الأمريكيين أكثر حماسة، ومن المرجح أن يعلنوا استخدامه في مجالات متعددة من الأعمال، وأن تكون الفائدة الكبرى المتمثلة منه في نمو المبيعات والإيرادات، بينما يميل الأوروبيون أكثر إلى خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن سردية أوروبا الراكدة ربما تعيق بعض الشركات؛ ففي الاستطلاعات يقلل المديرون التنفيذيون الأوروبيون من تقدير حجم استثمار أقرانهم في الذكاء الاصطناعي، وحين يُخبرون بحجم الإنفاق الذي يقوم به منافسوهم في الدول الأخرى فإنهم يقابلون ذلك بلا مبالاة، لكن عندما يتم اطلاعهم عن المنافسين في الدولة نفسها فإنهم يرفعون تقديراتهم لخطط الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لذا لو كنت في موقع المدرب فلن استبعد الأوروبيين باعتبارهم متفرجين سلبيين على سباق الذكاء الاصطناعي، فقد لا يكونون على مسار الفوز بميداليات أولمبية، لكنهم يقومون بعمليات الإحماء، ومع مزيد من الجهد، وربما بكلمة تشجيع، أود أن أحثهم على تحدي سمعتهم المرتبطة بالخمول، وأكرر: «كل جهد بسيط يفيد».