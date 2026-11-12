اليسار العمالي يعود إلى أمريكا

رنا فوروهار

من أكثر الاتجاهات إزعاجاً للديمقراطيين منذ عام 2016 خسارتهم أصوات النقابيين في قلب أمريكا الصناعي، والقضية قريبة من قلبي، فقد نشأت في ولاية إنديانا، إحدى المناطق التي مال فيها ناخبو اليسار العمالي إلى حركة «ماجا» خلال العقد الماضي، وفي انتخابات التجديد النصفي الأخيرة تغير ذلك.

لم تكتفِ «موجة زرقاء» بالاجتياح على امتداد البلاد، بل فاز الديمقراطيون في بعض معاقلهم العمالية التاريخية في الغرب الأوسط الأعلى وبنسلفانيا، وحتى في أجزاء من منطقة الأبالاتشي.



يعود ذلك جزئياً إلى إقبال نقابي قياسي مال بفارق كبير لمصلحة الديمقراطيين، وهو ثمرة سنوات من التوعية وجهود القيادات النقابية، لكنه أيضاً نتيجة تجربة معيشة أقنعت هؤلاء الناخبين بأن دونالد ترامب محتال وشخص متنمّر، يزيد حياتهم سوءاً لا تحسناً.



اللافت أن كثيراً ممن ترشحوا في الانتخابات النصفية، وفازوا هم أنفسهم أعضاء في نقابات، فتروي جاكسون، السيناتور المنتخب عن ولاية مين، قاطع أشجار سابق ونقابي، وقد غنّى عن التضامن في خطاب فوزه، وهي سابقة بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على الأرجح، وانتزع القيادي النقابي المحلي سام فورستاغ مقعداً جمهورياً في مونتانا، وكذلك فعل عامل الحديد براين بوينديكستر، المنظّم النقابي السابق، في أوهايو، ومن النقابيين أيضاً عبد الله السيد من ميشيغان، وجيمس تالاريكو، السيناتور المنتخب عن تكساس، أما شيرود براون، الذي استعاد مقعده في أوهايو فيميل إلى اليسار العمالي.



ويحدث ذلك في وقت يُتوقع فيه أن تبقى البطالة دون 5 في المئة لـ62 شهراً متتالياً، أي ما يقارب الرقم القياسي المسجل بين عامي 1965 و1970، غير أن عضوية النقابات لا ترتفع عادة حين يبلغ الاقتصاد أسوأ حالاته، فقد تراجعت خلال الكساد الكبير ثم نمت بانتظام بعده.

ما يحرّك الحركة النقابية هو التحولات الاقتصادية الكبرى والشعور باختلال الميزان بين العمل ورأس المال.



وهذا ما نعيشه اليوم، ظهر ذلك في الاحتجاج الواسع على مراكز البيانات، التي تخلق وظائف، وتلغي أخرى، لكنها تحولت إلى رمز لفقدان الإنسان قدرته على التأثير في حياته وتغوّل الشركات، وظهر في تصويت الشباب، الذين لم يعد بوسعهم تحمّل أساسيات حياة الطبقة الوسطى، إذ بلغ متوسط عمر مشتري المنزل الأول في أمريكا 40 عاماً، وظهر استعداد ناخبين جنوبيين بيض انتخاب ديمقراطيين سود، بسبب أزمة غلاء المعيشة، وقد لخّص تالاريكو الأمر في خطاب فوزه حين قال، إن الصراع الحقيقي اليوم ليس بين اليمين واليسار، بل بين القمة والقاعدة، فماذا ستفعل القيادات النقابية والديمقراطيون بهذه الطاقة؟ هل يمكن بناء حركة نقابية جديدة تجمع أصحاب الياقات البيضاء والزرقاء؟ وهل تتقارب النقابات الأمريكية مع نظيراتها الأوروبية بما يساعد على صياغة نموذج اقتصادي وأمني جديد؟ وإلى أين يمضي الصراع من هنا؟

للإجابة استعنت بدامون سيلفرز، المدير السابق للسياسات في الاتحاد الأمريكي للعمل (AFL-CIO) والأستاذ الزائر في كلية لندن الجامعية، وله صلات وثيقة بالحركة العمالية على ضفتي الأطلسي.



يتفق سيلفرز مع ما قالته ليز شولر، رئيسة الاتحاد، من أن الموجة الزرقاء «صُنعت بالنقابات»، فقد أظهرت استطلاعات الخروج أن أعضاء النقابات وأسرهم صوّتوا للديمقراطيين بفارق 21 نقطة، مقابل 8 نقاط في 2016 و12 نقطة في 2024.



ويرى أن عوامل عدة دفعت النقابيين بعيداً عن الحزب الجمهوري، مثل هجمات ترامب على العمال، وما وصف بعنصرية إدارته، وخروجها على القانون، فأليكس بريتي كان نقابياً، وكذلك كيلمار أبريغو غارسيا.

يضاف إلى ذلك اندماج الحزب الجمهوري مع «أباطرة» التكنولوجيا والمال، الذين موّلوا حملته، وأجندتهم ستؤدي إلى مجتمع أكثر تفاوتاً، ولا تعنيهم تكلفة المعيشة ولا أجور العاملين.



في المقابل أحصى الاتحاد 639 فائزاً من أعضاء النقابات، بينهم 40 عضواً في مجلس النواب، وقدّم مرشحون مثل تالاريكو والسيد رؤية مقنعة للمستقبل، ورأى النقابيون نوع الحزب الديمقراطي، الذي يبنيه هؤلاء المرشحون: فعندما غنّى جاكسون نشيد «التضامن إلى الأبد» في حفل فوزه، بدا أن الجميع يحفظون كلماته.



ويرى سيلفرز أن ثقة الطبقة العاملة، التي ظهرت في موجة المرشحين النقابيين، والوحدة بين العمال ذوي الياقات الزرقاء والبيضاء، ورفض خطاب الكراهية، كلها مؤشرات على صحوة قادرة على سد الفجوة بين 71 في المئة من الأمريكيين الذين يؤيدون النقابات، و10 في المئة فقط من المنتسبين إليها.



ويضع هذا الفوز في سياق دولي: انتصار لولا دا سيلفا غير المتوقع في البرازيل، وصعود آندي بيرنهام، المدافع عن الشمال العمالي في إنجلترا، إلى رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، وإقرار بريطانيا تشريعاً قوياً لحقوق العمال في القطاع الخاص للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، والدرس عنده أن الليبرالية الجديدة تغذّي الاستبداد اليميني، بينما يهزمه العاملون حين يتمكّنون.



يرى سيلفرز أن معظم الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن العقد الماضي علّمنا أن ترامب عَرَض لا سبب: فالاقتصاد السياسي القائم لا يخدم الأغلبية، ويشعرها بالفقر وانعدام الأمان والعجز.

وأغلب الأمريكيين يؤيدون السياسات التي تدعمها النقابات، فنسبة التأييد للنقابات 71 في المئة، تقارب ضعف تأييد أي من الحزبين.



ومن هنا يقترح أن تبدأ الأجندة بمعالجة القلق الاقتصادي والشعور بالعجز، وذلك لاستعادة التمويل الذي اقتُطع من برنامج «ميديكيد»، ورفع الحد الأدنى الوطني للأجور، وإعادة إطلاق مشاريع الطاقة النقابية التي ألغاها ترامب، وإقرار قانون «برو» (PRO Act) لإصلاح قوانين العمل.



وبعد ذلك يتوقع أن ينتظر الناخبون الذين صنعوا هذه الانتصارات تغييراً بنيوياً أعمق: تنظيماً عاماً للذكاء الاصطناعي، ونظاماً ضريبياً عادلاً، ونظاماً صحياً لا تعلو فيه الأرباح على صحة الناس، وإصلاحات قانونية واسعة تضمن ألا يبقى عامل بلا حول، وأن نتشارك جميعاً في ما تتيحه التكنولوجيا لتحسين حياتنا.



ويختم بأن ترامب لا يزال في البيت الأبيض، ولذلك لا ينتظر العمال انتصارات فورية، لكنهم سيتوقعون أجندة واضحة وجريئة وإرادة للقتال من أجلها.