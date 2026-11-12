أين اختفى مليار عام من تاريخ الأرض؟

أنجانا أهوجا

كان جون ويسلي باول جندياً ومستكشفاً وجيولوجياً أمريكياً وثق مشاهداته في القرن التاسع عشر على طول نهر كولورادو بلمسة شاعرية، مع إدراكه في الوقت ذاته «لصعوبة رسم أرض غريبة وعجيبة وواسعة التضاريس باستخدام الألوان اللفظية».

ولذلك، عمد إلى الرسم؛ وفي عام 1869، صور للمرة الأولى ظاهرة أطلق عليها لاحقاً اسم «عدم التوافق العظيم»، وهي مجموعة صخور ذات طبقات غريبة في الأخدود العظيم، تضم ترسبات حديثة غنية بالحفريات، وتقع مباشرة فوق صخور أساس بلورية أقدم بكثير وتكاد تخلو من الحفريات.



فكرة أن الطبقات الصخرية المتجاورة التي قد تعود إلى فترات زمنية متباينة للغاية، وهي الفكرة التي تم تأكيدها لاحقاً باستخدام وسائل مثل القياس الجروني الحراري، أثارت حيرة العلماء منذ ذلك الحين.

فإذا كانت الطبقات تتراكم كفصول من تاريخ الأرض، حيث تقع الطبقات الأحدث في الأعلى، فإن «عدم التوافق العظيم» يشير إلى أن نحو مليار عام من سيرة الكوكب مفقودة، إما لكونها لم تترسب من الأساس أو لأنها أزيلت لاحقاً.



واليوم، يدعي باحثون في أستراليا أن الإجابة تكمن في أعماق الأرض.

فالطبقات الغائبة كانت موجودة بالفعل في يوم من الأيام، لكن لارتفاع القارات بفعل حركة باطن الكوكب، تعرضت تلك الطبقات للانكشاف، لتتولى الصفائح الجليدية العالمية نحتها وإزالتها لاحقاً.



ورغم أن ظاهرة «عدم التوافق العظيم» رصدت للمرة الأولى على يد باول، وأطلق عليها هذا الاسم في ثمانينيات القرن التاسع عشر على يد زميله الجيولوجي كلارنس داتون، إلا أنه عثر على انقطاع التكوينات الجيولوجية في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية والصين وأجزاء من أوروبا.

ولسطوة هذه الظاهرة، كان هناك تكهنات لفترة طويلة بأن الأنهار الجليدية هي التي نحتت الطبقات المختفية وأزالتها.

إلا أن هذا يتطلب أن تكون تلك الطبقات قد انكشفت بفعل عوامل مثل ارتفاع اليابسة أو انحسار البحر.

وما يزيد الأمر تعقيداً وجود فجوات «عدم توافق» أخرى أصغر حجماً متناثرة في مواقع أخرى، بما في ذلك جنوب غرب إنجلترا، حيث تختفي شرائح أرق من الزمن الجيولوجي من المشهد الطبيعي.



وعكف سانتوش دونغانا ونيكولاس فلامنت في جامعة وولونغونغ على دراسة ما يحتمل حدوثه في أعماق الأرض.

وباستخدام أقوى حاسوب خارق في أستراليا، وضع الباحثان نموذجاً لكيفية تحرك وشاح الأرض، وهي الطبقة الصخرية الساخنة الصلبة التي يبلغ سمكها 2900 كيلومتر وتقع تحت القشرة الأرضية، خلال الفترة التي تشكلت فيها فجوات عدم التوافق.

وترتفع الصخور الساخنة في الوشاح وتبرد أثناء صعودها ثم تهبط مجدداً، في نمط حمل حراري يمتد عبر عشرات أو مئات الملايين من السنين.

والأهم من ذلك أن هذه الحركة الدائرية البطيئة للغاية قادرة على دفع القارات الواقعة في الأعلى نحو الأعلى أو سحبها نحو الأسفل.



وتشير النماذج إلى أنه في الفترة من نحو مليار عام وحتى 540 مليون عام خلت، دفع الحمل الحراري في الوشاح الكتل القارية القديمة، التي أصبحت لاحقاً جزءاً من أمريكا الشمالية وأوروبا والصين، نحو الأعلى.

وبعد ذلك، سحبت تلك الكتل إلى الأسفل. وكتب الباحثان الأسبوع الماضي في مجلة «نيتشر» مؤكدين أن «سيناريو الحركة الرأسية هذا يعد مثالياً لتشكيل والحفاظ على ظاهرة عدم التوافق العظيم».



وتدور أطروحتهم حول التالي: صعدت الكتل القارية مكشفة عن صخور الأساس البلورية القديمة، وتراكمت الرواسب فوقها، ثم تعرضت تلك الرواسب للحت بفعل الأنهار الجليدية خلال العصر الجليدي العالمي الذي بدأت طلائعه قبل نحو 700 مليون سنة، وبعد ذلك، ومع هبوط الكتل القارية، تجمعت طبقة جديدة من الرواسب فوق صخور الأساس التي تعرضت للنحت حديثاً.



ويتكهن الباحثان أيضاً بأن التآكل الجليدي أدى إلى تغيير كيمياء مياه البحر بطريقة أطلقت شرارة الانفجار الكمبري، وهو تطور مفاجئ لأشكال حياة معينة قبل نحو 540 مليون سنة، تضمن تكاثر مخلوقات معقدة مثل ثلاثية الفصوص والرخويات والمرجان.



ويقول توماس جيرنون، أستاذ علوم الأرض في جامعة ساوثهامبتون: إن البحث «متسق تماماً» مع فرضية التآكل الجليدي المفسرة لظاهرة عدم التوافق العظيم، مضيفاً أن «مثل هذا الرفع الناتج عن حركة الدوران في الوشاح سيعزز التآكل الجليدي؛ فارتفاع سطح الأرض يخلق تضاريس أعلى وأشد انحداراً، ومن ثم تعمل الأنهار الجليدية على نحتها بعمق، ليتكاتف العاملان معاً على إزالة كميات هائلة من الصخور».



كما يتطابق التوقيت مع التفكك المعروف للقارة العملاقة المسماة «رودينيا»، وفقاً لما يوضحه جيرنون، حيث يرجح ارتباط ذلك التفكك باضطرابات واسعة النطاق في الوشاح.

ويبقى التساؤل المطروح الآن هو ما إذا كان تفكك «رودينيا» يتطابق مع نمط فجوات عدم التوافق المرصودة عالمياً.



ولا تزال القدرات الاستنتاجية لباول تثير الإعجاب حتى يومنا هذا؛ فقد توقع أن تؤدي بحار ترتفع وتتنحى إلى طمر رفاة «الكائنات الضعيفة»، مسببة تحولاً في «كيمياء الحياة».



«وهكذا، تتبدل الأرض والبحر على الدوام؛ فتُدفن أراضٍ عتيقة وتولد أراضٍ جديدة، ومع تعاقب العصور تظهر تعقيدات صخرية جديدة، وتتطور تعقيدات حياتية جديدة». ومعها، تتوالى تعقيدات النظريات الجديدة.