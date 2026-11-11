مصرفيو «أنثروبيك» يستعدون لرفع تقييمها إلى 1.5 تريليون دولار

جورج هاموند، أميليا بولارد، جورج ستير

يبحث المصرفيون المسؤولون عن طرح شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» في البورصة خططاً، لزيادة سعر أسهمها في الطرح العام الأولي، بعد تلقي طلب قوي من المستثمرين، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان الشركة استهداف تقييم، يبلغ 1.4 تريليون دولار عند إدراجها المرتقب الأسبوع المقبل.



وأفاد خمسة أشخاص مطلعين على الأمر بأن المصرفيين أشاروا إلى توقعاتهم برفع سعر السهم فوق النطاق الذي يتراوح بين 70 و78 دولاراً، والذي أعلنته الشركة في إفصاح، قدمته في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وهو ما قد يرفع التقييم المستهدف إلى 1.5 تريليون دولار أو أكثر خلال الأيام المقبلة.



ومن شأن رفع سعر السهم أيضاً زيادة إجمالي حصيلة الطرح العام الأولي إلى أكثر من 100 مليار دولار، وقال ثلاثة من المستثمرين الداعمين للشركة، إن «أنثروبيك» تركز حالياً على جمع أكبر قدر ممكن من الأموال عبر الإدراج، لتمويل إنفاقها الضخم على القدرات الحاسوبية، بدلاً من السعي إلى تعظيم تقييمها السوقي.



وأعلنت «أنثروبيك» أنها تعتزم جمع ما يصل إلى 64 مليار دولار في واحد من أكبر الطروحات العامة الأولية على الإطلاق، مع إمكانية زيادة المبلغ بنحو 10 مليارات دولار إضافية من خلال خيار «الحصة الإضافية»، في حال تجاوز الطلب حجم الأسهم المطروحة، كما أعلنت الشركة عن طرح خاص ضمن الصفقة، تستثمر بموجبه مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم «غوغل» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، ما مجموعه 26 مليار دولار في الشركة، وفق سعر سهمها المحدد للطرح العام الأولي.



وقال الأشخاص المطلعون على الصفقة، إن المصرفيين المشرفين عليها، بقيادة «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، يتوقع أن يمضوا قدماً في رفع سعر السهم، بعد تلقي مؤشرات قوية على حجم الطلب مع انطلاق الجولة الترويجية للطرح يوم الثلاثاء،



ويشير الإفصاح الذي قدمته الشركة يوم الثلاثاء إلى نطاق تقييم يتراوح بين 1.26 و1.41 تريليون دولار، وفق حساب يستند إلى عدد الأسهم المخفف بالكامل، ويأخذ في الحسبان أيضاً خيارات أسهم الموظفين، وغيرها من الأسهم المقيدة.



ويأتي الإدراج المرتقب الأسبوع المقبل في توقيت بالغ الحساسية للأسواق المالية، بعد أيام من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا على خلفية الانتخابات النصفية الأمريكية، في موجة خسائر بلغت 3.2 تريليونات دولار، وأثارت قلق «وول ستريت».



ورغم تعافي الأسواق منذ ذلك الحين كشف التراجع عن مدى سرعة انقلاب اتجاهات السوق، في وقت تؤدي فيه الاستعانة بالرافعة المالية إلى تضخيم المكاسب والخسائر لدى العديد من شركات الاستثمار.



وقال أحد كبار المستثمرين: «عطلة نهاية أسبوع واحدة تمثل دهراً كاملاً في هذه السوق».



وكان مستثمرو «أنثروبيك» قد خفّضوا خلال الأسابيع الأخيرة طموحاتهم بشأن طرح الشركة عند تقييم يبلغ تريليوني دولار، في ظل تزايد الشكوك حول مدى استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.



وحاولت الشركة تبديد المخاوف بشأن قدرتها على تحقيق إيرادات تواكب خططها لإنفاق نحو 900 مليار دولار على القدرات الحاسوبية والبنية التحتية، خلال السنوات المقبلة. وأبلغت «أنثروبيك» المستثمرين بأن إيراداتها السنوية على أساس معدل التشغيل بلغت 81 مليار دولار في أكتوبر، فيما سجلت إيراداتها خلال الربع الثالث 17 مليار دولار،



وفي السياق نفسه أبلغت شركة «أوبن إيه آي»، المنافس الرئيسي لأنثروبيك، المستثمرين يوم الثلاثاء بأن إيراداتها قفزت بنسبة 50 % إلى 10 مليارات دولار خلال الربع الثالث، وفقاً لشخص مطلع مباشرة على الأمر.



وقال محللون في مؤسسة «مورنينغ ستار»، إن القيمة العادلة لحقوق الملكية في «أنثروبيك» تبلغ 1.7 تريليون دولار، لكن تقييم الشركة قد يتراوح بين 500 مليار دولار و3 تريليونات دولار، تبعاً لمعدل انتشار أدواتها واستخدامها، وهو ما يعكس حجم الضبابية المحيطة بمدى استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.



وبدأ بعض المستثمرين، الذين حصلوا على حصص مخصصة لهم في الطرح العام الأولي، عرض أجزاء من حصصهم على مشترين آخرين، في تكرار لصفقات مماثلة شهدتها الأسواق قبيل الإدراج المرتقب لشركة «سبيس إكس» في يونيو.



وأعلنت إحدى شركات الوساطة المالية في نيويورك، يوم الثلاثاء، أنها تعرض للبيع أسهماً في «أنثروبيك»، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، نيابة عن إحدى شركات رأس المال المغامر، ووفقاً لرسائل تم الاطلاع عليها تُعرض هذه الأسهم الخاصة بسعر يزيد بنسبة 4 % على السعر الذي ستحدده شركة الذكاء الاصطناعي لأسهمها في الطرح العام الأولي، كما تعرض مجموعة أخرى لرأس المال المغامر أسهماً بقيمة 1.25 مليار دولار من خلال كيان استثماري ذي غرض خاص، وهو هيكل يتيح للمستثمرين قبل الطرح العام الأولي الاحتفاظ بأجزاء من حصصهم وبيعها، على أساس تقييم للشركة يبلغ 1.5 تريليون دولار.



وسعت «أنثروبيك» إلى تشديد القيود على استخدام هذه الكيانات الاستثمارية، محذرة من أنها لن تعترف بأي عروض تطرحها بعض شركات الوساطة المتخصصة في تداول الأسهم بين المستثمرين قبل الإدراج.



وكانت وكالة «بلومبرغ» أول من كشف تفاصيل الصفقات الجانبية بين المستثمرين. ورفضت «أنثروبيك» التعليق على الأمر، كما امتنعت «غولدمان ساكس» عن التعليق، فيما لم يصدر عن «مورغان ستانلي» رد فوري.