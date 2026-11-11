عش طويلاً وازدهر على طريقة الشركات العائلية البريطانية

نايجل كوب

مؤلف كتاب «الناجون الكبار: هل يمكن لأقدم الشركات العائلية في بريطانيا أن ترينا مساراً جديداً نحو المستقبل؟»



الشركات العائلية العريقة في بريطانيا تقدم دروساً قيّمة في استدامة الأعمال والقدرة على الصمود لأصحاب الشركات والمؤسسات الذين يواجهون اليوم مجموعة معقدة ومتزايدة من قوى الاضطراب، بدءاً من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وصولاً إلى التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.



فقد ظلت بعض المؤسسات والشركات المملوكة لعائلات بريطانية تمارس نشاطها التجاري منذ مئات السنين، وعاصرت خلال تلك العقود كل تحدٍ يتخيله عقل؛ حيث خاضت معارك البقاء عبر أزمات ركود اقتصادي لا حصر لها، وشهدت حربين عالميتين وفترة الكساد الكبير.

بل إن بعض هذه المؤسسات ينشط منذ زمن بعيد للغاية حتى إنه عاصر ويلات الطاعون الكبير الذي ضرب البلاد بين عامي 1665 و1666، وهو ما يؤكد بلا شك أنها تسير على النهج الصحيح.



يزيد عدد الشركات العائلية في بريطانيا على خمسة ملايين شركة، وتوظف ما يقرب من 15 مليون شخص، لتشكل بذلك العمود الفقري للاقتصاد البريطاني.

ورغم تلك الأهمية الاستثنائية، غالباً ما تغفل هذه الشركات ولا تنال ما تستحقه من تقدير؛ إذ تفضل معظم الشركات العائلية، وهي في الغالب مؤسسات صغيرة ومملوكة للقطاع الخاص، العمل بهدوء والتركيز على إدارة أنشطتها وسداد التزاماتها الضريبية، غير أن التغاضي عن دورها يظل خطأً كبيراً.



وتعد محلات «آر جيه بالسون وأولاده» (RJ Balson & Son) للجزارة في مقاطعة دورست أقدم شركة عائلية في بريطانيا على الإطلاق، حيث بدأت نشاطها ككشك في السوق عام 1515.

أما بنك «سي هوارد وشركاه» (C. Hoare & Co) الخاص في لندن، فترجع جذوره إلى عام 1672، ما يجعله أعرق من بنك إنجلترا المركزي نفسه.

وتضم قائمة الشركات العائلية البريطانية التي صمدت حتى الجيل الرابع على الأقل، أي إلى أحفاد الأحفاد للمؤسسين، علامات تجارية شهيرة مثل شركة الملابس «باربور» (Barbour) التي تأسست عام 1894، ومجموعة «تيمبسون» (Timpson) الشهيرة بإصلاح الأحذية وتأسست عام 1865. وفي أوقات الأزمات، يمكن للجميع التطلع إلى مثل هذه الشركات العريقة للاستدلال على أسرار البقاء والتعافي.



وطريقة تفاعل العديد من هذه الشركات العائلية العريقة مع الحرب العالمية الثانية تقدم دروساً بليغة.

ومن بينها على سبيل المثال، شركة «ستيفن والترز» (Stephen Walters) لصناعة الحرير في سوفولك، التي تأسست عام 1720 وصنعت لاحقاً قماش فستان زفاف الأميرة ديانا.

فمع اندلاع الحرب، صادرت الحكومة البريطانية إنتاج الحرير للاستخدامات العسكرية، فما كان من الشركة إلا أن وجهت نشاطها لصناعة الحرير المخصص لمظلات الهبوط (البراشوت).

كما أنشأت الشركة خرائط حريرية فائقة الدقة، تميزت بنعومتها الشديدة التي تسمح بطيها وإخفائها داخل أزياء الطيارين العسكريين دون ملاحظتها.



أما شركة الأحذية «تيمبسون»، فقد واصلت مسيرتها خلال سنين الحرب عبر تصنيع الأحذية العسكرية للجيش.

وفي الوقت نفسه، استغلت شركة «باربور»، التي بدأت نشاطها بتصنيع ملابس العمل المقاومة للماء لعمال الصيد وأحواض السفن، خبرتها لتطوير بدلة تحمي من المياه لصالح طواقم الغواصات التابعة للبحرية الملكية عرفت باسم بدلة «أورسولا».



ولم تكن الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 سوى اختبار آخر لمرونة الشركات العائلية.

فبينما كان النظام المالي العالمي يتأرجح على حافة الانهيار في عام 2008، شهد بنك «سي هوارد وشركاه» ظاهرة عكسية تماماً لظاهرة السحب الجماعي للودائع؛ إذ تدفق العملاء نحو البنك فارين من مؤسسات أخرى رأوا أنها أقل أماناً.

وبفضل حجمه الصغير ونهجه المحافظ وإدارته المخاطر بأسلوب مباشر وحذر، شكل بنك «هوارد» ملاذاً آمناً للمودعين، ولعب الهيكل التنظيمي للبنك دوراً مفصلياً في ذلك؛ حيث تعود ملكية أسهم البنك بالكامل إلى ثمانية شركاء من العائلة يتحملون مسؤولية القروض التي يمنحونها، وهو أمر يدفع نحو التركيز الشديد والحذر في الإدارة.



في الأوقات المحفوفة بالتحديات، تظهر العائلات التي تدير هذه المؤسسات معدنها الحقيقي؛ إذ تلتزم الصبر وتصمد في وجه العواصف بدفع من رغبة عارمة في حماية الشركة ونقلها بأمان إلى الجيل التالي.

ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة شركة تجارة المشروبات اللندنية «بيري بروس آند رود» (Berry Bros & Rudd)، التي تأسست عام 1698: «يجب أن تعي تماماً متى يجب عليك الاستعداد لمواجهة المخاطر وتجاوز العاصفة.

ونحن الشركات العائلية العريقة ربما يصيبنا الهلع بدرجة أقل بكثير مقارنة بالشركات الأخرى».



فما هي العوامل والخصائص المشتركة الأخرى التي تتسم بها هذه الشركات العائلية؟



يمثل التفكير طويل الأمد أحد أبرز هذه العوامل؛ فهذه الشركات تخطط لأفق مستقبلي يمتد بين 25 و30 عاماً، أي عبر الأجيال المتعاقبة. وما يهمها بالدرجة الأولى هو تطوير وحماية نشاط تجاري يمكن تمليكه للجيل القادم، وهو ما يقود إلى اتخاذ قرارات مختلفة تماماً عن باقي الشركات.



كما تتبنى الشركات العائلية عادة نهجاً مالياً حذراً؛ حيث تتجنب الوقوع في الديون للحفاظ على مساحة أكبر من المرونة والسيطرة، ويحتفظ العديد منها بأرصدة نقدية صحية تشكل حائط صد ومصداً للأزمات في الأوقات الصعبة.



إلى جانب ذلك، تمتلك هذه الشركات العقارات والأراضي؛ حيث تمتلك معظم الشركات العائلية العريقة في بريطانيا ملكية الرقبة والمباني الرئيسية لنشاطها منذ فترة طويلة، ما يعني أنها لا تقلق بشأن ضغوط الإيجارات. وقد اشترت شركة «بالسون» للجزارة في دورست الملكية الحرة لمحلها عام 1890 مقابل 275 جنيهاً استرلينياً فقط.



وتتجنب هذه المؤسسات التواجد في أسواق الأسهم؛ نظراً لأن التوقعات المستمرة بتحقيق عوائد متزايدة للمساهمين الخارجيين تتناقض غالباً مع الرغبة في بناء وتطوير الشركة العائلية بتأنٍ وتدرج على المدى الطويل جداً.



ويشكل الحجم عاملاً مؤثراً آخر؛ إذ تحافظ هذه الشركات العائلية العريقة عموماً على حجم نسبي صغير وتفضل إبقاء العمليات بسيطة وغير معقدة.



كما يتسم نهجها نحو النمو والتوسع بالتأني؛ فهي تأخذ وقتها الكافي دون استعجال.

وعندما بدأت شركة «والكرز شورتبريد» (Walker's Shortbread) للمخبوزات، التي أسست عام 1898، في تصدير منتجاتها خلال سبعينيات القرن الماضي، استغرقت العملية عقوداً من الزمن، إدراكاً منها أن بناء الثقة في الأسواق الجديدة يتطلب وقتاً. واليوم، تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة.



ويعبر رئيس مجلس إدارة «تيمبسون»، السير جون تيمبسون، عن فلسفة النمو هذه بالقول: «نود أن نحقق أداءً أفضل في كل عام، لكن الأمل إن لم يتحقق ذلك فلن ينطوي الأمر على كارثة».



قد تفتقر الشركات العائلية البريطانية إلى البريق الذي تتمتع به الشركات الناشئة وشركات تقنية الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المؤسسات ذات الأداء الثابت والمتزن هي التي تسهم حقاً في إبقاء عجلة الاقتصاد مضاءة ومستمرة في الدوران.