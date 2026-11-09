أبراج التكنولوجيا المترنحة

توم برايثويت

تبدأ شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع جولتها الترويجية للمستثمرين، مصحوبة بنوع من التباهي المتواضع؛ إذ تطمح هذه الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق تقييم يصل إلى 1.5 تريليون دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، رغم الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال، وفي الوقت الذي تحذر فيه الشركة من أن تقنياتها قد تؤدي إلى فناء البشرية فإنها تصف نفسها ببساطة بأنها «مختبر أبحاث».

كانت وثائق الاكتتاب العام في الماضي أكثر مباشرة وبساطة، فعندما طرحت «مايكروسوفت» أسهمها للاكتتاب عام 1986 عرّفت نشاطها بدقة بأنه «تصميم برمجيات الحواسيب الصغيرة».

وبعد أحد عشر عاماً طُرحت «أمازون» للاكتتاب بصفتها «متجر التجزئة الرائد للكتب عبر الإنترنت»، أما اليوم فقد انخرطت جميع هذه الشركات في سباق الذكاء الاصطناعي ذاته، وسواء اعترفت بذلك أم لا فهي تسعى نحو «التكامل الرأسي»؛ بدءاً من المفاعلات، وصولاً إلى الروبوتات، وهي تروج لمزايا مثل الكفاءة والسرعة والتحكم في التكاليف، مع تجنب اختناقات سلاسل التوريد؛ فالحجم الكبير يعني تكلفة رأس مال أقل، وقدرة أفضل على الوصول إلى الكهرباء والرقائق الإلكترونية.

وقد أصبحت شركة «ألفابت»، الشركة المالكة لـ«جوجل»، تستخدم بكثرة مصطلح «الحزمة الكاملة» لتفسير هيمنتها الشاملة؛ فهي تصنع الرقائق، وتبني مراكز البيانات لإيوائها، وتمتلك النماذج والتطبيقات والأجهزة، بدءاً من مليارات هواتف «أندرويد»، وصولاً إلى سيارات «وايمو»، التي تستفيد من هذه التقنيات.

وفي وثيقة الاكتتاب العام التي قدمتها شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك في مايو الماضي وردت كلمة «رأسياً» 59 مرة، حيث ادعت الشركة أنها «أنشأت محركاً للابتكار يتسم بالتكامل الرأسي، ويعد الأكثر طموحاً على كوكب الأرض وخارجه».

وتدير «سبيس إكس» مراكز بيانات ضخمة، وتعمل على بناء مصنع لتصنيع الرقائق، كما تمتلك نموذجاً ذكياً متطوراً يدعى «غروك»، والآن يسعى ماسك إلى دمج «سبيس إكس» مع شركته للسيارات «تسلا»، ما يضيف الروبوتات، سواء كانت بشرية الشكل أو مركبات، إلى المعادلة، ويحقق كفاءة أكبر في التوسع الهائل للبنية التكنولوجية.

وتزعم «أمازون» أنها لا تهتم بنوع النموذج، الذي سينتصر في النهاية، لأنها ستوفر القدرة الحاسوبية للجميع. رغم ذلك فقد أقرّ رئيسها التنفيذي، آندي جاسي، مؤخراً بأنه «رغم كل ما قيل فإننا نعمل أيضاً على تطوير نموذجنا المتطور الخاص».

شركة إنفيديا، التي تزود الشركات الأخرى بالرقائق في ثورة الذكاء الاصطناعي توسع نطاق أعمالها أيضاً، ففي سبتمبر وافقت على الاستحواذ على شركة Hugging Face، التي تتيح منصتها للمطورين التعاون في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، كما أجرت محادثات لشراء شركة «ريفليكشن» الأمريكية المختصة في النماذج مفتوحة المصدر، وهي منافس مباشر لأكبر عملائها.

وكيف يمكن لهذا التوسع الرأسي أن يصمد أمام تقلبات الأوضاع السياسية والمالية؟ فقد مُني الجمهوريون بهزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي أمام الديمقراطيين، الذين وعدوا بوقف بناء مراكز البيانات، كما ارتفعت تكلفة الاقتراض لتمويل المشاريع الأكثر خطورة بشكل حاد، وانخفضت أسعار أسهم بعض الشركات الكبرى في الذكاء الاصطناعي من أعلى مستوياتها.

حتى الآن تبدو شركات الذكاء الاصطناعي الأقل تكاملاً رأسياً الأكثر تعرضاً للمخاطر، وفي مقدمتها مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، وشركات الحوسبة السحابية المتخصصة، مثل «كورويف» و«إنسكايل»، التي تؤجر القدرات الحاسوبية لعملاء مثل «مايكروسوفت».

وستضطر الشركتان، كل في مجاله، إلى قبول الشروط التي تفرضها شركات أكثر قوة وتكاملاً، فقد وافقت «أنثروبيك» على دفع مليارات الدولارات لـ«سبيس إكس» مقابل خدمات الحوسبة، فيما تعتمد «كورويف» على «إنفيديا» في الحصول على رقائقها.

ولتحسين موقعهما التنافسي تسعى الشركتان إلى توسيع أنشطتهما نحو التكامل الرأسي، وفق التعبير الذي استخدمته «كورويف» في نشرة اكتتابها، ورغم تقديم «أنثروبيك» نفسها باعتبارها «مختبراً بحثياً» فإنها تقول أيضاً إنها تريد امتلاك المزيد من مراكز البيانات.

وليس مستغرباً، في ظل ذلك، أن تصر الشركة على المضي قدماً في طرح أسهمها للاكتتاب العام، حتى في سوق متقلبة، في عملية قد تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار.

ورغم أن نموذج «أنثروبيك» يتصدر المنافسة حالياً إلا أن هناك خطراً كبيراً من أن تخسر الشركة موقعها لمصلحة منافسين يتمتعون بتكامل رأسي حقيقي، على غرار ما حدث مع شركة «نتسكيب»، التي فقدت ريادتها في سوق متصفحات الإنترنت لصالح «مايكروسوفت».

لكن نموذج التكامل الرأسي لا يخلو بدوره من المخاطر، فالشركات العملاقة تمثل هدفاً جذاباً للسياسيين والجهات التنظيمية، وحتى وزارة العدل في عهد دونالد ترامب، فقد أفادت تقارير بأنها أخضعت عمليات الاستحواذ، التي نفذتها «إنفيديا» للتدقيق، وقد يؤدي تحول المشهد السياسي الأمريكي نحو اليسار إلى تحرك جدي لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى.

وربما لا تحتاج هذه الشركات إلى تدخل خارجي لإحداث ذلك، فتاريخ وادي السيليكون يظهر أن الهياكل المتكاملة رأسياً غالباً ما تهيمن في المراحل الأولى من ظهور التقنيات الجديدة، لكنها تفقد تفوقها لاحقاً.

وكما يشير كلايتون كريستنسن في كتابه «حل المبتكر»:

«الشركات الأكثر نجاحاً في البداية هي تلك التي تعتمد هياكل مترابطة ومتكاملة ومحسّنة لتحقيق الكفاءة، لكن الهياكل ونماذج الصناعة تتطور لاحقاً باتجاه الانفتاح وتفكيك التكامل».

فقد هيمن نموذج «آي بي إم» المتكامل رأسياً على عصر الحواسيب المركزية، لكن عندما دخلت الشركة سوق الحواسيب الشخصية أنشأت جهازاً مفتوحاً يعتمد على رقائق «إنتل» وبرمجيات «مايكروسوفت»، وسرعان ما انتزعت شركات منافسة أكثر مرونة السيطرة على السوق.

والسؤال الآن هو كيف سينعكس هذا التحول على قطاع الذكاء الاصطناعي، فعلى مدار عقود تجنبت كبرى شركات التكنولوجيا الدخول في منافسة مباشرة، وتمكنت كل منها من العمل في مجالات تدر أرباحاً وفيرة من دون مواجهة مباشرة مع الأخريات، أما اليوم فتخوض هذه الشركات مواجهة مفتوحة في أكثر السباقات التكنولوجية كثافة، من حيث متطلبات رأس المال في التاريخ، وهذا النموذج، بكل بساطة، لا يبدو متماسكاً.