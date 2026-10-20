هل ربح إيلون ماسك مواجهته مع النقابات السويدية؟

سارة أوكونور

من أكثر الأمور التي تزعجني في الصحفيين، وأنا منهم، أننا نميل إلى الاندفاع لتغطية القصص فور ظهورها، ونشرح أسباب أهميتها، ثم ننساها لننتقل إلى موضوع جديد. لكن إيلاء الاهتمام لنهايات القصص يحمل قيمة حقيقية.

خذ على سبيل المثال تلك المعركة التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام بين إيلون ماسك وحركة النقابات العمالية في السويد. ففي عام 2023، دخل مجموعة من فنيي شركة تسلا في السويد في إضراب احتجاجاً على رفض صاحب العمل توقيع اتفاقية جماعية مع نقابتهم «آي إف ميتال» (IF Metall). وانضمت نقابات أخرى إلى الاحتجاج؛ فتوقف عمال البريد، وخدمات جمع النفايات، وتفريغ السيارات في الموانئ.

كانت المخاطر جسيمة؛ إذ لم يكن ماسك يرغب في إرساء سابقة تعترف بالنقابات في أي مكان، بينما لم تكن النقابات العمالية في السويد مستعدة للسماح لشركة تسلا بتقويض نموذج سوق العمل في البلاد، حيث تتراجع اللوائح الحكومية إلى الخلف بينما يتولى أصحاب العمل والنقابات التفاوض على القواعد بأنفسهم.

وتدفق الصحفيون لتغطية الحدث، ووصفه ماسك بأنه «أمر جنوني». ولكن كيف كانت النهاية؟

انتصر ماسك. ففي صيف هذا العام، أعلنت نقابة «آي إف ميتال» إنهاء الإضراب بعد مرور أكثر من ألف يوم، وذلك لأن شركة تسلا قامت بشراء حصص جميع الأعضاء المضربين. وقال فيلي-بيكا سايكالا، سكرتير المفاوضات الجماعية في اتحاد النقابات العمالية السويدية (LO)، في تصريح له في ذلك الوقت: «لا توجد نقابة مضربة بغياب العمال المضربين».

ماذا يعني انتصار إيلون ماسك؟ بالنسبة للحركة العمالية العالمية، ولكل من يحمل طموحات لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا في عصرنا، لا يبدو الأمر مشجعاً إطلاقاً، إذ عجزت حتى واحدة من أقوى الحركات النقابية في العالم عن إجبار تسلا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وعلى أية حال، تتمتع النقابات السويدية بمستويات عضوية عالية، وموارد مالية ضخمة، وبيئة مؤسسية داعمة، وهي مزايا تفتقر إليها النقابات في العديد من البلدان الأخرى. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، اعتقدت النقابات العمالية أنها حققت نصراً تاريخياً عام 2022 عندما صوت عمال مستودع لشركة أمازون في ستاتن آيلاند لتشكيل نقابة. ولكن بعد مرور أكثر من أربعة أعوام، لم تقم أمازون حتى الآن بالتفاوض بشأن توقيع أي عقد.

ولكن في حين أن «النموذج السويدي» لم يستطع كسر إيلون ماسك، لا يبدو أن ماسك قد نجح في كسر النموذج السويدي أيضاً. ورغم قلق مسؤولي النقابات من أن تشكل «تسلا» سابقة خطيرة تتسع حلقة تأثيرها، إلا أن من تحدثت إليهم خلال زيارة أخيرة أجريت إلى ستوكهولم استمدوا العزاء من حقيقة أنهم ما زالوا يوقعون اتفاقيات جماعية مع شركات أخرى، بما في ذلك شركات تكنولوجيا ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد. فبعد عام من المفاوضات، بما في ذلك التلويح بالإضراب، وقعت شركة ألعاب الفيديو «كينج»، الشركة المصنعة للعبة كاندي كراش، اتفاقية جماعية مع النقابات السويدية الشهر الماضي.

وقال جرمان بيندر، الباحث في مركز الفكر «أرينا إيدي» الذي ألف كتاباً حول هذا النزاع: «إضراب تسلا يحظى بالأهمية لأنه يمثل شركة رمزية في التحول الأخضر، أو هكذا كانت. لكن الإضراب انتهى، وخسرت النقابة، ولم ينهر النموذج السويدي».

ماذا لو سارت مجريات الإضراب في الاتجاه المعارض وخسر إيلون ماسك؟ إن الانخراط في الطريقة السويدية في إدارة الأمور كان سيمنحه نظرة ثاقبة على نمط مختلف تماماً من العمل النقابي يختلف عن النمط الأمريكي الذي يألفه ويكرهه. ورغم شهرة النقابات السويدية في السنوات الأخيرة بسبب صراعها مع تسلا، إلا أن السويد تضم في الواقع أكثر النقابيين ترحيباً بالتكنولوجيا الذين التقيت بهم على الإطلاق.

وتقول سوزان شورمان، أستاذة دراسات العمل وعلاقات التوظيف في جامعة روتجرز، إن النقابات الإسكندنافية تدرك عموماً مدى أهمية بقاء أصحاب العمل قادرين على المنافسة في الاقتصاد القائم على التصدير. وتقول: «هم لا يركزون على كبح التكنولوجيا، بل ينصب تركيزهم على تساؤل مفاده: كيف ندمج التكنولوجيا بطريقة تساعد شركاتنا على الحفاظ على تنافسيتها وتضمن حصول أعضائنا على حصتهم العادلة من الأرباح؟ لأن النقابات الأمريكية لم تفكر بهذا الشكل تاريخياً».

وفي الواقع، لم تقم النقابات القوية في المنطقة الإسكندنافية بتقييد الشركات بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بتطبيق أحدث التقنيات. فقد لقبت السويد بوادي السيليكون في أوروبا نظراً لكثرة الشركات الناشئة فيها. وفي الوقت ذاته، تتجاوز نسبة الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي في الدنمارك وفنلندا والسويد أي دولة أخرى مدرجة في قاعدة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، متجاوزة بكثير متوسط المنظمة.

وكما عبر أحد النقابيين السويديين بالقول: «نحن لا نخشى التكنولوجيا الجديدة، بل نخشى التكنولوجيا القديمة». وهو شعور ربما يتفق معه إيلون ماسك، لو كان مستعداً للاستماع.