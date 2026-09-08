حماية الطبيعة ليست عملاً خيرياً بل مصلحة اقتصادية

أستريد شوماخر
وكل هذا يأتي بتكلفة، سواء على الناس أو على المرونة الاقتصادية لكل دولة في العالم. وما نراه حالياً هو نتائج بناء أنظمة لا تتوافق مع الطبيعة.
هذه ليست فترة طويلة، لكنها بمقاييس الطبيعة تمثل دورة حياة أخطبوط المحيط الهادئ، أو الوقت الذي تحتاجه مستعمرة مرجانية للنمو بما يكفي لكي تشهد منطقة ساحلية زيادة الأسماك في مياهها.
كما أصبحت الشركات والمجتمعات أكثر نشاطاً في عدم الإضرار بالطبيعة. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن القادة أصبحوا يرون فوائد الاستثمار في الأنظمة البيئية لصالح الشعوب والاقتصادات، وأيضا كمصد للكوارث الطبيعية.
وأدت عمليات الحرق المتعمدة لإخلاء مزيد من الأراضي بهدف استغلاها في الزراعة إلى انتشار النيران خارج السيطرة، ما تسبب في أضرار بقيمة 16 مليار دولار وأسهم في 100 ألف حالة وفاة مبكرة.
ومن خلال مبادرة أُطلقت عام 2019 باسم «CALM»، تم تمكين المجتمعات المحلية والمزارعين من حماية الأراضي التي يمتلكونها.
وأظهرت الأرقام الصادرة هذا العام أنه تم استصلاح 2.6 مليون هكتار منذ ذلك الحين، كما تمت إضافة 1.1 مليون فرصة عمل في إعادة التشجير وإدارة المياه والزراعة المستدامة.
فقد تبين حالياً بوضوح أن تدهور الغابات الشاسعة عالية الإنتاجية مثل «سيرادو» وحوض الكونغو سيؤدي إلى تحمل دول أوروبا مليارات الدولارات من تكاليف الاستيراد الإضافية، بسبب انخفاض المحاصيل نتيجة اضطراب الأمطار والجفاف.
لكن هذه الميزانيات العامة تزداد إجهاداً، ما يؤدي إلى الإفراط في الوعود مع تقصير في التنفيذ، حتى مع مواجهة الحكومات لضغوط متزايدة لمعالجة آثار الظواهر الجوية المتطرفة. وسيضطر السياسيون إلى العمل لمنع أعباء الديون من دفع الدول نحو الاستثمار في قطاعات مدمرة للتنوع البيولوجي.
وإجمالاً، وبجمع الإنفاق العام والخاص معاً، فمقابل إنفاق دولار واحد على حماية الطبيعة في عام 2023، تم إنفاق 30 دولاراً على «أنشطة ضارة بالطبيعة»، مثل دعم الوقود الأحفوري والاستثمار في الصناعات الثقيلة.
وتختبئ الشركات وراء غياب التنظيم، متقاعسة عن تقييم ونشر مدى اعتمادها على الموارد الطبيعة وآثار نشاطاتها الاقتصادية عليها.
كان تحديد أهداف التنوع البيولوجي هو الجزء الأسهل. أما الخروج من قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «كوب 17» في أرمينيا أكتوبر بخطة لتسريع العمل فهو الأهم والأصعب. ولكن إذا كانت الدول والشركات مستعدة للتعلم والاستثمار، فقد يتحول ما يبدو كفوهة بندقية إلى نفق في نهايته ضوء.