فرح أممي.. حفل وداع مذهل للمساهمين في كتابة نجاح إكسبو

المصدر: سعيد الوشاحي

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يواصل إكسبو 2020 دبي، فرحه الأممي حتى الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة، حيث قال محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي، إن المدة المتبقية من عمر إكسبو2020 دبي سوف تشهد العديد من الفعاليات المتنوعة، حيث سيكون هناك حفل وداع لجميع الموظفين والمتطوعين والإعلامين وجميع من ساهم في كتابة نجاح الحدث الدولي الكبير.

وأشار خلال الإحاطة الإعلامية اليوم الأربعاء في إكسبو، إلى أن إكسبو تمكن من تنظيم أكثر من 180 فعالية يوميا منذ انطلاق الحدث الدولي الكبير.

وأكد أن شهر مارس سجل أكبر عدد من الزيارات منذ انطلاق الحدث الدولي الكبير، لافتاً إلى أن الساعة الثالثة صباحا من فجر يوم الجمعة ستكون اللحظة الأخيرة من عمر إكسبو2020 دبي.