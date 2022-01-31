"فارمانياغا" الطبية تختار دبي مقراً رئيساً لنشاطاتها العالمية

المصدر: رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختارت شركة "فارمانياغا" الطبية الماليزية إمارة دبي بدولة الإمارات لتكون مركزاً رئيساً لنشاطاتها وبرامجها الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا، وذلك بعد أن كانت الشركة جزءاً من أسبوع تميز السياحة العلاجية في ماليزيا الذي نظمه جناح ماليزيا في إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع هيئة السياحة العلاجية الماليزية (MHTC)".

وقالت عايدة ماريانا عبد الرشيد مديرة شركة "فارمانياغا" الطبية في تصريح خاص لـ«البيان»: إن "الاختيار وقع على إمارة دبي بناء على موقعها الجغرافي والاستراتيجي حيث تعتبر نقطة التقاء وتواصل للعالم".

وأكدت عايدة ماريانا عبد الرشيد أن "دولة الإمارات تعتبر من أكثر دول العالم أمناً وأماناً كما تعد إمارة دبي من أبرز الوجهات العالمية للسياحة والتسوق والترفيه لوجود عدد كبير من الفنادق الفاخرة والمراكز التجارية الكبيرة التي تمتاز بأرقى أنواع الخدمات، مشيرة إلى وجود أكثر من 200 جنسية يعيشون في دولة الإمارات بانسجام تام فضلا عن توافر العديد من المؤسسات الطبية ذات المواصفات العالمية الراقية.