ممثلة الصحة العالمية لـ«البيان»: نستبعد انتهاء جائحة كوفيد19 في مايو

المصدر: رحاب حلاوة

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استبعدت الدكتورة ريانا بو حاكا، مدير برنامج التركيز والدعم القطري-المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ما تردد حول الانتهاء من جائحة كوفيد 19 بما فيها متحورها "أوميكرون " في مايو المقبل.

جاء ذلك رداً على سؤال لـ«البيان» حول التنبؤات التي خرجت في وسائل إعلام عالمية، تشير إلى انتهاء الجائحة بحلول مايو المقبل.

وقالت الدكتورة ريانا بو حاكا خلال الإحاطة الإعلامية التي حضرتها افتراضياً للكشف عن مساهمة المنظمة في أسبوع الصحة واللياقة الذي ينطلق غداً الخميس في في إكسبو 2020 دبي: إن «منظمة الصحة العالمية ليس لديها تنبؤات في هذا الشأن».

وأشارت إلى أن الجائحة مستمرة وأن كل ما لدى المنظمة هي تطلعات وآمال بانتهاء الجائحة مع نهاية العام الجاري.

وأضافت: إن منظمة الصحة العالمية تعمل وفق منهجيات مدروسة ولا يمكنها التنبؤ بشي دون دراسته وليس له أي أساس علمي، كما أن المنظمة لا تعتمد في بياناتها أو ما تصدره من معلومات وتقارير على تنبؤات وإنما تستند على دراسات".

وفي ردها على سؤال آخر لـ«البيان» حول استمرارية برنامج "كوفاكس" أفادت بأن البرنامج الذي تبنته منظمة الصحة العالمية مع مجموعة من الدول الغنية لتوزيع اللقاحات على الدول الفقيرة، يواجه مجموعة من التحديات والصعوبات التي قد تحول دون تحقيق اهداف البرنامج وأهمها حماية المجتمعات الفقيرة من جائحة كورونا ومتحورتاها.

وتتمثل تلك التحديات في صعوبة اقناع مجتمعات تلك الدول بأخذ اللقاح، بالإضافة الي قله إنتاج اللقاحات في وقتا تسعي فيه مختلف الدول الى توفير عدد كبير من اللقاحات لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة الي تخلي الشركات المنتجة للقاح عن حقوق الملكية الفكرية لدولة اخري لإنتاج اللقاح.