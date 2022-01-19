إكسبو يحتفي باليوم العالمي للتعليم 24 يناير

المصدر: رحاب حلاوة

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يحتفي إكسبو2020دبي، 24 يناير باليوم العالمي للتعليم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً عالمياً للتعليم، بهدف تسليط الضوء على الدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية والتأكيد على الدور الراسخ لإحداث التغيير من أجل التعليم الشامل والعادل والجيد للجميع.

أعلن ذلك محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي، خلال الإحاطة الإعلامية، بحضور الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، وستيفانيا جيانيني، مساعدة المديرة العامة لقطاع التعليم في اليونسكو.

وقال الأنصاري: إن "الاحتفال يتضمن تنظيم عدد من الفعاليات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونسكو، أبرزها إقامة معرض فني لطلبة المدرسة الإماراتية سيقدمون من خلاله لوحة فنية سيتم الانتهاء منها في اليوم العالمي للاحتفاء بالتعليم، وباقة متنوعة من الفعاليات التي تحتفي بتكريم المعلمين المبتكرين.