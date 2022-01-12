دعوة الإعلاميين للانضمام إلى قناة إكسبو 2020 للتحديثات الإعلامية

المصدر: وائل نعيم

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دعا إكسبو 2020 دبي، الإعلاميين، للانضمام إلى قناة إكسبو 2020 للتحديثات الإعلامية عبر التيليجرام، ليبقوا مطلعين بشكل دائم على أحدث الفعاليات التي يجري تنظيمها في الحدث الدولي الكبير.



وقال محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو2020 دبي، خلال الإحاطة الإعلامية: إنه "يمكن للإعلاميين متابعة التحديثات المباشرة للفعاليات والأحداث في اكسبو من خلال الانضمام لتطبيق التلجرام".

وأضاف: "بينما تعد "تواصل" المنصة الإعلامية الرسمية الخاصة بالحدث الدولي، إلا أن هذه القناة ستوفر للإعلاميين معلومات عن أحدث المستجدات حول التغييرات التي قد تطرأ على المواعيد الزمنية للفعاليات، كما ستساعدهم على التخطيط المُسبق ليومهم".