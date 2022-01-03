إكسبو يحلق بالسياحة العلاجية الماليزية إلى العالمية

المصدر: رحاب حلاوة

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أتاح إكسبو 2020 دبي، لماليزيا فرصة التحليق بسياحتها العلاجية إلى العالمية، حيث شهد الحدث الدولي الكبير انطلاق أسبوع الرعاية الصحية الماليزي الذي سيستمر خلال الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري.

وشهد الحدث توقيع شراكات عالمية توحد جهود الرعاية الصحية في ماليزيا، حيث وقع مجلس السياحة العلاجية الماليزي، وشركة International Assistance SdnBhd وشركة HADID للخدمات الدولية عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية، حيث تعزز هذه الاتفاقيات وصول ماليزيا إلى العملاء والعاملين في الصناعة عبر الترويج للعلامة التجارية لقطاع الرعاية الصحية الماليزي في سوق الشرق الأوسط ومنطقة أسيان.

حضر الانطلاق، عدد من ممثلي وزارة الصحة الماليزية ووكالتها، ومجلس السفر الصحي الماليزي، وعدد من كبار الشركات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في ماليزيا مثل مستشفى "تومسون كوتا دامنسارا"، ومركز "تي إم سي للخصوبة"، و"مركز المرأة التخصصي"، و"فارمانياغا للصناعات الدوائية"، وغيرها من الجهات الداعمة للقطاع الصحي بمختلف اختصاصاته.

أوسمة

وقال القنصل العام لماليزيا في دبي محمد عبد الحميد: إن "ماليزيا حصلت على العديد من الأوسمة الدولية، مما جعل لها بصمة ذات جودة في مجال الرعاية الصحية التي تقدمها في المنطقة، واعترفت الكيانات الدولية مثل International Medical Travel Journal (IMTJ) بماليزيا باعتبارها "وجهة العام" للسفر في مجال الرعاية الصحية من 2015 إلى 2017 ومؤخرًا في عام 2020. كما تم منح ماليزيا "أفضل دولة في العالم للرعاية الصحية" و "أفضل دولة آسيوية للتقاعد" من منظمة إنترناشيونال ليفينج ومقرها الولايات المتحدة من 2015 إلى 2021 مع الحفاظ باستمرار على مكانتنا كأفضل دولة آسيوية للتقاعد والرعاية الصحية".



وأضاف: إن "ماليزيا تحتوي على جميع المكونات الصحيحة وتقدم للمسافرين في مجال الرعاية الصحية رحلة سلسة نحو التعافي والعافية، وتقدم رعاية عالية الجودة لراحة البال. في عام 2018، وتم تصنيف ماليزيا كوجهة تضم أكبر عدد من مسافري الرعاية الصحية الوافدين من قبل Laing Buisson، وهي وكالة استخبارات سفر للرعاية الصحية مقرها في المملكة المتحدة".

وأردف: إن "ماليزيا حصلت على العديد من الجوائز والإنجازات في هذا المجال نتيجة للقوة الرئيسية لماليزيا للرعاية الصحية في تقديم التميز في الرعاية الصحية، مشيرا بأنها قدمت للمسافرين في مجال الرعاية الصحية جودة عالمية المستوى، ويمكن الوصول إليها بسهولة وبأسعار تنافسية، وأصبحت ماليزيا للرعاية الصحية واحدة من الشركات الرائدة في المشهد العالمي كوجهة رعاية صحية رائدة".

وأشار إلى أنه "منذ عام 2011، لعبت صناعة السفر الطبي في ماليزيا دورًا مهمًا كمحرك اقتصادي رئيسي في قطاع خدمات التصدير. كانت صناعة السفر الطبي العالمي تحقق نجاحًا كبيرًا قبل أن نتعرض لوباء COVID-19".

وأضاف: إن "كوفيد 19 كان له تأثير كبير على السفر للرعاية الصحية ، بما في ذلك وكالات السفر والجولات السياحية ، وأصحاب الفنادق، والميسرين الصحيين، والمرشدين السياحيين ، ومقدمي الخدمات اللوجستية ، ورغم ذلك اعرب عن أملة في تحسين الاوضاع وتمكنها بتحقيق مستويات أفضل في الاستقطاب للسياحة العلاجية فيما ما قبل الوباء بحلول عام 2025، حيث تتمتع ماليزيا للرعاية الصحية بالقدرة على المساهمة بما يصل إلى 7 مليارات رينجيت ماليزي في الاقتصاد بحلول عام 2025، وذلك لتبقي في صدارة أذهان مسافري الرعاية الصحية عندما يتعلق الأمر بمكانتها كوجهة سفر آمنة وموثوق بها للرعاية الصحية".

وأكد أن "ماليزيا ستمضي قدماً بخطة صلبة لاستعادة الصناعة، مع إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والمسافرين في مجال الرعاية الصحية".

وجدد ثقته في تقديم تجربة رعاية صحية آمنة وموثوقة العالم، ستقوم بعرضها في إكسبو 2020 دبي.

حملة

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة العلاجية الماليزي (MHTC) محمد داود محمد عارف، عن انطلاق حملة ماليزيا كوجهة آسيا لعلاج التهاب الكبد الفيروسي سي، في وقت تأتي فيه ماليزيا كوجهة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي سي انطلاقاً من هدف منظمة الصحة العالمية بالحد من إصابات هذا المرض بنسبة 90% وتخفيض أعداد الوفيات الناتجة عنه بنسبة 65% بحلول عام 2030، وستوفر ماليزيا علاجاً خاصاً لمرض التهاب الكبد الفيروسي سي عبر خليط من دوائي رافيداسفير وسوفوسبوفير والذي يوفر نسبة شفاء تبلغ 97% وبتكاليف علاجية أقل بنسبة 95%، إذ تعتبر ماليزيا أول دولة في العالم تحصل على الموافقة المشروطة لاستخدام هذا العلاج.

وقال: إن "هذه المبادرة تأتي ضمن خطة ماليزيا لعام 2021 – 2025 التي نصبو لأن تكون وجهة عالمية لعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي سي استجابة ليوم التهاب الكبد الفيروسي العالمي والذي يحمل شعار (التهاب الكبد لا ينتظر)، وماليزيا مستعدة للمضي نحو الأمام في تقديم العلاج للمصابين بهذا المرض".

وأضاف: "نؤكد التزامنا الدائم بالتميز والأمان والجودة وتقديم أفضل تجربة علاجية لزوارنا من مختلف أنحاء العالم وخصوصاً الشرق الأوسط، ومنصة إكسبو 2020 دبي هي المنصة المثالية لاستعراض تميزنا وريادتنا في تقديم وجهة متكاملة للرعاية الصحية."

وأكد عارف أهمية توحيد الجهود في الرعاية الصحية في ماليزيا مع الشركاء الذين يشاركوننا نفس القيم والالتزام بتقديم التميز في الخدمات والأمان في المعايير، معرباً عن فخرة بالتعاون مع شركتي IASB وHADID لتوحيد الجهود نحو تقديم خدمة آمنة ومتميزة وتجربة مريحة للمرضى القادمين لماليزيا.

ولفت إلى أن "ماليزيا تدرك أهمية تشكيل الشراكات الاستراتيجية بعد التعامل مع فترة الجائحة بنجاح طوال 18 شهراً، وذلك لتعزيز عملية التعافي في قطاع الرعاية الصحية مع قدوم العالم 2022".

ثقة

ويعتبر مزودو الخدمات الطبية في ماليزيا من بين الأفضل في قارة آسيا، باعتراف وثقة أفضل المؤسسات العالمية في مجال العناية الصحية والسياحة العلاجية، مثل اللجنة الدولية المشتركة، والمجلس الأسترالي لمعايير السياحة العلاجية، ومجلس الاعتماد لتقنيات الولادة، إضافة إلى العديد من الوكالات الدولية التابعة للمجتمع الدولي لمعايير الجودة في العناية الصحية.

وتمتلك ماليزيا شهرة كبيرة بتقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والأمان وبتكاليف معقولة تمكنها من تقديم العديد من العروض المميزة عبر تعزيز موقعها كوجهة رئيسية في آسيا لخدمات معالجة العقم وطب القلب والسرطان وعلاج التهاب الكبد الفيروسي سي، كما يمثل ماليزيا في معرض إكسبو 2020 دبي اثنان من أهم مقدمي خدمات علاج العقم في ماليزيا وهمامستشفى تومسون كوتا دامنسارا ومركز تي إم سي للخصوبة.

وتشارك ماليزيا بجناح مميز في «إكسبو 2020 دبي»، يبرز إمكانات هذا البلد الآسيوي، ويستعرض ماضيه، وحاضره، ورهانه على المستقبل المشرق.