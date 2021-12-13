إكسبو دبي.. درس للعالم

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يقدم «إكسبو 2020 دبي» يومياً نموذجاً للعالم أجمع في كيفية تحويل الأزمات إلى فرص، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بالنظام الصحي في الإمارات، مؤكدة أن الفرص التي وفرها إكسبو كبيرة جداً ونريد استثمارها، لتسليط الضوء على أهمية تقوية النظم الصحية في العالم، وهذه الإشادة نتاج تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات وتعاونها وتنسيقها، لاستضافة حدث استثنائي يليق بمكانة الدولة.

«إكسبو دبي» يعطي دروساً قيمة للعالم والدول التي تسعى إلى مكافحة وباء كورونا بالاستثمار في المعارف والمهارات والصحة، بزيادة الإنفاق العام على الرعاية الصحية وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لبناء تعاف قادر على الصمود، حيث إن مشاركة ما يقارب 200 دولة في هذا الحدث العالمي في أمان صحي يؤكد نجاح الدولة في إدارة أزمة الجائحة بكل اقتدار، حيث وفرت الظروف الملائمة والأجواء المناسبة لكسب المواجهة، والدليل أن العالم يتنفس الحرية وعودة الحياة الطبيعية من دبي.

الدول التي تتخذ من وضوح استراتيجيات العمل تضع مجتمعها في المسار الصحيح الموصل إلى السلامة والعافية، حيث لم تكتف الإمارات بذلك، بل رسمت خريطة طريق للعالم، للتعامل مع التحديات الطارئة، وقدمت درساً للعالم أجمع في كيفية إدارة أزمة بهذا المستوى، حيث إن زيارة ما يقارب 30 رئيس دولة «إكسبو دبي» يمثل ثقة عالمية بالإجراءات الصحية لدبي، ويعد شهادة عالمية بالأمان الصحي في الدولة.

ولا شك في أن هذا الحدث العالمي يمثل البداية الحقيقية لتجاوز تأثيرات الجائحة، وتكريس التعاون العالمي لخدمة البشرية، وعلى العالم الاستفادة من خبرة الإمارات في تعزيز الأمن الصحي لبلدانها. وأكثر الطرق فعالية لتحقيق هذا الهدف هو توفير أنظمة قوية للرعاية الصحية، باعتبارها البوابة الرئيسية للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.