المصدر: رحاب حلاوة

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كيف ستبدو مؤسسات التعليم في المستقبل؟

سؤال حاول عدد من الطلبة والمعلمين من أعضاء الهيئات التدريسية، الإجابة عنه خلال ورشة العصف الذهني التي نظمتها وزارة التربية والتعليم ضمن فعاليات أسبوع المعرفة والتعلم في إكسبو 2020 دبي.

وتنسجم فعاليات العصف الذهني مع الأهداف الرامية لاستشراف مستقبل التعليم نحو الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستهدف إشراك أفراد المجتمع التعليمي في رسم مستقبل التعليم في الدولة، ووضع محاور تساعد أصحاب القرار في وضع خطط تطويرية للقطاع، ضمن أجندة الاستعداد للخمسين.

وشارك في الورشة عدد من طلبة التعليم العام والعالي، من المبدعين والمبتكرين إلى جانب عدد من المعلمين.

وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بأبرز المحاور والأدوات التي تساعدهم في استشراف المستقبل واستنباط حلول مبتكرة تساهم في تطوير قطاع التعليم.

وتنظم الوزارة 10 فعاليات متنوعة خلال أسبوع المعرفة والتعلم في إكسبو 2020 دبي تشمل جلسات حوارية وندوات وورش ومسابقات وعروض تفاعلية لاستكشاف المنهجيات الجديدة لتطوير التعليم والارتقاء بمستقبله والتحديات التي تواجهه، منها "الإنسان وكوكب الأرض"، تحت شعار "مستقبلنا تصنعه معارفنا".