400 متحدث من 70 دولة في قمة «ريوايرد» للتعليم بإكسبو 2020 دبي

المصدر: وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات قمة «ريوايرد» الأحد المقبل في إكسبو 2020 دبي، والتي تتضمن مشاركة 400 متحدث من 70 دولة و100 جلسة نقاشية، وأكثر من 2000 مشارك عبر الإنترنت لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم في مجال التعليم، وتستمر القمة لمدة 3 أيام.

وقالت أنينا ماتسون مديرة القمة، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم بالمركز الإعلامي في إكسبو، بحضور محمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال والمتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي: إن "القمة التي تعد جزءاً من منصة «ريوايرد» تجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسيين من جميع أنحاء العالم للتصدي بشكل جماعي لتحديات التعليم من خلال استكشاف مناهج جديدة تماماً بالإضافة إلى تقديم فرصة فريدة للمشاركين للاتفاق على رؤية مشتركة وإجراءات ملموسة".

منصة عالمية

وأكدت ماتسون، أن "ريوايرد" هي المنصة العالمية الأولى من نوعها التي تهدف إلى إعادة صياغة مستقبل التعليم، وتأتي القمة للتذكير بأن الدول ليست كلها على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. وستتيح جلسات هذه القمة الفرصة للبلدان من مختلف أنحاء العالم لعرض قصص نجاحها ومناقشة آلية توسيع نطاق هذه النجاحات".

نقاشات

وستعقد القمة في الفترة ما بين 12 إلى 14 ديسمبر الجاري في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي وسيجمع أكثر من 2000 مشارك وتدعمه الحكومات والأطراف الفاعلة في التعليم العالمي والشركاء الاستراتيجيون والقطاع الخاص. ومن خلال عدد من جلسات النقاش رفيعة المستوى، وورش العمل الفنية، والمحاضرات بأسلوب مبتكر، وجلسات التواصل.

3قضايا رئيسية

وأوضحت ماتسون أن قمة «ريوايرد» تدعو المشاركين إلى إعادة التفكير في التعليم واستكشاف أساليب جديدة للتغلب على التحديات العالمية، كما ستتيح لهم فرصة فريدة للاتفاق على رؤية مشتركة وخطة عمل موحدة، حيث تركز القمة على3 قضايا رئيسية في قطاع التعليم وهي الشباب ومهاراتهم المستقبلية وتمويل التعليم والابتكار في التعليم.

وتابعت يوجد أكثر من 450 مليون طفل في المدارس في العالم لا يتلقون تعليماً منخفض الجودة، وثمة 53 % من الأطفال من عمر 10 سنوات في الدول ذات الدخل الضعيف لا يستطيعون فهم جملة عادية، مشيرة إلى أهمية القراءة في فهم التعليم.

وذكرت أن دبي العطاء أطلقت بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، منصة ريوايرد (RewirEd) العالمية بهدف إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل مستقبل مزدهر ومستدام، واستعادة الدور التأسيسي للتعليم لتحقيق الأهداف العالمية.



مهارات المستقبل

وأضافت ماتسون : لدينا شراكات مع 10 شركاء عالميين، وثمة منصة خاصة بالأطفال في القمة التي تستهدف تسهيل التعاون بين قطاعي التعليم والأعمال وإطلاق شراكات بين العديد من الجهات بهدف خلق تحول حقيقي في التعليم وترجمة الأهداف التي يسعى اكسبو دبي إلى تحقيقها وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للمستقبل في قطاع الاعمال، مبينة أنه خلال الأعوام الــ 15 المقبلة سوف تختفي العديد من الوظائف ومن المهم جدا أن نقدم مهارات جديدة تتوافق مع متطلبات المستقبل وصناعة العقول.

وقالت تعد " قمة ريوايرد " أهم فعالية عالمية من نوعها تقام حضوريا منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19 وتجمع تحت مظلتها نخبة من الضيوف البارزين من وزراء ومتحدثون بارزون وممثلون عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والأوساط الأكاديمية والشباب إضافة إلى ممثلين من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم بهدف إرساء علاقات وشراكات جديدة من شأنها إيجاد سبل جديدة لدفع مسيرة قطاع التعليم قدماً.

وسيكون هذا الحدث البارز مناسبة مهمة لكشف النقاب عن مواضيع مهمة ومحفزة، وتتضمن سلسلة من الأفكار والتجارب المشتركة التي تم تصميمها بأسلوب يحث على التحوّل من المفاهيم التقليدية إلى التركيز على الأفكار المبتكرة، إضافة إلى معالجة التحديات المنهجية والمعقدة والهيكلية التي تؤثر على نظام التعليم. وتتيح هذه المواضيع استكشاف وفهم مجموعة متنوعة من وجهات النظر والتحولات المنهجية اللازمة للمساهمة في تطوير قطاع التعليم بشكلٍ أفضل مستقبلاً.