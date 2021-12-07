إكسبو دبي.. واحة للابتكار

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يرسم إكسبو 2020 دبي للعالم معالم مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال برامج واستراتيجيات مدروسة، ومبادرات لتسريع الإنجازات وتحويل التحديات إلى فرص يبني عليها العالم النجاحات، حيث أعطى دفعة أساسية للتركيز على الإنسان من خلال وضعه في قلب المناقشات والمبادئ الأساسية لدراسة المستقبل عبر شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، بترجمة قيمه إلى واقع ملموس.

ولا شك أن استشراف وصناعة المستقبل من أساسيات ازدهار المجتمعات وتقدمها، لذلك فقد وفر المعرض بيئة محفزة للإبداع تقوم على استثمار الأفكار والمواهب بشكل منهجي سلس يمهد الطريق لتحقيق ما تصبو إليه البشرية من تنمية وتقدم، حيث يشهد إبداعاً في العمران ومجموعة ممتازة من الأفكار والمشروعات الابتكارية التي أنارت الطريق لدول العالم في مواجهة الأوضاع لما بعد جائحة كورونا.

وتحرص الإمارات على تنظيم الأحداث التي توحد جهود العالم وتقدم أفضل تجاربهم، ويسعى هذا الحدث العالمي إلى الاستثمار في الابتكار، لما له من دور فعّال في تعزيز الإبداع البشري والإنتعاش الاقتصادي في دول العالم.

معرض «إكسبو الدولي 2020» في دبي منصة مميزة لتكريس نماذج جديدة لتدفق المقدرات الفكرية الكفيلة بتعزيز روح الابتكار، إذ يعتبر فرصة ومناسبة لتسليط الضوء على أهمية استخدام التفكير الإبداعي والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق النمو القائم على الاقتصاد الإبداعي، بما يسهم في إيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تواجه المجتمعات وزيادة جرعة الوعي بدور الإبداع والابتكار في حل مشاكل الدول الناشئة ومساعدتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وغني عن القول أن الابتكار في الإمارات ليس ثقافة عامة، بل أسلوب عمل، حيث إنه عزّز التنمية الاقتصادية في البلاد، وأسهم في تصدر الدولة المراكز الأولى عالمياً، لذلك تحرص الإمارات على ترسيخ هذا المفهوم في إكسبو لاستفادة العالم من خبراتها بإطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات بكثير من الوسائل، حيث تعد بيئة حاضنة للابتكارات، ووضعها على أول الطريق الصحيح.