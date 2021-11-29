انطلاق الدورة الخامسة لجائزة "تقدير" لرعاية العمال والشركات المتميزة في إكسبو 2020

المصدر: رحاب حلاوة

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت جائزة "تقدير" لرعاية العمال والشركات المتميزة في إكسبو 2020 دبي، عن انطلاق فعاليات دورتها الخامسة للعام 2022 وفتح باب التسجيل لبدء استلام طلبات الترشح للمنافسة على الفوز بالجائزة.

حضر انطلاق الدورة، اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي رئيس جائزة "تقدير"، والمقدم خالد إسماعيل الأمين العام للجائزة، وأحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في اكسبو 2020 وسنان النابودة المدير التنفيذي لمجموعة النابودة.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: إن "الجائزة حققت منذ انطلاقتها في العام 2016 إنجازات كبيرة على أكثر من صعيد، وتركت أصداء واسعة في أوساط مجتمع العمل والعمال، ولاقت تجاوباً كبيراً من قبل الشركات المستهدفة".

وأكد ان الجائزة تمثل إنجازاً إضافياً في رحلة التميز والريادة التي تمضي بها دبي قدماً إلى الأمام، لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار، مشيراً إلى أن الجائزة تساهم في تعزيز روابط التعاون المشترك بين اصحاب العمل والعمال بما يخدم مصالح الطرفين وطموحاتهما.

وأضاف: أن "الجائزة تهدف إلى حث الشركات على الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال المنتسبين إليها، وتشجيعها على إحداث تغيير نوعي تراكمي ومستدام في الثقافة العمالية، وخلق مناخات عمل تعزز العلاقة المشتركة فيما بين الطرفين بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما تجاه الطرف الآخر، والعمل على استهلال مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي والمثمر بين الطرفين وتقديم نموذج يمكن استلهام آلياته وأهدافه ومن ثم تطبيقه على مستوى المنطقة والعالم".

وتابع اللواء عبيد مهير بن سرور: إن "الجائزة تشكل إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإسعاد الناس بكافة شرائحهم دون تمييز، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي تعتمدها الدولة شعاراً لها، وتحقيق رؤية دبي أن تصبح المدينة المفضلة عالمياً للعيش والعمل".

ولخص بن سرور ‏أبرز الإنجازات التي حققتها جائزة التقدير على مدار السنوات السابقة، أبرزها: انتشار ثقافة التميز العمالي بين الشركات والعمال، خاصة في الشركات التي تعمل في قطاع المقاولات والمناطق الحرة وهذا ما تم ترجمته في الدورة السابقة، حيث ارتفع ‏العدد إلى 3000 شركة، بالإضافة إلى توفير أكثر من 35 حافزاً للعمال من أربع جهات حكومية، هي: هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي، بلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

وأضاف: إنه "تم إطلاق «بطاقات التميز» للعمال التي تقدم لهم الحوافز والخصومات في الهيئات الحكومية ومراكز التسوق والمؤسسات التجارية في جميع أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى إدخال النظام الذكي في عملية التسجيل للشركات بالجائزة".

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وأكد أن "الجائزة تسعى إلى رفع عدد المحفزات إلى 55 بدلاً من 35 محفز خلال الدورة الجديدة، ‏بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الجديدة في دبي، ‏بالإضافة إلى رفع عدد المشاركين في القطاع الخاص وبطاقات الخصومات إلى الضعف، حيث يتم دعمهم حاليا ًمن خلال باقة تشمل 60 جهة محل تجزئة ومستشفى وجامعة، وقد أبدت 120 محلاً وجهة استعداداها للمشاركة".

‏وأردف: "استفاد نحو 82 ألف عامل من بطاقة التميز العمالية في الدورة السابق، ونستهدف الوصول إلى 200 ألف عامل في الدورة الخامسة".

ودعا الشركات إلى الإسراع للمشاركة في الدورة الخامسة حتى تحصل على محفزات يمكن أن تحسن من إنتاجها وتساعد في خلق بيئة عمل جاذبه للعمل والعيش في إمارة دبي، وفي دولة لديها أفضل القوانين التي تضمن حقوق العمال وتتماشى مع التوجهات والقوانين العالمية.

من جانبه، تحدث المقدم خالد إسماعيل عن بطاقات التميز العمالي، (الذهبية والزرقاء)، حيث تعتبر الأولى من نوعها عالمياً، موضحاً أن الحصول عليها يؤكد دعم الجهات الحكومية والخاصة وفريق عمل الجائزة.

وقال: "تعد المحفزات والخصومات التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص للعمال المتميزين، إنجازاً كبيراً لقطاع العمالة في دبي، بالإضافة الي توفير بعض الجامعات الدورة الماضية خصومات كبيرة للعمال الراغبين بتكملة تعليمهم للحصول على مناصب وظيفية أعلى أو الراغبين بتعليم أبنائهم في دبي".

وأضاف: إن "التسجيل المبدئي في الجائزة يبدأ اعتباراً من اليوم (الإثنين) عن طريق موقع الجائزة ويستمر حتى شهر يناير المقبل، وفي حال استيفاء الشروط للمتقدمين، يقوم النظام الذكي بنقلهم مباشرة إلى الدورات و وورش العمل التثقيفية على معايير الجائزة، وتستمر لمدة شهر وبعد ذلك يحق للشركات التسجيل النهائي ورفع ملفاتها عبر النظام الإلكتروني، ومن ثم ينقل الملف إلى لجنة المقيمين الذين تم اختيارهم بجدارة والبالغ عددهم 90 مقيماً، ومن ثم يتم تقييم الشركات إلكترونياً في شهر أبريل ومن ثم الكشف عن النتائج و الفائزين في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين".