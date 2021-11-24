بطولة العالم للشطرنج تنطلق في إكسبو 2020 دبي

المصدر: رحاب حلاوة

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انطلقت في إكسبو 2020 دبي، اليوم (الأربعاء) بطولة العالم للشطرنج التابعة للاتحاد الدولي للشطرنج، والتي تنظم خلال الفترة من 24 نوفمبر الجاري إلى 16 ديسمبر المقبل.

وتقدم القائمون على تنظيم البطولة بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعم إكسبو 2020 دبي لعقد هذه البطولة على أرضها في وسط العالم في ظل هذا التحدي العالمي الكبير الذي جاء نتيجة جائحة كوفيد 19 .

وقال القائمون على تنظيم البطولة: " للمرة الأولى نرى اهتماماً عالمياً في هذه الفعالية على أرض الإمارات، ونحن نحظى بالدعم الكبير لتنظيم هذه المباريات".

وتعقد البطولة في أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي بمشاركة واسعة من أبطال هذه اللعبة التي تشهد إقبالا كبيرا من المتابعين.

ويشارك في البطولة نخبة من أبطال العالم في اللعبة من بينهم بطل العالم الحالي ماغنوس كارلسن الذي حصل على تصنيف "أستاذ كبير" وهو في سن 13 عاما ويواصل صدارة التصنيف العالمي منذ عام 2011. كما يشارك في البطولة أيضاً، إيان نيبومنياتشي البطل الروسي الفائز باللقب مرتين والذي حصل على المركز الثاني في بطولة العالم للجائزة الكبرى في الشطرنج عام 2019 والتي أهلته للترشح.

وأبدى كل من ماغنوس كارلسن، وإيان نيبومنياتشي حماسهما لانطلاقة البطولة من وسط العالم، مؤكدين جاهزيتهما للتنافس نحو الفوز بلقب العالم.

وتنقسم بطولة العالم إلى 14 مباراة كلاسيكية يتنافس فيها اللاعبون على جائزة قدرها مليونا يورو.

وتنظم على هامش البطولة، سلسلة من الفعاليات الجانبية تتضمن مباريات استعراضية ومشاركة أبطال سابقين ومشاهير.

كما يستضيف إكسبو 2020 دبي بطولة العالم للمدارس للشطرنج في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر بمشاركة 108 لاعبين شطرنج من الشباب من 10 دول موزعين على 12 فريقا.