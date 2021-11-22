"مختبر علوم الأطفال" في إكسبو 2020.. منصة للإبداعات الناشئة

المصدر: رحاب حلاوة

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أطلقت الشركة الألمانية "هنكل" بالتعاون مع مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي، "مختبر علوم الأطفال" (فورشرفيلت) من الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي، ليكون منصة تجارب ترفيهية وتعليمية لطلبة المدارس الذين يزورون المعرض الدولي الكبير.

ويهدف المختبر إلى إثراء اهتمام الأطفال بالعلوم وتحفيز روح البحث العلمي لديهم، وإثراء اهتمام طلبة المدارس الذين يزورون إكسبو 2020 دبي.

ويستمر المختبر بدعم الطلبة حتى نهاية معرض إكسبو 2020 دبي، على أن يقدم عروضاً وتجارب إبداعية يومياً وأسبوعياً من الساعة العاشرة 10 صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، ويضم المختبر سلسلة من التجارب الجديدة القائمة على مفهوم الاستدامة، وتقديمها بشكل يدعم البحث العلمي.

وتتيح الورش التعلمية للأطفال في مختبر العلوم، التفاعل مع التجارب واكتشاف كيفية تطوير تركيبة الغراء بأنفسهم، وكيف يعمل معجون الأسنان، أو ما هي خطوات عملية تنظيف الملابس لإعادة استخدامها مرة أخرى، وغيرها من التجارب التي ترتقي بمهاراتهم الحياتية.

وتم تصميم الجلسات المعدة خصيصاً للبرنامج الثقافي في الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي، بطريقة تسهل تعليم الأطفال كيفية توفير الطاقة وإعادة تدوير الورق واستخدام المواد الخام المتجددة، تحت إشراف فريق عمل مؤهل من مدينة الطفل.

وقال عزمي شمس مدير الاتصال في شركة "هنكل"، في تصريح خاص لـ"البيان": إن "مختبر العلوم" مبادرة تعليمية دولية أطلقتها من ألمانيا شركة "هنكل"، ثم الإمارات عام 2017، بالشراكة مع بلدية دبي، وقد تم إنشاء أكبر مختبر لرعاية الاطفال في العالم، في مدينة الطفل بدبي لزيادة تعزيز الشراكة".

وأضاف: إن "الشركة أخذت على عاتقها تطوير الاهتمام بالعلوم والتجارب العلمية، لذلك جاء التركيز في إكسبو 2020 دبي، على تجارب تعزز الاستدامة، لأنها المحور الأهم الذي ينبغي على الطلبة معرفته في وقت مبكر، لذلك نشجع الاهتمام بتجارب البحوث العلمية لإعداد الأجيال القادمة ليس فقط في الإمارات، ولكن في جميع أنحاء العالم".

وتابع: إن "الهدف الأكبر من هذا المختبر هو إعداد قادة المستقبل، حيث تساعد هذه التجارب الواقعية في التعرف على تحديد قدراتهم وإمكاناتهم في سن مبكرة جداً، وقد عملت الشركة على ذلك منذ 10 سنوات، عبر تدريب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة حول العالم".

وأشار إلى أن "أكثر من 2000 طالب وطالبة زاروا الجناح الألماني منذ انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي وهذا يوفر فرصة كبيرة لاطلاع الطلبة على التجارب الواقية".

وفي السياق ذاته قال أشرف العفيفي، رئيس شركة "هنكل" في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: إن "إكسبو 2020 دبي يجمع العالم معاً ويلهمنا جميعاً للتكاتف والعمل لصالح الأجيال القادمة".

وأردف: "يأتي افتتاح مختبر علوم "فورشرفيلت " المخصص للأطفال في الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي عقب الإعلان عن افتتاح أول منشأة تعليمية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأكبر مختبر للأطفال على مستوى العالم، في مدينة الطفل، الكائنة في حديقة الخور بدبي".



من جانبه، قال تشابا سيندري، رئيس شركة "هنكل" في دول مجلس التعاون الخليجي: "نتطلع إلى الترحيب بمئات الأطفال في مختبر العلوم في الجناح الألماني لخوض تجارب البحث العلمي بمتعة وفائدة، حيث تم تصميم سلسلة من التجارب الجديدة القائمة على مفهوم الاستدامة ليشارك بها الأطفال ويتعلمون من التجارب الفعلية، حيث نسعى الي بناء مستقبل أكثر استدامة".

بدورها، أفادت سعاد محمد عبد الرحمن مرشد رئيسي في مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي، أن "مدينة الطفل، هي أول مدينة تعليمية مخصصة للأطفال من سن 2-15 سنة في الدولة وتشجع الأطفال على البحث والاستكشاف في قالب تعليمي ترفيهي ليحصلوا على معلومات مفيدة وقيمة".

وأضافت: "صممت مدينة الطفل لكي يقوم الأطفال بممارسة هواياتهم من خلال الزيارات التي يقومون بها عن طريق مدارسهم في زيارات طلابية منظمة أو من خلال الزيارات العائلية".

وتحدثت فاطمة المر المرشد الرئيسي في مدينة الطفل، عن أقسام مدينة الطفل حيث تضم عرض لجسم الإنسان ومركز الطبيعة والفضاء والمستكشف الصغير والقبة السماوية وعلوم الأرض والحياة، كما يعيشها الناس في الإمارات وحياة الشعوب وثقافاتهم، بالإضافة إلى قسم مخصص للأطفال الصغار، وتقوم مدينة الطفل طوال العام بتقديم برامج علمية تعليمية وبرامج ترفيهية متنوعة ومخصصة لجميع الفئات العمرية وتحتوي مدينة الطفل على قاعات ومساحات داخلية وخارجية لإقامة الأنشطة والاحتفالات على مدار العام.

وتقدم مدينه الطفل فعاليات وبرامج متنوعة على مدار العام منها البرامج التعليمية والتي تخدم المناهج الدراسية والفعاليات والمناسبات الوطنية وتستهدف مدينه الطفل جميع الفئات العمرية من طلاب المدارس والعوائل حيث يزور مدينه الطفل ما يقارب من 500 طالب يوميا على مدار اليوم من مختلف مدارس الدولة، وما يقارب من 10 آلاف زائر خلال الشهر.