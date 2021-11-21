محمد بن زايد والممثل الخاص لسلطان عُمان يبحثان العلاقات الأخوية في إكسبو

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان سلطنة عمان الشقيقة الذي يزور البلاد لرعاية احتفالات الجناح العماني في معرض " إكسبو 2020 دبي " بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين للسلطنة .

حضر اللقاء الذي جرى في معرض إكسبو 2020 دبي - سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ونقل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق تحيات السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.. إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لسموهما دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

من جانبه حمله سموه تحياته وأطيب تمنياته إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد .. وقدم سموه تهانيه بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين لسلطنة عمان .. معرباً عن تمنيات لعمان وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء.

وبحث سموه والممثل الخاص لسلطان عمان العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، وسبل تطويرها وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

وتطرق اللقاء إلى معرض " إكسبو 2020 دبي" الذي يعرض بين أروقته ثقافات الشعوب وتاريخها وحضاراتها بجانب تسليطه الضوء على مشاريع الدول وتجاربها التنموية وحلول الاستدامة المبتكرة التي تشارك بها دول العالم للاستفادة منها في تحسين حياة الشعوب وبناء مستقبل أفضل للجميع.

حضر اللقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب و معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وعدد من المسؤولين.